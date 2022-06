Chuyển ra ở riêng mới một tuần, tôi đã hối hận và trở lại nhà chồng gấp

Sống thoải mái ở nhà chồng hơn 3 năm, tôi lại "dở chứng" muốn được ra ở riêng. Lý do tôi đưa ra để thuyết phục chồng là: tôi muốn có không gian riêng, muốn tự do ăn uống, sinh hoạt, ở riêng cho tự lập... Chồng tôi cũng chẳng can ngăn. Chính anh còn nói điều này với bố mẹ chồng tôi.

Mẹ chồng gọi tôi đến, hỏi rõ ý kiến của tôi thế nào. Tôi quyết định sẽ ra ở riêng nhưng vẫn sẽ về thăm bố mẹ vào cuối tuần và lo lắng chuyện giỗ chạp chu đáo. Bố mẹ chồng tôi đồng ý, còn cho hẳn vợ chồng tôi 500 triệu để xây nhà trên mảnh đất ông bà đã mua sẵn.

Và thế là vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống riêng tư thoải mái theo đúng sở nguyện của tôi. Nhưng chỉ đúng một tuần, tôi đã hối hận thấu trời.

Thì ra chồng tôi thích ra ở riêng vì muốn được đi chơi tự do. Khi còn ở với bố mẹ, anh ấy đi chơi đúng 9 giờ tối là về vì mẹ chồng tôi đã quy định, về quá giờ là khóa cửa, nhốt ở ngoài. Còn bây giờ, anh như "chim sổ lồng", 11 giờ đêm, tôi gọi điện hối thúc mà cả tiếng sau mới thấy chồng về.

Việc nhà cửa, nấu nướng cũng dồn hết lên vai tôi. Đi làm về mệt, thấy nhà cửa bừa bộn, con gái nhỏ chưa ai cho ăn, quần áo còn chất đống trong máy giặt chưa lôi ra, nước mắt tôi cứ ứa ra. Trước đây, mọi chuyện đều do bố mẹ chồng tôi làm hết.

Tôi đi làm về, nhà cửa sạch sẽ. Mẹ chồng nấu nướng, lên mâm bát sẵn sàng rồi. Bố chồng thì đang chơi với cháu, đút cháu ăn. Thậm chí việc tắm rửa cho cháu cũng do mẹ chồng tôi làm. Sướng thế mà tôi lại không biết hưởng.

Đúng một tuần, sức lực tôi cạn kiệt. Tôi thu dọn đồ đạc, bế con về lại nhà chồng và tuyên bố không ở riêng nữa. Bố mẹ chồng tôi không cấm cản, còn nói tôi thích ở đâu thì ở nhưng đừng có nay chỗ này, mai chỗ khác, phải quyết đoán một nơi cố định. Tôi khẳng định luôn sẽ ở nhà chồng, chăm sóc bố mẹ chồng chứ không ra ở riêng nữa.

Mà chồng tôi lại không chịu. Anh bảo thích ở riêng, không muốn về lại cuộc sống gò bó trước đây nữa. Giờ tôi chẳng biết phải thuyết phục chồng như thế nào đây?

