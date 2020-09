Chuyện nửa căn chung cư và đâu là tiêu chuẩn đánh giá đàn ông: Đừng đo sự tử tế khi nhìn lúc anh ta tốt, hãy xem lúc bản thân tệ nhất, anh ta đối xử với bạn thế nào

01

An và bạn trai hiện tại quen nhau được gần một năm. Anh hơn cô 8 tuổi, chững chạc và ấm áp, rất ân cần với cô.

An là cô gái vô tư, một chút hồn nhiên xen lẫn mơ mộng. Trước khi gặp anh ấy, An đã có một mối tình không thành. Anh ta bạo lực, đa nghi, luôn làm cô mệt mỏi. An cảm thấy rất may mắn vì nhận ra sớm vấn đề để không lún sâu vào cuộc hôn nhân sai lầm.

Cô rất hài lòng về người đàn ông hiện tại. Anh tâm lý, hiểu chuyện lại sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm cùng cô. Có lẽ vì lớn tuổi hơn nên anh có nhiều kinh nghiệm xã hội, có thể cho An nhiều lời khuyên.

Nhưng hoàn cảnh gia đình An khá đặc biệt. Bố mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ. An ở với bà ngoại, thi thoảng về chơi với bố mẹ. Họ đều đã tái hôn và có tư tưởng khá phương tây. Chính vì vậy An cần 1 người đàn ông cho cô cảm giác của gia đình, bù đắp những gì mà An mất mát trong suốt tuổi thơ.

Bạn trai An không giàu có, cũng chẳng kiệt xuất gì nhưng chỉ cần đối xử tốt với cô là đủ rồi. Cô cũng không nặng nề chuyện chia sẻ 1 phần kinh tế với anh. Chẳng phải cô cũng là người sống trong sung sướng mà không có nổi 1 nụ cười trọn vẹn sao.

An dẫn anh về thăm nhà vài lần. Qua những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, cô hi vọng mọi người nhà cô cũng quý mến anh như cô từng yêu anh. Nhưng có vẻ điều đó không hề dễ dàng.

Khi An nói muốn kết hôn bố cô thẳng thừng phản đối anh chàng mà cô chọn. Ông đưa ra lý do, chỉ có đàn ông mới nhìn thấu được con người nhau. Nhưng dù sao ông vẫn tôn trọng con cái.

Như đã hứa ban đầu, bố An cho con gái 1 số tiền tương đương với nửa căn chung cư để cô chuẩn bị cho cuộc sống mới. Còn lại thì vợ chồng An phấn đấu.

Không ngờ bạn trai An lại không đồng ý. Giữa 2 người đàn ông ấy luôn có những rào cản vô hình, chỉ cần gặp nhau là tạo ra mối bất hòa. Từ ấy, anh hay gắt gỏng, khó chịu mỗi khi An tìm cách giải thích với anh về bố mình, để 2 người hiểu nhau hơn.

Quen nhau được gần 1 năm, An cảm thấy anh ấy không còn quan tâm đến cô nhiều như trước, thời gian dành cho cô cũng ít đi. Nhưng mỗi lần An hỏi anh đều trốn tránh trả lời: "Không sao cả".

Anh ấy hay nhậu nhẹt, lảng tránh những cuộc gặp và hời hợt với An. Cô buồn vô cùng, cảm thấy như cả bầu trời tình yêu cùng niềm tin sụp đổ.



An nghĩ bố cô đã nói gì đó để anh nản chí mà bỏ cô nhưng khi đối diện với ông, An lại nhận được câu trả lời: "Bạn trai con không hề thay đổi. Chẳng qua con yêu nó quá mà không nhìn ra bản chất của nó thôi. Đàn ông đã kém cỏi thì tìm cách mà vươn lên, chứ không phải sĩ diện tự cao tự đại rồi đổ cho hoàn cảnh. Để vợ con mình phải khổ là thất bại lớn nhất của thằng đàn ông đấy. Bố từng trải qua bố biết".

Kết hôn là sự kiện trọng đại của cuộc đời, trong lòng An biết rõ anh không còn yêu cô nhiều như trước. Chẳng phải kẻ thứ 3 nào xen vào mà anh đang đấu tranh với chính mình, với sự giằng xé giữa tình yêu và thể diện. Sự thật này quá khó để vượt qua.

Thực ra chỉ người ngoài như bố An mới nhận ra bạn trai con gái mình không phải đối tượng tốt để kết hôn. Tất nhiên, đây không phải chỉ nhìn vào điều kiện gia đình, trong quá trình chọn bạn đời, kinh tế chỉ là một khía cạnh nhưng kinh tế có thể phản ánh nhiều vấn đề.

1. Thu nhập quá thấp

Khi ở bên nhau, bạn phải tiêu tiền nhiều, đồng nghĩa với việc thu nhập của người đàn ông ấy không chắc chắn. Thậm chí anh ta còn không có đủ lòng tự trọng để tiêu tiền của bạn gái một cách thoải mái và thanh thản. Và anh ta cũng chẳng biết làm thế nào để cải thiện điều đó.

2. Mặc cảm tự ti quá lớn

Đối với cha mẹ của cô gái, không có gì sai khi hỏi về tài sản sau kết hôn. Không thể mua được nhà là một chuyện, đề xuất đóng góp kinh tế cùng nhau lại là chuyện khác.

Anh bạn trai trong câu chuyện trên không hề nghĩ đến việc làm cách nào tạo ra nửa cái nhà còn lại. Thay vào đó, anh ấy sẽ chỉ chống trả sau khi bị "châm chích", chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lòng tự trọng mong manh của mình.

3. Những thói quen xấu

Đi nhậu liên tục, về khuya, hút thuốc, uống rượu nhiều không phải là biểu hiện của 1 giai đoạn khủng hoảng tâm lý trong đàn ông đâu nhé. Đừng nghe anh ta đưa ra lý lẽ đó là cách giải tỏa giúp thoát khỏi bế tắc. Việc làm đó chỉ chứng minh 1 điều, anh ta có lối sống vô tổ chức và chả có tí ý chí nào vượt khó cho tương lai.

4. Tư tưởng thụt lùi, thiếu sự chăm chỉ

Anh ấy không thể kiếm tiền, chuyên môn chỉ hạn chế ở đồng lương ít ỏi? Không, là vì anh ấy không muốn kiếm nhiều tiền mà thôi.

Một người đàn ông thực sự muốn tốt cho cô gái họ yêu, cho gia đình nhỏ sau này sẽ không ngần ngại đi làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền sau giờ làm việc chính. Hoặc sẽ dùng thời gian rảnh để nghĩ cách phát triển bản thân thay vì nhậu nhẹt, chơi bời.

5. Không xem xét cảm xúc của bạn

Bây giờ anh ấy muốn cưới. Đó chưa chắc là tình yêu. Ví như anh chàng trong câu chuyện trên, anh ta hoàn toàn vô trách nhiệm trong quyết định của mình. Không xem xét xem mình có khả năng kết hôn hay chưa đã đề đạt. Thế có khác nào muốn nấu cả mâm cỗ mà vác túi không đi chợ.

Cứ cưới đi, yêu là phải cưới! - Đừng ôm cái tư tưởng ấy giữa thời buổi này, nó không cho bạn cơm ngon, áo đẹp đâu.

Đàn ông tốt hay không, có xứng đáng để đồng hành đường dài hay không không phải xem xét lúc cơ nhỡ, khó khăn anh ta đối xử với bạn như thế nào. Bạn phải hiểu rằng ưu điểm của anh ấy sẽ chỉ cho hạnh phúc hiện tại của bạn, nhưng khuyết điểm, sự tồi tệ của anh ấy sẽ mang đến cho bạn vô vàn rắc rối về sau.

Thực chất, con gái càng thiếu thốn tình cảm thì càng dễ gặp phải kẻ cặn bã, bởi chút ngọt ngào cũng có thể lấp đầy trái tim, bạn vô cùng dễ lợi dụng.



Và một mối quan hệ thực sự tốt thôi chưa đủ, cách đối xử chỉ là 1 phần. Bởi đàn ông tốt còn phụ thuộc vào bản lĩnh, tính cách, trình độ học vấn, gia cảnh của người đó.

Thế nên, chọn chồng là cả 1 bài toán cần sự chính xác cao, nếu đổ cho may rủi phần trăm thắng cuộc của bạn sẽ chỉ là con số 0 mà thôi.