Chuyện Ngọc Trinh đạo nhái lại được đào xới

Ngọc Trinh từng bị thương hiệu thời trang REN tố đạo nhái sản phẩm váy

REN - thương hiệu thời trang từng tố Ngọc Trinh "đạo nhái" vừa gây xôn xao khi "khoe" MV mới của Nathan Lee lên trang chủ.

Nathan Lee và Ngọc Trinh vốn có hiềm khích lâu năm. Nathan Lee từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích Ngọc Trinh từ việc "đạo nhái" đến cố tình "nói khoác" để PR hay "không hề có việc trộm cắp mà chỉ là việc Ngọc Trinh cố tình dựng chuyện để được lên báo".

Cho đến thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh vẫn không đáp trả những chỉ trích của Nathan Lee.

Cộng đồng mạng xôn xao thương hiệu REN đăng tải MV mới của Nathan Lee

Đáng chú ý, trong sản phẩm mới phát hành "Tuy nhiên", cư dân mạng khẳng định Nathan Lee cố ý nhắm vào Ngọc Trinh với nhiều ca từ đầy ẩn ý.

Khi được hỏi, Nathan Lee từ chối trả lời. Anh cho biết "bản thân không bao giờ đụng chạm đến ai. Anh chỉ nổi đóa khi bị kéo vào những câu chuyện vớ vẩn ở showbiz Việt".

Ai cũng biết Nathan Lee và Ngọc Trinh có thù "truyền kiếp"

Cách đây vài tháng, Ngọc Trinh bị nhãn hàng REN tố nhái váy "hoa oải hương", tuy nhiên Ngọc Trinh nhất quyết không gỡ hình ảnh, cũng chẳng xin lỗi. Sau đó, Ngọc Trinh cho biết cô là người yêu cầu, nhưng do nhãn hàng cư xử "chưa đúng mực" nên cô sẽ không bao giờ xin lỗi.

Khi Ngọc Trinh bị tố đạo váy của REN thì Nathan Lee đặt REN làm trang phục cho mình

Ngay lập tức, Nathan Lee đã có màn "cà khịa" cực gắt khi đặt thiết kế trang phục tại chính thương hiệu bị Ngọc Trinh ăn cắp chất xám. Nam ca sĩ còn mượn luôn câu của nhãn hàng làm chú thích: "Real things go on billboards, fake trash must go back to the garbage" (tạm dịch: Hàng thật sẽ được lên biển quảng cáo, còn thứ hàng fake rác rưởi chỉ nên về thùng rác thôi).