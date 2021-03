Chuyện nàng kỹ nữ lầu xanh trở thành "Đệ nhất Phu nhân": Ngày qua đời vẫn khiến hàng trăm nghìn người tiếc thương với lý do khó tin

Eva Perón - người phụ nữ đặc biệt

Eva Peron hay còn gọi là Evita Peron sinh năm 1919 ở Colonia Agricola La Union, một tỉnh nhỏ gần Los Toldos (Argentina). Bà có chuyện tình nổi tiếng và đẹp như mơ với cố Tổng thống Peron - người từng đứng đầu Argentina. Câu chuyện này là nguyên mẫu của nhiều cuốn tiểu thuyết, thậm chí phim ảnh.

Năm 1944, thành phố San Juan xảy ra trận động đất kinh hoàng làm nhiều người chết. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Argentina về việc cứu giúp các nạn nhân, Eva cùng các đồng nghiệp thuộc Hiệp hội Truyền thanh Argentina đã tổ chức một lễ hội nghệ thuật để gây quỹ từ thiện. Chính tại lễ hội này Eva lần đầu gặp Juan Domingo Peron khi đó là một đại tá.

Nhanh chóng có tình cảm với nhau, hơn một năm sau vào ngày 22/10/1945, Juan Peron và Eva Duarte đã chính thức nên duyên chồng vợ. Hơn 4 tháng sau ngày cưới, Juan Peron đón nhận niềm vui mới khi chính thức trở thành Tổng thống nước Cộng hòa Argentina.

Kể từ khi chồng trở thành người đứng đầu nhà nước, Eva Peron đã trở thành cố vấn tích cực trong nhiều quyết định của Juan Peron. Eva chú trọng hàng đầu tới việc nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân, tăng cường làm từ thiện, cứu trợ xã hội.

Trong suy nghĩ của người dân Argentina lúc bấy giờ, Eva luôn có được sự kính trọng cao nhất. Tuy nhiên, khi những công việc của bà còn dang dở thì vào năm 1951 bà phát hiện ra mình mang trọng bệnh và cơ thể dần teo tóp, có lúc chỉ còn chưa đầy 30kg.

Ngày 26/7/1952, người phụ nữ được cả đất nước Argentina kính trọng đã trút hơi thở cuối cùng bởi căn bệnh ung thư cổ tử cung khi chồng bà vừa tái đắc cử. Không nỡ xa người vợ yêu quý, Juan Peron đã quyết định ướp xác của bà Eva.

Tháng ngày chìm nổi

Mẹ của Evita là người phụ nữ Argentina truyền thống, sống bằng nghề may vá, lại yêu say đắm một chủ trang trại đã có gia đình, còn sinh cho ông ấy 5 người con. Trong một lần cãi vã, người đàn ông nhẫn tâm này đã bỏ nhà ra đi ngay khi Evita còn đỏ hỏn. Để nuôi sống mấy đứa con, mẹ bà đã ngày đêm làm việc cật lực. "Trong hồi ức tuổi thơ của tôi, tiếng máy may hầu như chưa bao giờ dứt quãng", Evita từng hồi tưởng lại.

Nghèo khổ, túng quẫn trong thời gian dài, 5 chị em Evita bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Evita gầy còm, yếu ớt, bị người ta đặt cho biệt danh là "cô bé còi". Không có được tình thương và sự che chở của người cha, bà cùng với anh chị em thường phải chịu sự chế giễu của bạn bè cùng trang lứa, bị miệt thị là "đồ con hoang"…

Dù vậy, mẹ của bà vẫn yêu say đắm người đàn ông đó, thậm chí khi hay tin ông ấy mất, còn dẫn theo các con đến viếng tang. Không ngờ, khi đến nơi, mấy mẹ con bị người ta xua đuổi, ngay đến nhìn mặt người quá cố lần cuối cũng không có tư cách. Ngay lúc đó, Evita đã thề rằng: "Tôi sẽ trở thành một người khiến tất cả phải nhìn bằng con mắt khác".

Năm Evita 15 tuổi, ca sĩ Agustín Magaldi đến quê bà biểu diễn. Gặp người đàn ông này, Evita dường như đã thấy được niềm hy vọng của cuộc đời mình. Suốt 15 năm qua, Evita đã chịu đủ mọi miệt thị khinh miệt, cô khao khát mong được nhìn thấy thế giới bên ngoài. "Dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng muốn rời khỏi nơi này". Người đàn ông đó đồng ý dẫn cô đến thủ đô, nhưng ra điều kiện rằng Evita phải bằng lòng dâng hiến thân xác của mình.

Evita ngây thơ, hồn nhiên của tuổi 15 đã chấp thuận điều kiện đó để bản thân mình có được chỗ dựa dẫm từ người đàn ông đáng tuổi cha mình, mong sao từ đây có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng chẳng bao lâu, Magaldi đã không còn hứng thú với cô nữa; ông ấy ruồng bỏ Evita để đi tìm kiếm thú vui khác. Để sống sót, Evita đành phải bán nhan sắc và thân thể của mình.

Bước ngoặt cuộc đời

Evita cứ như vậy đã chìm đắm trong vòng xoáy phồn hoa. Nếu không gặp được Juan Perón, có thể cô sẽ giống như biết bao kỹ nữ khác. Cuộc gặp gỡ giữa hai người họ hệt như được vận mệnh an bài.

Trong một buổi tiệc, Thượng tá Juan Perón đàm luận hùng hồn trong phòng khách, mạnh mẽ lên án môi trường chính trị hiện thời. Những tân khách có mặt ở hội trường chỉ trả lời một cách khách sáo để ứng phó. Mọi người đều không chút động lòng, chỉ có Evita ở đằng xa để tâm đến.

Bà tin rằng đây mới chính là người đàn ông thực sự của đời mình. Đó là người có thể cứu vớt dân nghèo khổ của Argentina. Bà từng bước từng bước đi về phía Thượng tá, nở nụ cười chân thành. Bà nói với Thượng tá Perón rằng: "Cảm ơn sự có mặt của ngài". Hai người vốn là người của hai thế giới khác nhau, cứ như vậy bởi tâm ý tương đồng mà đến với nhau, bắt đầu tình yêu công khai.

Tin này vừa mới truyền ra, ngay lập tức đã dấy lên một làn sóng lớn trong xã hội thượng lưu ở Argentina. Dưới quan niệm bảo thủ thời bấy giờ, sự kết hợp của hai người họ, chẳng khác chi một đòn nặng của xã hội tầng thấp đánh vào tầng lớp quý tộc.

Evita mới đầu cảm thấy e ngại, cô sợ Perón sẽ chê bai mình bởi những "vết nhơ" ngày trước. Những lúc ở một mình cùng Perón, bà thường chủ động kể hết cho ông nghe về toàn bộ những gì mà bà đã trải qua từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành.

Ông đã nắm tay đưa bà đến khắp các buổi tiệc tùng và gặp mặt. Bà thường tới thăm nơi ở của dân nghèo, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, thân thiết bắt tay trò chuyện với người nghèo và lắng nghe những câu chuyện cuộc đời họ.

Bởi đã thật sự trải qua đủ mọi bất hạnh trong đời, bà muốn thay đổi tất cả những điều này. Tất cả mọi người đều bị chinh phục. Thân ở địa vị cao sang nhưng cử chỉ của bà lại vô cùng nhã nhặn. Bà thật sự từ đáy lòng mình, quan tâm đến nỗi khổ của người dân nghèo.

Dân chúng Argentina, ai ai cũng biết đến danh tiếng của hai vợ chồng Perón. Nhưng thành công của đôi "nhân tình chính trị" ngọt ngào này lại chọc giận phe phản đối trong nước. Tình hình trong nước vô cùng rối ren, bạo lực và cải cách không ngừng diễn ra. Perón bị nhà cầm quyền tống vào ngục giam. Evita trong lúc khẩn cấp ấy vẫn không hề hoang mang, bà đã dùng hết vốn liếng đi khắp nơi tranh cử, kêu gọi sự ủng hộ của người dân.

Bà nói: "Bởi tôi cũng đã từng giống như mọi người, vậy nên tôi hiểu được nỗi khổ của mọi người. Nỗi khổ của mọi người, bản thân tôi đã từng nếm trải qua. Nghèo khó của mọi người, bản thân tôi cũng đã từng trải qua. Perón đã từng cứu vớt tôi, và sẽ cứu vớt mọi người. Perón sẽ ủng hộ những người nghèo, yêu thương những người nghèo, nếu không phải như vậy, sao ông ấy lại yêu thương tôi như vậy?".

Lời diễn thuyết của bà đã cảm hóa được vô số người dân nghèo đang trong cảnh thất nghiệp và tràn đầy oán hận. Hơn 300 nghìn người dân xuống đường phố, lớn tiếng hô lên: "Hãy trả lại tự do cho Perón, hãy trả lại tự do cho Perón". Trong khoảng thời gian 5 ngày, nhà cầm quyền không chịu đựng nổi áp lực to lớn ấy, đành phải thả Perón từ trong tù ra.

Việc làm đầu tiên sau khi Perón ra tù chính là ôm thật chặt người vợ của mình, và lập tức chính thức cầu hôn bà. Lúc đầu ông kinh ngạc và ấn tượng bởi vẻ đẹp và dũng khí của Evita, cuối cùng lại bị tấm lòng chân thành và cứng rắn của bà chinh phục.

Một di sản tinh thần đáng ngưỡng mộ

Từ một đứa con riêng của người đàn bà may vá chịu đủ mọi lời giễu cợt, đến vũ nữ lâm vào bước đường chìm nổi trong chốn phong trần, rồi trở thành đệ nhất phu nhân Argentina, sau 20 năm bà đã thực hiện được lời thề ngày trẻ mà mọi người cho là bồng bột nhảm nhí.

Sau khi kết hôn không bao lâu, Evita tự cảm thấy bản thân phải hoàn thành những trách nhiệm trọng đại của mình. Bà vừa mưu cầu phúc lợi cho người dân nghèo, trẻ nhỏ cùng người già, vừa bôn ba theo đuổi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Bà còn thành lập hội ngân sách "đệ nhất phu nhân" và trung tâm cứu trợ những người nghèo khổ, đã giúp đỡ vô số những người dân nghèo khổ.

Có một lần, chỉ trong thời gian 48 giờ đồng hồ, bà đã liên tục lên bục diễn thuyết 7 lần. Bác sĩ cố gắng khuyên bà hãy chú ý nghỉ ngơi, bà lại tự hào trả lời rằng: "Tôi nguyện hiến dâng sinh mệnh của mình cho những người nghèo khổ".

Ngày 9/1/1949, Evita đã ngất xỉu ngay trong lúc đang cắt băng khánh thành. Bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư cổ tử cung. Trên giường bệnh, bà vẫn kiên trì làm việc. Dưới sự cố gắng của Evita, tất cả phụ nữ Argentina đều được quyền bỏ phiếu bầu cử. Bà ngày càng mệt mỏi đến cực điểm.

8h 25 phút tối ngày 26/7/1949, bà gọi Perón đến bên cạnh, nói khẽ với ông rằng: "Cả một đời này của em, chỉ những lúc ốm đau mới chảy nước mắt, 'cô bé còi' không gắng gượng thêm được nữa, em phải đi rồi!". Năm đó, bà mới 33 tuổi. Truyền hình Argentina nghẹn ngào tuyên bố với người dân cả nước: "Linh hồn của đất nước chúng ta, người lãnh đạo tinh thần của dân tộc chúng ta đã qua đời rồi".

Hôm diễn ra tang lễ, hơn 700 nghìn người dân cả nước đã đến thủ đô đưa tiễn bông hồng vĩnh hằng của lòng họ, có người khóc ngất ngay nơi hiện trường, có người ra sức chen lên phía trước chỉ để trao nụ hôn lên quan tài của bà. 33 tuổi, cuộc đời của Evita đã kết thúc, nhưng huyền thoại về bà vẫn sẽ luôn sống mãi.

Trước đêm kỷ niệm tròn 60 năm ngày mất của bà, tờ tiền giấy kỷ niệm mệnh giá 100 đồng của Argentina đã được phát hành, chân dung in trên mặt của tờ tiền chính là Evita. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trên tờ tiền giấy của Argentina.

(Nguồn tổng hợp)