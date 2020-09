Chuyện không tin nổi của người đàn bà 2 con lần đầu được "khai sáng" về bí thuật phòng the: Sai lầm khi phụ nữ không coi tình dục là 1 món ăn để... thưởng thức!

01

Câu chuyện của cô vợ tên H. (Đan Phượng, Hà Nội) này là 1 ví dụ. Bước vào cuộc hôn nhân được 7 năm, vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con. Ấy thế mà H. chưa 1 lần biết thế nào là cảm giác hứng thú với "chuyện ấy", bởi vậy lên đỉnh hay gì gì nữa càng là những thuật ngữ xa vời.

H. có tư tưởng cũ trong chuyện vợ chồng, rằng người chủ động luôn phải là chồng. Bởi thế, trong mỗi lần vợ chồng ân ái H. cũng chỉ bị động làm theo. Từ đầu chí cuối H. chỉ có 1 tư tưởng truyền thống, khi chồng định sáng tạo 1 chút là H. lại né ngay "em chỉ thấy thoải mái với cách này". Và tất nhiên, ngay cả cách này như H. nói cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái. Tất cả chỉ là nghĩa vụ.

Chính vì tư tưởng thiếu hợp tác này nên sinh ra bản thân H. cũng không bao giờ cảm thấy tình dục là 1 thứ gì hấp dẫn. Mỗi lần làm chuyện vợ chồng H. lại cảm thấy đó là 1 cực hình và nhiều lần có xu hướng trốn tránh nó.

H. cảm thấy không hứng thú với tình dục nên mỗi lần cùng chồng là có cảm giác khổ sở. Chính vì thế tình cảm vợ chồng cũng dường như có phần nhạt nhẽo, thậm chí là cáu bẳn và khô khan. Thậm chí họ cũng hay cãi vã với nhau và thường chẳng cần hỏi han lúc xa nhau.

Ấy thế mà 1 lần H. có nói chuyện với 1 cô em chưa chồng. Cô ấy say mê nói về anh chồng mới cưới khiến cô ấy đắm đuối và lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta. Ngược lại chồng cô ấy cũng thế, quan tâm và săn sóc cô từng li từng tí. Thậm chí cậu ta còn luôn lo lắng chuyện phải giữ vợ vì cả hai thường "lên mây" lúc ở bên nhau. Điều này khiến H. rất ngạc nhiên.

Khi hỏi về cảm giác "lên mây", cô em cười ngặt nghẽo: "Chị thật là, đẻ 2 đứa con rồi còn hỏi em chuyện đó". H. mới thật thà nói sự tình nhà mình, H. cười phá lên vì không tin được ở thế kỷ 21 vẫn có người phụ nữ chưa bao giờ biết "lên đỉnh" và chỉ có duy nhất 1 tư thế cổ điển.

02

Sau đó cô em giảng cho H. 1 bài về chuyện vợ chồng dù cô ấy chỉ mới cưới khiến H. đỏ mặt. Tuy nhiên, nhìn chất lượng vợ chồng của họ thì đây lại là điều đáng để nghe. H. nói: "Nói không ngoa chứ nhờ chuyện này hợp nhau và đều thăng hoa nên chúng em cảm thấy cần và yêu nhau lắm. Chị như thế phải thay đổi ngay trước khi quá muộn. Từ bản thân mình trước, nghe ngóng chính cơ thể mình rồi 2 vợ chồng phải nói chuyện được với nhau về vấn đề đó không ngại ngần nữa để tìm ra cách tốt nhất. Tình dục là một món quà ban tặng từ thượng đế đấy chị ơi".

Sau bài giảng có tính khai mở đó H. bắt đầu đọc và xem những nội dung liên quan và thật bất ngờ H. thấy mình như... người ngoài hành tinh. H. nhớ tới lời cô em: "Điều mấu chốt chị đừng coi đây là nghĩa vụ, chị hãy coi tình dục như 1 món ăn và... thưởng thức nó. Bởi bản thân nó rất tuyệt diệu".

Sau khi "học lại" lý thuyết kĩ, H. bắt đầu thay đổi chính mình, biết mặc những bộ đồ sexy, biết khởi động bài bản, nói chuyện với chồng và lắng nghe cơ thể rồi nói về những thứ mình muốn. Điều đặc biệt chồng H. vô cùng hạnh phúc với điều đó. Anh nói: "Anh cứ tưởng mãi mãi chỉ có cô vợ 1 tư thế". Rồi H. cũng biết chụp hình sexy gửi chồng lúc anh đi làm kèm theo những những lời lẽ gợi cảm. Thật lạ kỳ không chỉ cơ thể H. thay đổi khác hẳn mà tình cảm vợ chồng bỗng dưng như rót thêm mật, không còn nhàn nhạt như hạt cơm nguội nữa.

H. bắt đầu biết chế biến các "món ăn" và thưởng thức nó bằng niềm hoan hỉ. Thật lạ kỳ không phải là bài học vùng lên hay nhẫn nhịn sống qua ngày mà thay đổi từ 1 góc khía cạnh chưa từng nghĩ đến lại làm cho chất lượng vợ chồng H. tốt lên trông thấy. H. từ kẻ "biếng ăn" thành "food blogger" lúc nào không hay.

03

Có 1 câu nói như thế này: "Tình dục, cho dù nó là gì đi nữa, bạn càng thực hành nhiều, bạn càng có thể làm nhiều, bạn càng muốn nhiều, bạn càng có nhiều khoái cảm, nó càng ít khiến bạn mất sức".

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hơn 80% các cặp vợ chồng trên thế giới ly hôn do đời sống tình dục không hòa hợp, do không có tiếng nói chung trong quan hệ chăn gối. Lý do kinh tế khó khăn hay các vấn đề khác chỉ chiếm số ít trong những trường hợp ly hôn này.

Các nhà nghiên cứu về hôn nhân cho rằng, tình dục quyết định 50% hoặc có thể hơn thế trong việc tạo dựng hạnh phúc vợ chồng.

Một cuộc hôn nhân mà nói vợ chồng tâm đầu ý hợp nhưng việc ân ái thưa thớt thường khiến người ta... không tin. Bởi tình dục không chỉ đơn thuần là tình dục mà còn là sự gắn kết, là sợi dây kết nối vợ chồng.

Và thật tuyệt vì nó còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác như cha mẹ với con cái, vợ chồng với đồng nghiệp và những mối quan hệ khác... Chúng có xu hướng tỷ lệ thuận với chất lượng tình dục của vợ chồng.

Với câu chuyện như của H. thì câu nói của chồng thốt lên: "Anh tưởng mãi mãi chỉ có cô vợ 1 tư thế" đã cho thấy anh chồng dường như đã chán nản từ lâu mà không nói ra.

Và như bạn thấy đó, nếu cảm giác cuộc hôn nhân của mình đang quá mệt mỏi hoặc bế tắc, đừng nghĩ đến những chuyện cao siêu khác vội. Hãy thay đổi ngay từ "góc giường" nhà mình đi, có khi chân ái của hạnh phúc lại nằm rất gần ngay đó để giúp những khúc mắc khác được giải quyết dễ dàng hơn.