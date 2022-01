Chuyện "hai khu vườn" và định nghĩa về "tình yêu thật" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Hiểu được điều này hôn nhân sẽ không kịch tính như bạn nghĩ!

Hôm nay, lúc 0h ngày 22/1, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP Huế, ở tuổi 96, theo cáo phó của tăng đoàn Làng Mai.

Ông là người đưa ra khái niệm "Phật giáo dấn thân" (engaged Buddhism) trong cuốn sách Vietnam: Lotus in a Sea of Fire, do ông viết. Với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, theo đánh giá của một số hãng tin nước ngoài.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã "thả một bè lau" về "đường xưa mây trắng" nhưng tư tưởng của ông là bất diệt với muôn đời sau...