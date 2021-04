Chuyên gia tiết lộ danh tính nhân vật hoàng gia bị Meghan Markle nhắc đến khi nói về màu da bé Archie trong cuộc phỏng vấn

Trong cuộc phỏng vấn dài 2 tiếng với bà hoàng truyền thông Oprah, Meghan đã có những tuyên bố gây chú ý trong đó cô tiết lộ rằng từng có một thành viên trong hoàng gia đã bày tỏ sự "lo lắng" về màu da bé Archie khi chào đời. Tuy nhiên, nữ công tước lại quyết định giấu danh tính của người này. Trong khi đó Oprah khẳng định đó không phải là vợ chồng Nữ hoàng Anh.

Do đó mọi sự nghi hoặc đều đổ dồn các thành viên còn lại trong hoàng gia. Mới đây, chuyên gia hoàng gia nổi tiếng Lady Colin Campbell (Lady C) đã đề cập đến một nhân vật có khả năng chính là người mà Meghan Markle muốn nhắc đến, đó là Công chúa Anne, con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh.

Nữ chuyên gia hoàng gia Lady Colin Campbell.

Người phụ nữ 71 tuổi này đã chia sẻ những cảm nhận của mình trong một video cá nhân dài 38 phút được đăng tải trên Youtube. Trong đó, bà Lady C khẳng định Công chúa Anne chính là người đã bàn luận về màu da của bé Archie, tuy nhiên theo nữ chuyên gia tất cả chỉ là sự hiểu lầm.

Công chúa Anne.

Bà Lady C nói rằng, Công chúa Anne không phải là người phân biệt chủng tộc chỉ có điều ngay từ đầu bà đã phản đối Meghan Markle làm dâu hoàng gia vì những khác biệt. Ban đầu, Công chúa Anne được cho là nghĩ rằng Harry và Meghan quen biết nhau chỉ là chớp nhoáng nhưng về sau mối quan hệ lại tiến tới hôn nhân nhanh chóng.

Nữ chuyên gia cho biết: "Không có mối bận tâm nào về màu da ở đây. Công chúa Anne chỉ lo ngại rằng khi cặp đôi kết hôn và có con thì sẽ có những vấn đề lớn, không phải vì màu da mà là vì Meghan không có khả năng và quyết tâm để nhận thức được sự khác biệt về văn hóa. Công chúa Anne là người quyết liệt phản đối Harry 'đừng cưới cô gái đó, cô ấy không phù hợp. Meghan không hợp với hoàng gia và các nhiệm vụ công'".

Theo nữ chuyên gia, Meghan đã thành công trong việc chinh phục Nữ hoàng Anh và Thái tử Charles nhưng lại thất bại với một số người khác trong đó có Công chúa Anne. Bà Lady C cho biết bà Anne "phản đối mạnh mẽ" Meghan vì liên quan đến "đạo đức và tính cách". Nữ chuyên gia cũng cho hay, bà Anne nghĩ rằng Meghan chỉ chăm chăm thu hút sự chú ý và bà cũng lo ngại rằng Meghan có thể "không tôn trọng hoàng gia, nơi mà cô ấy sẽ về làm dâu".

Nữ chuyên gia khẳng định có sự hiểu lầm về câu chuyện màu da của bé Archie.

Do đó, Lady C khẳng định, không có sự phân biệt chủng tộc nào ở hoàng gia, những lời Meghan đưa ra trong cuộc phỏng vấn là không đúng sự thật, tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Lady C cũng cáo buộc Meghan đã làm "nghiêm trọng hóa" một số vấn đề về "màu da", đẩy gia đình hoàng gia rơi vào tình cảnh điêu đứng.

Hiện phía hoàng gia Anh chưa lên tiếng phản hồi về những bình luận mà nữ chuyên gia đưa ra. Trong khi đó, tại một thông báo chính thức của Nữ hoàng Anh đưa ra sau khi cuộc phỏng vấn phát sóng có đoạn, "một số hồi ức có thể là khác nhau" cho thấy cách nhìn nhận vấn đề của 2 bên sẽ có khác biệt nhưng điều quan trọng là cần giải quyết mọi chuyện một cách riêng tư nhất.

Nhiều người tin rằng chắc chắn có uẩn khúc đằng sau câu chuyện về màu da của bé Archie vì trên thực tế Meghan đã nhiều lần bị bóc mẽ nói dối trong cuộc phỏng vấn. Những điều mà Meghan đưa ra đã không còn đáng tin cậy.

Nguồn: Daily Mail, Mirror