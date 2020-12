Chuyên gia skincare người Hàn U40 chỉ dùng vài sản phẩm mà da căng bóng không tỳ vết, đã vậy còn sáng bật tông

Trong suy nghĩ của nhiều nàng, muốn sở hữu một làn da không chỉ khỏe mạnh, mịn màng mà còn tươi sáng, căng bóng lấp lánh, chị em chúng ta sẽ phải nhờ cậy đến quy trình skincare lên tới cả chục bước mỗi buổi sáng – tối. Tuy nhiên trên thực tế thì điều này không phải lúc nào cũng đúng. Là một chuyên gia skincare gốc Hàn, cô Charlotte Cho (35 tuổi) không áp dụng quy trình đồ sộ như rất nhiều chị em xứ kim chi khác.



Quy trình của chuyên gia skincare gốc Hàn Charlotte Cho.

Lộ trình làm sáng da, xóa mờ tỳ vết của cô chỉ xoay quanh vài sản phẩm là làn da đã thực sự được cải thiện. Quy trình đơn giản này chính là lựa chọn của cô trong khi bầu bí – khoảng thời gian mà làn da gặp khá nhiều vấn đề, từ mụn cho đến sạm da… nhưng cần được chăm sóc với độ an toàn tuyệt đối. Và như thế, nếu tham khảo quy trình skincare cụ thể dưới đây của chuyên gia Charlotte Cho, bạn sẽ có thể hoàn toàn yên tâm về độ lành tính, còn hiệu quả cải thiện làn da thì cực kỳ hứa hẹn.

Chuyên gia Charlotte Cho.

1. Combo sáp tẩy trang + sữa rửa mặt: Then I Met You Cleansing Duo (Khoảng 1.500.000 VNĐ/cặp)

Bước tiên quyết đến hiệu quả của quy trình skincare luôn là làm sạch hai lần. Và dù bạn tối giản quy trình chăm da đến đâu, bước làm sạch kép vẫn là điều bắt buộc. Ở bước này, chuyên gia Charlotte dùng luôn combo sáp tẩy trang + sữa rửa mặt của Then I Met You. Bộ đôi này được thiết kế để cùng nhau đem đến hiệu quả làm sạch tối ưu cho làn da nhưng vẫn đủ dịu nhẹ, không hề gây tổn hại đến hàng rào bảo vệ hay độ ẩm tự nhiên của làn da.

Điều khiến cặp đôi tẩy trang + sữa rửa mặt của Then I Met You trở nên ưu việt hơn nhiều sản phẩm khác chính là công thức chứa đầy các thành phần giàu dưỡng như: vitamin E, dầu hạt nho, trà xanh, rễ cam thảo, rau má… Những thành phần này có tác dụng chống oxy hóa, làm dịu da tuyệt vời. Bên cạnh đó, sữa rửa mặt của Then I Met You còn chứa PHA giúp giải phóng lỗ chân lông hiệu quả khỏi da chết, cặn bẩn. Kết quả, bạn sẽ có được làn da vừa mềm mại, dịu êm, vừa sạch sâu tinh khiết.

2. Toner: Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner (Khoảng 386.000 VNĐ)

Chuyên gia Charlotte coi việc kết thân với lọ toner của Some By Mi là cách tuyệt vời để bổ sung vitamin C vào buổi sáng – tối. Lọ toner này chứa những thành phần lên men giúp cấp ẩm và 1% ascorbic acid tinh khiết (vitamin C) không chỉ tăng thêm vẻ tươi sáng cho làn da mà còn giúp xóa mờ những đốm nâu hay nốt thâm do mụn… Lọ toner này có thể đảm nhận vai trò của essence – điều này cũng khiến Charlotte Cho rất hài lòng bởi nếu có khi lười skincare, cô vẫn có thể rút gọn quy trình skincare nhờ sản phẩm đa nhiệm này.

3. Essence: Then I Met You Essence (Khoảng 1.162.000 VNĐ)

Để bổ sung thêm nhiều dưỡng chất và độ ẩm cho làn da, chuyên gia Charlotte Cho sẽ dùng thêm essence của Then I Met You. Lọ essence này chứa những thành phần cực kỳ tốt cho làn da, bao gồm: niacinamide, polyglutamic acid, pitera, tảo đỏ và quả mọng giàu chất chống oxy hóa và ellagic acid… Tất cả những thành phần này sẽ cùng hợp lực để vừa làm sáng da, cung cấp độ ẩm lại vừa bảo vệ làn da của bạn khỏi những yếu tố gây lão hóa.

4. Kem dưỡng ẩm: Neogen Joan Day & Night Cream (Khoảng 743.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng của Neogen này rất tiện dụng vì sản phẩm được chia làm hai ngăn: kem dưỡng ban ngày và kem dưỡng ban đêm. Điều khiến chuyên gia Charlotte phải lòng lọ dưỡng này chính là kết cấu mỏng nhẹ của kem ban ngày, không hề gây bít tắc lỗ chân lông nhưng vẫn cung cấp độ ẩm mà nuôi dưỡng lớp màng bảo vệ da rất tốt. Phần kem ban đêm sẽ đậm đặc hơn một chút để đáp ứng nhu cầu được cung cấp độ ẩm dồi dào hơn của làn da trong khi bạn chìm vào giấc ngủ. Thành phần nổi trội của lọ kem dưỡng 2 trong 1 chính là vitamin C và trà xanh, cả hai được biết đến với khả năng chống oxy hóa, làm sáng da tuyệt vời.

5. Kem chống nắng: Thank You Farmer Safe Sun Fluid (Khoảng 510.000 VNĐ)

Muốn da thực sự tươi sáng hẳn lên và tránh được những đốm nâu mới xuất hiện trong tương lai, chị em buộc phải dùng kem chống nắng. Sản phẩm yêu thích của chuyên gia Charlotte chính là lọ kem chống nắng vật lý, có chỉ số SPF 50 của Thank You Farmer. Không chỉ lành tính, có khả năng bảo vệ làn da tốt, lọ kem chống nắng Hàn Quốc này còn có dung tích cực lớn, người dùng có thể thoải mái bôi lên nhiều vùng da, thoa lại nhiều lần mỗi ngày nhưng rất lâu mới phải sắm lọ mới.

