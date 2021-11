Chuyên gia phong thủy dự đoán đây là 3 con giáp sẽ tìm được cơ hội đổi đời vào tháng 10 âm lịch, năm sau còn thăng hoa nữa

Vào ngày 4/11 vừa qua, chuyên gia phong thủy nổi tiếng người Đài Loan Vũ Dương đã dự đoán trong tháng 10 âm lịch có nhiều con giáp gặp may mắn, đặc biệt đối với 3 con giáp này sẽ có vận may vượt trội hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì mọi thứ sẽ thăng hoa, đặc biệt là sẽ tạo tiền đề để năm sau phát triển hơn nữa. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và không ngừng nỗ lực đề tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, những người tuổi Tỵ luôn biết tự phấn đấu, nhìn được vấn đề và đam mê theo đuổi mục tiêu của mình. Họ có bản lĩnh để xây dựng một cuộc sống phú quý cho riêng mình và tạo ra phú quý cho bản thân, gia đình.

Trong cuộc sống, những người tuổi Tỵ một khi theo đuổi việc gì thì sẽ dốc hết sức mình, nhất định tìm được cơ hội thăng hoa đổi đời, không chỉ sự nghiệp viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ mà tài vận cũng dồi dào theo từng năm.

Chuyên gia phong thủy Vũ Dương cho biết, bước vào tháng 10 âm lịch này, cuộc sống của tuổi Tỵ có nhiều thay đổi bất ngờ. Thời gian trước, tuy rằng tuổi Tỵ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sắp tới đây mọi thứ sẽ bước sang trang mới. Nhưng từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều năng lượng tích cực, giúp cuộc sống của họ sang trang mới. Cuối năm nay, nếu tuổi Tỵ may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thì năm sau thăng hoa và đổi đời trong một nốt nhạc.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, biết vận dụng khả năng và mọi cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc. So với những con giáp khác, tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, họ sống có kế hoạch, biết tích lũy để cuộc sống sau này an yên và giàu có. Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, đến giai đoạn trung vận họ sẽ càng thăng hoa rực rỡ hơn.

Trong cuộc sống, tuổi Tý luôn cố gắng làm mới bản thân để có được nhiều điều tốt đẹp. Bước vào một giai đoạn nào đó, người tuổi Tý nhất định sẽ được tận hưởng mọi thứ mà họ xứng đáng có được.

Chuyên gia phong thủy Vũ Dương cho biết, bước vào tháng 10 âm lịch này, ai khổ thì khổ riêng tuổi Tý sẽ tìm được cơ hội thăng hoa. Thời gian sắp tới, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố giúp cuộc sống có nhiều đột phá trong thời gian sắp tới. Cuối năm nay, tuổi Tý cần chuẩn bị tinh thần tận hưởng song hỷ lâm môn, sự nghiệp phát triển vững mạnh chưa đủ, mà cuộc sống tình cảm, con đường tài vận ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn, năm sau thăng hoa gấp bội.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nhiệt huyết với những việc làm của mình. So với những con giáp khác, người tuổi Dần không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, thậm chí là xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc không ai sánh bằng.

Trong cuộc sống, người tuổi Dần thường khiến mọi người phải dè chừng vì sự thông minh và quyết đoán của mình. Một khi gặp được thời cơ tốt, tuổi Dần sẽ thăng hoa không ai sánh bằng, họ hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc sống và đem đến sự thịnh vượng cho gia đạo.

Chuyên gia phong thủy Vũ Dương cho biết, bước vào tháng 10 âm lịch này, những người tuổi Mùi sẽ có quý nhân chiếu cố, sắp tới hãy chuẩn bị tinh thân để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, ai nghèo thì cũng tìm được cơ hội làm giàu, ai có của ăn của để thì sẽ giữ vững, mọi thứ sắp tới sẽ thăng hoa viên mãn.



(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.