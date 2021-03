Chuyên gia nhìn vào điểm này để chọn đúng vitamin cho da, "bắt bệnh" chuẩn thì chẳng lo lão hóa

Mỗi loại da lại có những vấn đề và mối quan tâm khác biệt, để tìm được sản phẩm dưỡng da phù hợp thì bạn nên căn cứ dựa trên đúng tình trạng của làn da. Từ đó bạn có thể "bắt bài" làn da và lựa chọn được món skincare hoàn hảo nhất để giúp da chạm ngưỡng không khuyết điểm.



Theo các chuyên gia của trang The Klog, dưới đây là những vấn đề phổ biến và những sản phẩm phù hợp nhất mà bạn có thể tham khảo.

1. Vitamin A: Giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn

Margarita Lolis, bác sĩ da liễu tại New York, chuyên gia về chống lão hóa và chức năng, cho biết: "Vitamin A là một chất chống oxy hóa cần thiết để điều trị nếp nhăn, cũng như cấu trúc da trên toàn bộ da. Nó hay còn được gọi là retinoids, và có thể xuất hiện trong danh sách thành phần dưới tên retinol, axit retinoic, retinyl palmitate hoặc Retin A. Dạng thuốc uống của vitamin này là isotretinoin".

Lady Dy, một bác sĩ da liễu tại Chicago, cho biết thêm, "Các lợi ích của vitamin A bao gồm loại bỏ mụn đầu đen và mụn đầu trắng, đồng thời làm giảm nếp nhăn và vết chân chim. Chúng cũng có hiệu quả chống lại mụn nang sâu, có thể làm giảm thiểu dầu và ngăn ngừa sự hình thành ung thư da".

Nhưng bạn cần lưu ý rằng thành phần này có thể gây kích ứng đối với một số người, nhất là những người có làn da nhạy cảm, vì vậy điều quan trọng là nên hỏi ý kiến bác sĩ da liễu khi bạn định sử dụng những sản phẩm có vitamin E nồng độ cao, và dùng thêm các sản phẩm dưỡng ẩm, chống nắng kỹ lưỡng.

Sản phẩm gợi ý:

Mặt Nạ BNBG Vitamin A Vita Genic Lifting Jelly Mask (giá khoảng 15k)

Nơi mua: Hasaki

2. Vitamin B3: Cân bằng màu da



Bạn có thể biết đến vitamin B3 với tên gọi khác của nó: niacin. Bác sĩ Lolis cho biết, Niacin chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện màu da của bạn và làm như vậy bằng cách giảm mẩn đỏ, làm đều màu và khắc phục kết cấu làn da, giúp da cân bằng và mềm mại hơn.

Trong các sản phẩm không kê đơn, bạn sẽ thường thấy loại vitamin này xuất hiện dưới dạng niacinamide, là một dẫn xuất của niacin.

Sản phẩm gợi ý:

Paulas Choice's 10% Niacinamide Booster (Giá: 1.790k)

3. Vitamin B5: Loại bỏ tình trạng khô da



Lolis nói: "Từ thông dụng làm đẹp cho B5 là panthenol, hoặc axit pantothenic, và chúng đều liên quan đến dưỡng ẩm sâu cho làn da. Về cơ bản, chúng tạo ra một hàng rào bảo vệ da để giữ độ ẩm. Nếu bạn có làn da khô hoặc sần sùi, kém mềm mại thì bạn rất nên bổ sung thành phần này vào chu trình dưỡng da hàng ngày".

Sản phẩm gợi ý:

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 (giá khoảng 565k)

Nơi mua: Watsons

4. Vitamin C: Làm mờ vết tăng sắc tố, vết thâm



Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy vitamin C trong một sản phẩm, bạn có thể khẳng định rằng sản phẩm này tập trung vào hiệu quả làm trắng, sáng da và mờ thâm.

Bác sĩ Dy nói: "Vitamin C, hay axit ascorbic, được tìm thấy trong trái cây họ cam quýt và rau lá xanh. Việc uống thực phẩm giàu vitamin C qua đường miệng không làm tăng nồng độ vitamin C trong da đến mức hiệu quả bằng việc sử dụng sản phẩm bôi ngoài da thích hợp. Ở trên da da, vitamin C giúp làm sáng da vì nó ức chế sự hình thành sắc tố melanin, đồng thời còn giúp chống lão hóa".

Tuy nhiên, đây là vấn đề: Không phải tất cả huyết thanh vitamin C đều được tạo ra như nhau. Vitamin C/axit ascorbic là một thành phần không ổn định, bị oxy hóa nhanh chóng khi tiếp xúc với nước, không khí hoặc ánh sáng. Quá trình oxy hóa khiến cho vitamin C không còn hiệu quả. Vì vậy khi sử dụng sản phẩm có chứa thành phần này, bạn nên chú ý vào điều kiện bảo quản.

Sản phẩm gợi ý: