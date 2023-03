Chuyên gia Ngô Văn Cần bật mí cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình

Những thành tích của chàng trai tuổi 27



Ở tuổi 27 anh Ngô Văn Cần (quê Nam Định) – chuyên gia đào tạo hàng đầu Việt Nam về bán hàng và xây dựng hình ảnh cá nhân trên TikTok đã đạt được những thành tựu.

Theo đó, với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian dài, đến nay anh Cần hiện giữ vị trí founder của Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam.

Chàng trai trẻ cũng đang sở hữu kênh YouTube phổ cập kiến thức về TikTok tại Việt Nam với hơn 15.000 người đăng ký (Ngô Văn Cần - học TikTok), và đạt hơn 300k follow trên nền tảng TikTok. Không những thế anh Ngô Văn Cần chính thức đạt dấu ấn 1 triệu đô từ việc kinh doanh nền tảng TikTok, sở hữu quy trình bán lẻ 1000 đơn free traffic.

Chuyên gia TikTok Ngô Văn Cần đào tạo thực chiến tại Hà Nội

Anh Cần còn là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực đào tạo TikTok Profile Marketing tại Việt Nam, đào tạo hơn 35.000 học viên nắm bắt và xây dựng kênh bán hàng hiệu quả ra đơn có lợi nhuận thực tế.



Ngoài ra, anh Cần hiện đang sở hữu nhiều bất động sản, hoàn thành tâm nguyện giúp bố mẹ 2 bên nội ngoại nghỉ hưu sớm thoát khỏi nợ nần, lao động cực nhọc và tự thưởng cho bản thân tài sản mà trước đó chẳng bao giờ có thể nghĩ tới.

Chìa khóa cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình

Vừa là một người thầy, vừa là một nhà kinh doanh nên khối lượng công việc của anh Cần mỗi ngày là vô cùng lớn, áp lực theo đó cũng tăng lên gấp nhiều lần. Dù vậy, anh Cần vẫn cố gắng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Theo anh Cần, chìa khóa cho sự cân bằng chính là sự thấu hiểu, việc chia sẻ cuộc sống và công việc với nhau sẽ tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người. Nếu xuất phát từ cảm thông và chia sẻ, mọi mâu thuẫn giữa vợ chồng đều được hóa giải và hạnh phúc sẽ thăng hoa theo thời gian. "Nếu chúng ta đam mê công việc, hãy chủ động chia sẻ điều đó với một nửa còn lại và lắng nghe khi họ cần tâm sự", anh Cần trải lòng.

Dù bận rộn nhưng anh Ngô Văn Cần vẫn dành thời gian ở bên vợ con

Founder của Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam chia sẻ thêm, nhiều người đàn ông tự bào chữa cho sự tan vỡ trong đời sống hôn nhân của mình là do bận rộn công việc, không có thời gian chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, bản thân anh luôn quan niệm hạnh phúc hay không là do chính mình.



"Việc kinh doanh cũng là xây dựng kinh tế cho gia đình, đảm bảo hạnh phúc cho con cái. Chính vì vậy dù khó khăn, bận rộn đến mấy tôi vẫn cố gắng chia phần thời gian cân bằng, đảm bảo hài hòa giữa công việc và gia đình. May mắn của tôi là có được người vợ luôn biết cảm thông và sẻ chia mọi khó khăn, nhọc nhằn cùng chồng.", anh Cần nói.

Anh Ngô Văn Cần cùng những người thân trong gia đình

Anh Cần cũng nhấn mạnh, trước hết phải xác định người đàn ông dù ở cương vị nào trong xã hội thì khi về nhà, họ vẫn là người với thiên chức làm chồng, làm cha, cần phải làm tròn vai trò này bằng tất cả tình cảm của mình.



Do đó, hầu hết tất cả những khoảng thời gian trống, thứ đầu tiên anh Cần nghĩ tới là gia đình. Anh sẽ dành riêng ngày cuối tuần để ở bên vợ con, bố mẹ. Ngoài ra, lúc rảnh rỗi anh cũng sẽ tranh thủ đi đón con thay vợ, cho con đi chơi công viên, đi picnic. Lịch thăm bố mẹ 2 bên theo định kỳ cũng được anh Cần và vợ sắp xếp một cách cẩn thận, hợp lý.

Đối với con cái, anh Cần luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nuôi dưỡng, giáo dục con, dạy các con phải biết chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cha mẹ, có tính tự lập, tự giác ngay từ nhỏ.

"Với con cái, cha mẹ chính là tấm gương cho con học tập, chính vì vậy bên cạnh việc quan tâm chăm sóc, giáo dục con, tôi và vợ luôn cố gắng học tập không ngừng, tự khẳng định bản thân trong công việc và có lối sống giản dị, chân thực, hướng thiện cho các con noi theo", anh Cần chia sẻ.