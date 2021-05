Chuyên gia “mách” điều chỉnh nguyện vọng để chắc suất đậu lớp 10 công lập TPHCM

Đó là “mách nước” của ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM, người có nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ về tuyển sinh lớp 10.

Theo đó, kỳ thi lớp 10 năm nay tại TPHCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 2 và 3/6. Từ ngày 5/5, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố số liệu ban đầu về nguyện vọng đăng ký kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Thí sinh có một tuần để điều chỉnh nguyện vọng, trước khi Sở chốt danh sách dự thi và nguyện vọng đăng ký.

Ông Trần Mậu Minh cho biết, năm nay tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM có thay đổi về cách tính tổng điểm tuyển sinh với 3 môn thi Văn, Toán, Ngoại ngữ đều cùng hệ số 1 (thay vì Văn Toán hệ số 2 còn Ngoại ngữ hệ số 1 như nhiều năm trước đây) khiến cho nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm...

Theo ông Minh, trúng tuyển vào trường phổ thông trung học công lập không phải do điểm thi cao hay thấp mà do tổng điểm tuyển sinh của mình có đáp ứng được điểm chuẩn của 1 trong các trường mà mình chọn lựa nguyện vọng. “Làm thế nào để chọn nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phù hợp, không phải hối hận vì rớt cả 3 nguyện vọng vào trường công lập? Mặc dù quy chế tuyển sinh lớp 10 không có gì thay đổi so với nhiều năm trước nhưng đối với học sinh và phụ huynh cuối cấp mỗi năm đều là vấn đề mới và lúng túng khi quyết định, nhất là có thay đổi về hệ số các môn thi tuyển sinh lớp 10 như năm nay”, ông Minh nói.

Bằng kinh nghiệm của mình, ông Minh cho rằng, trước hết học sinh phải đánh giá được thực lực của mình có thể đạt được bao nhiêu điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10? Học sinh có thể lấy điểm thi 3 môn trong kỳ thi kiểm tra HK2 (đây là kỳ thi cuối năm học và thường do Phòng giáo dục ra để thi chung nên tương đối sát với đề thi tuyển sinh lớp 10) để đánh giá khả năng mình có thể đạt được bao nhiêu điểm theo tuyển sinh 10. “Sau đó, học sinh áp dụng cách tính: vì cần đối chiếu với điểm chuẩn tuyển sinh năm rồi nên mình vẫn phải tính tổng điểm có nhân hệ số theo công thức Tổng điểm= Văn x2 + Toán x2+ NN (đây là cách duy nhất để đối chiếu với điểm chuẩn năm học trước và vì việc thay đổi hệ số 3 môn thi chỉ ảnh hưởng đối với những em học yếu môn Ngoại ngữ so với Văn, Toán chứ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả tuyển sinh của đa số thí sinh). Tuy nhiên khi tính ra tổng điểm ta cần phải trừ hao 10-15% số điểm vì đề thi tuyển sinh 10 sẽ có phân loại học sinh nên khó hơn, đồng thời tham khảo ý kiến giáo viên bộ môn xem khả năng của mình có thể đạt được số điểm đó không?”, ông Minh phần tích.

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trưởng phổ thông trung học lớp 10 tại TPHCM năm 2020

Theo ông Minh, khi đã đánh giá được tương đối thực lực của mình thì đối chiếu với điểm chuẩn các nguyện vọng của các trường phổ thông trung học năm học rồi xem tương ứng với trường nào để nhận định trường nào trong địa bàn mình cư trú phù hợp khả năng của mình.

Khi đã có nguyện vọng tương ứng với trường nào rồi thì yếu tố cần tham khảo thêm là chỉ tiêu tuyển sinh của trường đó. Năm nay, hầu hết các trường đều ổn định chỉ tiêu tuyển sinh như năm rồi, một số trường tăng giảm như Nguyễn Thượng Hiền tăng 90 chỉ tiêu; Trường THPT Bùi Thị Xuân tăng 45 chỉ tiêu… Trường THPT Gia Định giảm 45 chỉ tiêu; cá biệt có Trường THPT Trần Phú giảm 225 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tăng hoặc giảm sẻ tác động đến việc cạnh tranh vào trường đó.

Một yếu tố cũng rất được ông Minh quan tâm đó là tỉ lệ chọi 1. Sau khi học sinh đăng ký nguyện vọng đợt 1, ngày 5/5 Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố số liệu đăng ký nguyện vọng ban đầu và cho phép học sinh điều chỉnh lần cuối. Căn cứ vào bảng số liệu này so với chỉ tiêu tuyển sinh có thể tính ra tỉ lệ chọi từng trường để chúng ta cân nhắc điểu chỉnh nguyện vọng.

“Tóm lại, các yếu tố để học sinh cân nhắc khi chọn nguyện vọng tuyển sinh 10 là: Thực lực của học sinh so với điểm chuẩn năm trước của các trường phổ thông trung học, chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ chọi của từng trường. Khi chọn nguyện vọng, học sinh phải lưu ý nguyện vọng 2 phải thấp hơn nguyện vọng 1 từ 3 điểm trở lên (vì điểm chuẩn nguyện vọng 2 của 1 trường có thể cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 1 điểm và điểm chuẩn có thể biến động so với năm trước) và nguyện vọng 3 phải thấp hơn nguyện vọng 2 từ 3- 4 điểm để an toàn được đậu vào 1 trường công lập”, ông Minh phân tích.

Được biết, năm nay toàn TPHCM có khoảng 99.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 trong khi chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là hơn 68.000 em, tương đương với hơn 30.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập.