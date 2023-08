Chuyên gia lý giải nguyên nhân Tây Nguyên, Nam Bộ mưa lớn những ngày qua

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho hay, từ 19h ngày 31/7 đến 19h ngày 3/8, Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Cốc Ly (Lào Cai) 163 mm, Mường Nhé (Điện Biên) 191 mm; Chế Tạo (Yên Bái) 207 mm; Mường La (Sơn La) 224 mm; Lao Bảo (Quảng Trị) 158 mm; TĐ Sê San 4 (Gia Lai) 281 mm; Xã Ia Tơi (Kon Tum) 213 mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 170 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tháng 7/2023, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 50-100%, có nơi trên 100%. Đáng chú ý, một số nơi đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ tháng 7.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ: Phan Nga)

Cụ thể, lượng mưa ngày cao nhất vượt giá trị lịch sử trong tháng 7 tại Trạm khí tượng Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu) đo được ngày 29/7 là 178.1 mm, vượt giá trị lịch sử 170.8 mm đo được năm 1996; Trạm khí tượng Rạch Giá (Kiên Giang) đo được lượng mưa 229.8 mm ngày 29/7, vượt giá trị lịch sử 220.3 mm năm 1991.

Lượng mưa tháng cao nhất vượt giá trị lịch sử trong tháng 7 cũng được ghi nhận tại các trạm Phú Qúy (Bình Thuận), Đắk Tô (Kon Tum), Phước Long (Bình Phước), Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương), Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu), Vĩnh Long (Vĩnh Long), Cần Thơ (Cần Thơ), Vị Thanh (Hậu Giang), Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Trong đó, tổng lượng mưa tháng 7/2023 ở Trạm khí tượng Phước Long (Bình Phước) là 949.9 mm, vượt giá trị lịch sử 771.1 mm đo được cùng thời kỳ năm 1997.

Tối 4/8, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong tháng 7/2023, Tây Nguyên và Nam Bộ xảy ra mưa to đến rất to. Nguyên nhân trực tiếp do hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ở phía Bắc kết hợp với hoạt động mạnh và kéo dài của gió mùa Tây Nam.

"Nguyên nhân thứ 2 có thể được đánh giá là do ảnh hưởng của El Nino. Tuy nhiên, đây là hiện tượng thời tiết lớn, không phải thời tiết hàng ngày và sẽ ảnh hưởng kéo dài, thường độ trễ khoảng 2-3 tháng. Như vậy có thể đánh giá, El Nino chỉ là nguyên nhân gián tiếp gây mưa lớn cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời gian vừa qua", ông Tuấn chia sẻ.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Bên cạnh đó, nnhững ngày qua, Bắc Bộ đã xảy ra mưa to diện rộng, đặc biệt Tây Bắc Bộ xuất hiện các điểm mưa to đến rất to. Theo nhận định, nguyên nhân chính do rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao.

Trong thời gian tới, rãnh áp thấp còn hoạt động. Ngoài ra, vùng áp thấp xu hướng hoạt động mạnh lên trên khu vực biên giới phía Đông Bắc của Việt Nam. Vùng áp thấp này hoạt động, duy trì mạnh trong các ngày từ 5-7/8. Từ 8/8, vùng áp thấp khả năng di chuyển sang phía Tây.

"Như vậy, từ nay tới 8/8, theo đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, vùng mưa tập trung chính ở Tây Bắc Bộ và biên giới phía Bắc", ông Vũ Anh Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, Bắc Bộ khả năng xảy ra những trận mưa to như những ngày vừa qua. Nguy cơ cao ở khu vực này trong những ngày tới là lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra trong ngày 5-7/8, do hoạt động của vùng áp thấp nên có thể xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Trong tháng 8/2023, các tỉnh Bắc Bộ vẫn có những ngày nắng nóng xen lẫn những đợt mưa. Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra và kéo dài đến giữa tháng 8, cuối tháng 8, nắng nóng giảm dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong mùa mưa nên vẫn còn nhiều ngày xuất hiện mưa. Mưa tập trung vào chiều tối và tối dưới dạng mưa rào và dông. Tổng lượng mưa nửa đầu tháng 8 thấp hơn nửa cuối tháng 8.