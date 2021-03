Chuyên gia Hàn Quốc chỉ rõ 5 lầm tưởng về vitamin C, chị em chớ nghe quảng cáo nếu không muốn da "toang" sau vài ngày sử dụng

Vitamin C là một trong những thành phần chăm sóc da nổi tiếng và cũng dễ bị hiểu lầm nhất trong tất cả các thành phần trẻ hóa mà chị em từng biết. Alicia Yoon - chuyên gia chăm sóc da người Hàn Quốc và là người sáng lập Peach & Lily, nơi cung cấp và bán lẻ hàng đầu về mỹ phẩm của Hàn Quốc, chia sẻ "Không phải tất cả các serum vitamin C đều có công dụng như nhau, và cũng chưa hẳn những điều bạn biết về vitamin C đều đúng 100%, có những lầm tưởng mà bạn cần gạt ngay khỏi đầu đều tránh vô tình gây hại cho làn da của mình".

Sai lầm 1: Tất cả mọi loại vitamin C đều giống nhau

Sản phẩm mặc dù có vitamin C nhưng bảng thành phần có thể hiển thị là L-Ascorbic Acid (vitamin C nguyên chất) hoặc một tên khác như ascorbyl glucoside, magie ascorbyl phosphate, ascorbyl tetraisopalmitate... Đây là những thành phần có nguồn gốc từ vitamin C, nhưng có chứa các chất phụ gia để làm cho thành phần ổn định hơn hoặc dễ hấp thụ hơn. Chính vì vậy mỗi loại vitamin C có những sắc thái khác nhau và tác động lên da của bạn không giống nhau.

Vì vậy, nếu bạn đã thử một sản phẩm vitamin C và bạn cảm thấy rằng nó không có tác dụng hoặc gây kích ứng trên da, hãy xem chính xác loại vitamin C đã được sử dụng, tỷ lệ phần trăm và mức độ pH trong công thức tổng thể là bao nhiêu.

Nếu bạn muốn chắc chắn về việc chọn một sản phẩm vitamin C không dễ bị oxy hóa và ít có khả năng gây kích ứng, hãy chọn một dẫn xuất ổn định với độ pH thấp như ascorbyl tetraisopalmitate chẳng hạn.

Sai lầm 2: Vitamin C có thể khiến da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời

Vitamin C ở dạng nguyên chất có tính axit, đó có thể là lý do tại sao nhiều người tin rằng chỉ nên sử dụng Vitamin C vào buổi tối. Nhưng không giống như một số axit khác, vitamin C không được chứng minh là làm tăng độ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Trong thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng chất chống oxy hóa mạnh mẽ này thực sự có thể giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do từ mặt trời. Điều này không có nghĩa là đã đến lúc tiết kiệm SPF của bạn, nhưng kết hợp vitamin C với SPF của bạn có thể là một ý tưởng tuyệt vời.

Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể chọn dùng sản phẩm vitamin C của mình vào sáng - tối (hoặc cả hai), tùy thuộc vào hiệu quả bạn mong muốn cho làn da của mình. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm các lợi ích chống oxy hóa vào ban ngày, hãy áp dụng vào buổi sáng. Nếu bạn tập trung vào việc làm săn chắc và trẻ hóa làn da vì vitamin C có thể thúc đẩy sản xuất collagen, hãy dùng vitamin C đều đặn mỗi tối.

Sai lầm 3: Vitamin C chỉ dành cho một số loại da, và chắc chắn không dành cho da nhạy cảm

Vitamin C có thể phù hợp với mọi loại da. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy chọn một dẫn xuất có công thức ít axit hơn. Nếu bạn muốn xem kết quả nhanh chóng, hãy chọn một dẫn xuất có các nghiên cứu lâm sàng mạnh mẽ như ascorbate và ascorbyl tetraisopalmitate - hai loại dẫn xuất vitamin C có thể hòa tan trong lipid, vì vậy chúng hấp thụ vào da tốt hơn để có kết quả rõ ràng, nhanh chóng hơn.

Sai lầm 4: Tỷ lệ % vitamin C càng cao càng tốt

Một công thức có chứa tỷ lệ phần trăm vitamin C cao, nhưng không được pha chế đúng cách để duy trì sự ổn định thì vẫn cho hiệu quả kém so với công thức vitamin C có nồng độ nhỏ thấp. Ngoài ra, khả năng hấp thụ của vitamin C cũng quan trọng. Nếu một dẫn xuất được biết là có khả năng hấp thụ tốt thì nồng độ thấp vẫn có thể cho kết quả rõ ràng hơn so với công thức có tỷ lệ phần trăm lớn. Hàm lượng vitamin C quá nhiều cũng có thể gây kích ứng, vì vậy cao hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là kết quả tốt hơn cho da. Tỷ lệ % không quyết định hiệu quả của vitamin C.

Sai lầm 5: Vitamin C không thể kết hợp với các axit khác, retinol hoặc niacinamide

* Vitamin C và niacinamide:

Bắt đầu với vitamin C và niacinamide. Trên thực tế, kết hợp hai thành phần này có thể cho hiệu quả chăm da gấp đôi bình thường, nó có thể giải quyết nhanh gọn làn da thâm sạm, vết tàn nhang bởi cả hai đều có thể chống lại sự đổi màu của làn da.

* Vitamin C và AHA/BHA, retinol



Bây giờ khi nói đến vitamin C và AHA, BHA và retinol, có rất nhiều sự nhầm lẫn, đặc biệt là vì một số công thức vitamin C phụ thuộc vào độ pH.

Các câu hỏi thường nảy sinh như, "Liệu AHA? BHA hoặc retinol có độ pH cao hơn có làm giảm hiệu quả của vitamin C không?". Câu trả lời ngắn gọn là không. Vitamin C có thể được sử dụng với axit và retinol. Tuy nhiên loại cocktail này có thể khiến làn da quá tải. Và theo ý kiến của Alicia Yoon, quá nhiều hoạt chất còn tồi tệ hơn so với không có hoạt chất nào.

Alicia Yoon khuyên các chị em nên dùng từ từ để làn da thích ứng dần. Bạn có thể tách vitamin C và AHA/BHA hay retinol tách nhau theo liệu trình sáng - tối. Nếu làn da bắt đầu xuất hiện kích ứng nhẹ thì nên giảm tần suất sử dụng AHA/BHA hay retinol khoảng 1 - 2 lần/ tuần, trong khi vitamin C vẫn dùng đều đặn mỗi ngày.

Nguồn: Byrdie