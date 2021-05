Chuyên gia chỉ rõ 7 bước skincare bài bản, gợi ý dùng 3 lọ serum này để da láng căng như gái Hàn

Ngoài chọn cho mình sản phẩm chất lượng, phù hợp với loại da, vấn đề mà nhiều cô nàng còn hay gặp phải đó là cách layer các sản phẩm trên da thế nào. Nhất là vào mùa Hè, việc sử dụng quá nhiều sản phẩm có thể khiến da bị bí bách, gây tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn.

Để nắm được cách layer các sản phẩm, cùng tham khảo một số ý kiến từ Thảo Lê - Chuyên viên chăm sóc da đã có hơn 10 kinh nghiệm học tập tại Hàn Quốc.

Cách layer các sản phẩm vào mùa Hè

Cách cơ bản nhất khi layer sản phẩm đó là bôi từ loãng đến đặc và cuối cùng sẽ là dầu dưỡng. Nhưng mùa hè thì bạn nên hạn chế tối đa các chế phẩm từ dầu và các sản phẩm dưỡng có chứa dầu. Mùa Hè, da có xu hướng thoát nước, nên da sẽ kích thích tiết dầu để bảo vệ, khi da tiết dầu quá nhiều sẽ gây nên tình trạng khó chịu và làm lỗ chân lông to hơn, da xỉn màu, kém đàn hồi và không được mịn màng.



Đầu tiên phải kể đến kết cấu, nên ưu tiên những sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thoáng, dẫn xuất tốt như dạng Serum/Ampoule/Lotion/Gel. Việc đầu tiên trước khi dưỡng da là phải làm sạch thật tốt.

Thứ tự sẽ là tẩy trang (ưu tiên dạng nước làm sạch sâu) => sữa rửa mặt => tẩy da chết hóa học để làm sạch sâu có chứa BHA/AHA (1-3 lần/tuần) => Ampoule => Serum => Lotion => Kem dưỡng. Ưu tiên những serum cấp nước có thành phần như HA/Hyaluronic Acid (Sodium hyaluronate) tự nhiên, giúp da có khả năng ngậm nước gấp 1000 lần trọng lượng phân tử, giữ ẩm cho da mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông, an toàn cho cả da đang kích ứng và nổi mụn. Các serum chứa nhóm B như B5, B3 giúp cấp nước lại vừa phục hồi cho những da dầu da mụn và lỗ chân lông to, nó còn được chứng minh lâm sàng có khả năng phục hồi da, chữa lành các tổn thương do tia tử ngoại, vết thương do mụn.

Một số loại serum khá tốt mà bạn có thể tham khảo

Medik8 Hydr8 B5 Liquid Hydration Serum: Sản phẩm có chứa chứa hoạt chất Pro-vitamin B5 vượt xa tác dụng cấp ẩm tạm thời như các loại vitamin B5 trong các sản phẩm khác. Có tác dụng tái tạo và phục hồi, chữa lành da và đóng vai trò là 1 chất bảo vệ, giảm viêm cho da. Mua tại đây.

Christina Line Repair Theraskin HA concentrate: Sản phẩm serum sử dụng công thức mới với hoạt chất chứa trong viên nang liên tục giải phóng Hyaluronic Acid cho kết quả lâu dài. Giúp làm đầy các nếp nhăn và vết chân chim, mang đến làn da trẻ trung, mịn màng, tươi sáng và căng mướt. Mua tại đây.

Skinavis Serum Hyaluronic B5: Thành phần gồm siêu tinh chất Hyaluronic Acid giúp cấp ẩm tối đa, Panthenol B5 giúp phục hồi làn da hư tổn và Niacinamide hỗ trợ điều trị thâm và chống lão hoá. Mua tại đây.

Những hoạt chất ngừa lão hóa, cần thiết cho làn da 30+



Ngoài các vitamin nhóm B kể trên, làn da tuổi 30 cũng cần bổ sung các sản phẩm dưỡng da có chứa những hoạt chất sau:

- Niacinamide giúp cải thiện sắc tố da, giúp mờ thâm đỏ, sẹo thâm sau mụn , làm sáng và đồng đều màu da. Những nghiên cứu mới nhất đã cho thấy rằng Niacinamide có tác dụng tương đương với hydroquione trong điều trị nám nhưng lại rất an toàn. Thêm vào đó Niacinamide còn có khả năng se nhỏ lỗ chân lông, giúp giảm viêm, điều tiết lượng dầu thừa, tăng sự giữ ẩm của da.

- Vitamin C: là một chất rất an toàn và mang đến hiệu quả dưỡng trắng tốt. Nó có tác dụng rõ rệt trong việc làm đều màu da, mờ vết thâm và các vết đốm, tàn nhang. Ngoài ra Vitamin C khi bôi ban ngày cùng kem chống nắng sẽ tăng khả năng chống nắng lên gấp 2 lần mà vẫn đạt được hiệu quả trẻ hóa và làm sáng da.

- Arbutin là chất được chiết xuất từ lá và quả cây Bearberry. Arbutin là chất làm trắng và có tác dụng chống sự hình thành của các sắc tố melanin trên da. Hơn nữa Arbutin là một chất làm trắng cực kỳ an toàn.

- Axit kojic: là một loại bột tinh thể màu trắng có nguồn gốc từ một loại nấm ở châu Á. Axit kojic từ lâu đã được sử dụng ở Nhật Bản như là một thay thế tự nhiên cho hydroquinine và rất hiệu quả trong việc giảm sự đổi màu da. Theo Viện hàn lâm da liễu người Mỹ, axit kojic đã được chứng minh lâm sàng để làm giảm sắc tố da.

- Tranexamic acid là hoạt chất làm trắng an toàn loại bỏ nám bằng cách ngăn chặn sự tương tác giữa tế bào sừng (hay còn gọi là tế bào da) và tế bào hắc tố (hay còn gọi là tế bào sản xuất melanin) để ức chế sự tổng hợp melanin, nguyên nhân hàng đầu gây thâm nám và các “vết tích” tối màu trên bề mặt da. Và quan trọng nhất là đừng bao giờ quên bôi kem chống nắng nếu như muốn các bước dưỡng da là vô nghĩa nhé.