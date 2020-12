Chuyên gia chỉ ra nguyên tắc kết hợp thực phẩm trong ăn uống để nhận được tối đa dinh dưỡng và tốt nhất cho sức khỏe

Kết hợp thực phẩm là một dạng chế độ ăn uống dựa trên quan điểm cơ thể chúng ta chỉ có thể tiêu hóa một loại thức ăn tại một thời điểm và kết hợp một số loại thực phẩm với nhau có thể gây nên vấn đề về đường ruột, hình thành độc tố trong cơ thể. Những người ủng hộ chế độ dinh dưỡng này cũng tin rằng cùng lúc mà tiêu thụ thức ăn tiêu hóa nhanh với thức ăn tiêu hóa lâu hơn có thể làm chậm quá trình hấp thụ chất trong cơ thể.



Cynthia Sass, chuyên gia dinh dưỡng kiêm cố vấn dinh dưỡng của Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ và Liên đoàn Khúc côn cầu Hoa Kỳ cho biết: “Nhiều người thường hỏi tôi về những loại thực phẩm nào nên kết hợp với nhau. Họ cũng đưa ra nhiều cách kết hợp thực phẩm khác nhau và hỏi ý kiến tôi nên áp dụng cách nào. Trước khi trả lời, tôi muốn họ hiểu lý do đằng sau mỗi phương pháp lựa chọn thực phẩm và chỉ cần tập trung vào việc áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng với nhiều thực phẩm toàn phần là chiến thuật tốt nhất để tối đa dinh dưỡng và sức khỏe”.

Sai lầm khi kết hợp thực phẩm - Một số kiểu kết hợp cần tránh

Nhiều người có xu hướng tập trung vào việc hạn chế hấp thụ chất dinh dưỡng đa lượng như protein, carb và chất béo, tránh kết hợp một số nhóm thực phẩm với nhau như tinh bột và protein, chất béo và protein, chỉ ăn thực phẩm đơn lẻ như trái cây. Họ ủng hộ phương pháp này vì cho rằng phối hợp các thực phẩm đó sẽ cản trở quá trình tiêu hóa. Mỗi loại thực phẩm cần một lượng enzym và độ pH khác nhau để tiêu hóa nên việc trộn lẫn với nhau có thể sản sinh độc tố, gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Trên thực tế, quy tắc này không đem lại nhiều ý nghĩa vì một số lý do. Đầu tiên, cơ thể thực hiện rất tốt công việc giải phóng các enzym cần thiết để tiêu hóa sau bữa ăn, bất kể bạn đã tiêu thụ những gì. Nói cách khác, cơ thể sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết để hoàn thành công việc phân hủy thức ăn rồi hấp thụ các chất dinh dưỡng từ đường tiêu hóa vào máu.

Nhiều người cho rằng không tuân theo quy tắc sẽ dẫn đến tăng cân. Trên thực tế, thức ăn không được tiêu hóa đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng kém hấp thụ, gây tiêu chảy và kéo theo giảm cân chứ không phải tăng cân.

Thứ hai, một số loại thực phẩm đơn lẻ sở hữu nhiều chất dinh dưỡng đa lượng như các loại hạt, cung cấp chất béo và protein, đậu lăng, cung cấp carb và protein. Nếu nguyên tắc kết hợp thực phẩm trên là đúng, cơ thể bạn vẫn rất khó tiêu hóa ngay cả khi ăn một mình chúng.

Thứ ba, cư dân ở năm “Vùng Xanh”, nơi có số người sở hữu tuổi thọ cao nhất và có sức khỏe tốt nhất, lại không kết hợp thực phẩm. Tỷ lệ người trên 90 tuổi trở lên khá cao nhưng lại ít mắc béo phì và các bệnh khác.

Cuối cùng, kết hợp một số thực phẩm có thể giúp cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng thay vì gây ra vấn đề về tiêu hóa. Các nghiên cứu hiện nay không tìm ra sự khác biệt đáng kể về cân nặng hoặc thay đổi trong cơ thể giữa những người tuân theo các nguyên tắc kết hợp thực phẩm với người áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng. Các chỉ số khác như lượng đường huyết trong máu lúc đói, mức insulin, nồng độ cholesterol và mỡ máu cũng không khác biệt nhiều.

Không nên lo lắng về chuyện... thiếu chất

Khi kết hợp các loại thực phẩm không tiêu hóa tốt với nhau, bạn có thể bị đầy hơi, đầy bụng, khó tiêu hoặc tăng cân.

Một trong những câu hỏi thường gặp là liệu người ăn chay có cần tiêu thụ một số loại thực phẩm cùng nhau như đậu với gạo, để tạo ra các protein “hoàn chỉnh” hay không. Câu trả lời là không vì điều này không cần thiết nếu bạn áp dụng một chế độ ăn uống đa dạng và hấp thụ đủ protein, calo.

Trên thực tế, gan có nhiệm vụ dự trữ các chất thiết yếu để sử dụng sau này. Các chất này có thể kết hợp với nhau nhằm xây dựng hoặc tái tạo mô protein trong cơ thể một cách hiệu quả. Do đó, thay vì kết hợp các thực phẩm với nhau, người ăn chay nên tiêu thụ nhiều loại thực phẩm làm từ thực vật hàng ngày.

Lợi ích của việc kết hợp thực phẩm

Kết hợp hai loại thực phẩm với nhau có thể thúc đẩy cơ thể hấp thụ một số chất dinh dưỡng. Ví dụ, đường tiêu hóa chỉ hấp thụ được 2-20% sắt non-heme từ thực vật vào máu. Tuy nhiên, bổ sung vitamin C có thể kích thích khả năng này lên đến 6 lần.

Những người ăn chay trường nên có thói quen kết hợp thực phẩm, chẳng hạn như súp lơ xanh (sắt) với cà chua (vitamin C), đậu đen (sắt) với ớt chuông đỏ (vitamin C), cải xoăn (sắt) với cam (vitamin C) và sô cô la đen (sắt) với dâu tây (vitamin C).



Một sự kết hợp tuyệt vời khác là chất béo với thực vật. Chất béo đã được chứng minh có khả năng tăng cường hấp thụ các vitamin tan trong chất béo và chất chống oxy hóa ở trái cây, rau.

Vì lý do này, bạn không nên tuân theo nguyên tắc chỉ ăn một loại thực phẩm nhất định. Kết hợp trái cây với chất béo lành mạnh trong quả hạch, hạt, ô liu hoặc bơ sẽ bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Việc làm này cũng góp phần kiểm soát lượng đường huyết trong máu và insulin.

Lưu ý khi kết hợp thực phẩm

Nhìn chung, mọi người đừng quá tập trung vào các quy tắc về thực phẩm, áp đặt những loại này được hoặc không được ăn cùng nhau. Cách tốt nhất để đảm bảo cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng nhất là chọn thực phẩm tươi sống thay vì đã qua chế biến, chế biến món ăn một cách đa dạng và kiểm soát khẩu phần ăn. Thiết lập một thói quen ăn uống nhất quán cũng đem lại lợi ích đáng kể, ví dụ như ăn 3-5 bữa nhỏ một ngày vào cùng một thời điểm.

(Nguồn: Health)