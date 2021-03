Chuyên gia chỉ ra mẹo ăn uống giúp bạn kiểm soát triệu chứng của lạc nội mạc tử cung

Đối phó với bệnh lạc nội mạc tử cung là điều không hề dễ dàng. Các triệu chứng như đau vùng chậu dữ dội trước và trong kỳ kinh nguyệt, tiêu chảy, đau khi quan hệ tình dục đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít chị em phụ nữ.

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị tình trạng này nhưng không phải lúc nào chúng cũng phù hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn cũng đang gặp phải vấn đề tương tự, hãy thử thay đổi chế độ ăn uống. Theo Jessica Shepherd, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ phụ khoa ở Texas, một số vấn đề liên quan tới lạc nội lạc nội mạc tử cung như viêm nhiễm hay mức độ hoạt động của hormone estrogen, có thể bị ảnh hưởng bởi thực phẩm tiêu thụ mỗi ngày.

Dưới đây là một số mẹo ăn uống sẽ giúp bạn kiểm soát các triệu chứng của vấn đề sức khỏe này:

- Hạn chế chất béo chuyển hóa.

- Tránh gluten.

- Áp dụng chế độ ăn ít FODMAP.

- Theo dõi lượng thịt đỏ tiêu thụ.

- Tăng cường trái cây.

- Ăn thực phẩm giàu chất sắt.

- Bổ sung axit béo omega-3.

- Dùng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

Cụ thể mẹo ăn uống kiểm soát các triệu chứng bệnh lạc nội mạc tử cung:

Hạn chế chất béo chuyển hóa

Nhìn chung, chất béo chuyển hóa có xu hướng xuất hiện trong đồ ăn chứa nhiều giàu mỡ, đã qua chế biến và thức ăn nhanh.

Chất béo chuyển hóa tồn tại tự nhiên trong các sản phẩm động vật hoặc được thêm vào những món ăn chế biến sẵn để tạo hương vị và kết dính. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chúng có thể làm tăng nồng độ cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt (HDL), tăng nguy cơ phát triển bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Human Reproduction đã chỉ ra, những phụ nữ sở hữu chế độ ăn nhiều chất béo chuyển hóa có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh lạc nội mạc tử cung cao hơn 48% so với người khác. Do đó, trước khi lựa chọn bất kỳ loại thực phẩm nào, bạn nên xem kỹ thành phần ghi trên nhãn mác và tránh sử dụng đồ ăn kém lành nhiều nhất có thể.

Tránh gluten

Trên thực tế, hầu hết các loại bánh mì, bánh quy đều sở hữu một lượng lớn gluten.

Một nghiên cứu với sự tham gia của 207 bệnh nhân lạc nội mạc tử cung đã cho thấy kết quả đáng ngạc nhiên. Sau 12 tháng thực hiện chế độ ăn không gluten, 75% những người này nhận thấy cơn đau có xu hướng giảm hẳn. Từ đó, các chuyên gia đã đưa ra kết luận, triệu chứng của lạc nội mạc tử cung được kiểm soát sau 12 tháng khi áp dụng chế độ ăn không chứa gluten.

Theo bác sĩ Jessica, nghiên cứu này đã chứng tỏ mối liên hệ giữa gluten với chứng viêm, tình trạng sức khỏe làm trầm trọng thêm các cơn đau do lạc nội mạc tử cung gây ra.

Áp dụng chế độ ăn ít FODMAP

Các loại thực phẩm giàu FODMAP bao gồm sữa, sữa chua, các sản phẩm từ lúa mì, măng tây, hành tây, táo và lê.

FODMAP là tên viết tắt của oligosacarit, disaccharide, monosaccharide và polyol. Theo Viện Johns Hopkins, đây là những carbohydrate chuỗi ngắn khiến ruột non khó thể hấp thụ. Do đó, một số người thường phải vật lộn với các vấn đề về tiêu hóa như co thắt dạ dày, tiêu chảy, đầy hơi sau khi dùng thực phẩm chứa nhiều FODMAP.

Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Sản phụ khoa Úc và New Zealand đã chỉ ra, 72% những người mắc lạc nội mạc tử cung nhận thấy các triệu chứng về đường ruột được cải thiện hơn 50% sau 4 tuần với áp dụng chế độ ăn ít FODMAP.

Các nhà nghiên cứu kết luận, chế độ ăn này đem lại hiệu quả cho những phụ nữ đang phải đối mặt với các triệu chứng về đường ruột và lạc nội mạc tử cung. Nếu bạn cũng gặp phải tình trạng tương tự, hãy lựa chọn những thực phẩm sở hữu ít FODMAP như trứng, thịt, một số loại pho mát, sữa hạnh nhân, gạo, cà tím, dưa chuột, nho và dâu tây.

Theo dõi lượng thịt đỏ tiêu thụ

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Sản phụ khoa của Ba Lan đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn thịt bò, giăm bông và các loại thịt đỏ khác với gia tăng nguy cơ mắc lạc nội mạc tử cung. Các nhà nghiên cứu cho rằng loại thịt này có thể gây viêm trong cơ thể và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh.

Tăng cường trái cây

Dù hơi mơ hồ, tiêu thụ nhiều trái cây, đặc biệt là họ cam quýt, có khả năng giảm nguy cơ phát triển lạc nội mạc tử cung hơn những người khác. Nhìn chung, theo bác sĩ Jessica, những thực phẩm tốt cho sức khỏe tổng thể sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn, từ đó giúp giảm bớt các triệu chứng gây đau đớn.

Ăn thực phẩm giàu chất sắt

Mệt mỏi và khó tập trung những triệu chứng đặc trưng của thiếu sắt.

Những người mắc lạc nội mạc tử cung thường phải vật lộn với các cơn mệt mỏi và suy nhược cơ thể. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Comparative Medicine đã cho thấy, tình trạng này có thể xảy ra do thiếu sắt. Đây là thành phần thiết yếu của hemoglobin, một loại protein trong tế bào hồng cầu giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các mô.

Cách duy nhất để biết bạn có đang phải đối mặt với tình trạng này hay không là đi xét nghiệm máu. Trên thực tế, với những người sở hữu nồng độ sắt thấp hoặc thiếu máu, bác sĩ có thể khuyên dùng thực phẩm bổ sung hoặc tăng cường thực phẩm như thịt nạc, hải sản và ngũ cốc.

Bổ sung axit béo omega-3

Các loại thực phẩm giàu axit béo omega-3 bao gồm cá hồi, cá mòi, cá thu, một số loại hạt như hạt lanh, quả óc chó.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), axit béo omega-3 là thành phần quan trọng của màng bao quanh tế bào. Chúng cũng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và duy trì tim, phổi hoạt động hiệu quả.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra, những người bổ sung axit béo omega-3 bằng dầu cá ít bị đau và viêm do lạc nội mạc tử cung gây ra. Chất lượng sống của họ thậm chí còn được cải thiện đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng axit béo omega-3 tác động đến quá trình sản xuất prostaglandin, hợp chất có tác dụng giống hormone và giảm đau vùng chậu.

Dùng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa tự nhiên có thể ngăn ngừa và hạn chế tổn thương tế bào. Theo Tạp chí Sản phụ khoa và Sinh sản Châu Âu, những phụ nữ bị đau vùng chậu do lạc nội mạc tử cung gây ra cảm thấy các triệu chứng giảm đáng kể sau 6 tháng tiêu thụ nhiều thực phẩm chống oxy hóa. Theo bác sĩ Jessica, một trong những cách tăng cường chất này đơn giản nhất là ăn nhiều trái cây và rau quả.

(Nguồn: Health)