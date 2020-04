Chuyên gia chỉ ra “lá chắn cuối cùng” để chống lại virus Corona: chiến thắng hay không là ở bạn!

Dù cho giãn cách xã hội - social distancing là việc đầu tiên chúng ra cần làm để bảo vệ bản thân trước đại dịch nhưng bạn cũng không thể tránh khỏi mọi nguy cơ tiếp xúc với virus Corona. Vì vậy, hãy chủ động trang bị những vũ khí quan trọng giúp bạn chiến thắng Corona, hiểu về lá chắn cuối cùng bảo vệ cơ thể bạn và củng cố sức mạnh của thứ vũ khí có sẵn bên trong chúng ta.

Chuyên gia chỉ ra 3 lá chắn bảo vệ bạn trước virus Corona

PGS. Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viên trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia

PGS. Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viên trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia cho rằng: Nếu tìm 3 vũ khí giúp con người chống lại sức mạnh của chủng virus mới gây viêm phổi cấp thì có thể kể đến 3 yếu tố sau: social distancing – giãn cách xã hội và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra ngoài; xà phòng diệt khuẩn – rửa tay thường xuyên và cuối cùng là hệ miễn dịch khỏe mạnh, cũng là yếu tố quan trọng nhất.

Dù buồn chán cỡ nào, hãy ở nhà để hưởng ứng "social distancing" – lá chắn đầu tiên để bảo vệ mình và mọi người

Lá chắn đầu tiên: Thực hiện giãn cách xã hội giúp bạn bảo vệ bản thân và người xung quanh, tránh tiếp xúc với những nguồn lây nhiễm và phát tán virus Corona ra ngoài cộng đồng. Số ca nhiễm virus giảm hẳn kể từ khi thực hiện lệnh cách ly tại chỗ đến nay đã cho thấy hiệu quả của social distancing, giải pháp không thể thiếu trong mùa dịch. Lớp lá chắn thứ 2 ngăn không cho virus xâm nhập vào cổ họng nếu bạn chẳng may tiếp xúc với nguồn lây, đó là lớp khẩu trang, nước muối súc họng trước và sau khi ra đường; xà phòng diệt khuẩn và rửa tay thường xuyên.



Hệ miễn dịch khỏe mạnh là yếu tố quyết định khả năng chiến thắng Corona, bẻ gẫy từng đòn tấn công của virus chủng mới nếu nó xâm nhập vào cơ thể

Và lá chắn cuối cùng, cũng là yếu tố quyết định bạn có chiến thắng dịch bệnh hay không, đó là hệ miễn dịch. Dù không thể ngăn Corona xâm nhập vào cơ thể từ việc tiếp xúc, nhưng những chiến binh bảo vệ cơ thể sẽ tìm cách tiêu diệt và ngăn virus tiến sâu vào phổi, phá hủy các tế bào.

PGS Nguyễn Thị Lâm khẳng định: Hệ miễn dịch khỏe mạnh là yếu tố quyết định khả năng chiến thắng Corona, vì dịch bệnh Covid xay ra trong thời gian từ tháng 12 trở lại đây, nên hiện nay trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine cho Corona. Hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp chúng ta ít có nguy cơ lây nhiễm, nếu chẳng may bị mắc thì thể bệnh cũng nhẹ hơn.

Các bác sĩ tuyến đầu điều trị cho người mắc Covid-19 tại Mỹ cũng cảnh báo: Nếu đã bị nhiễm trùng trước khi virus corona đi vào cơ thể, bạn sẽ phải bắt đầu chiến đấu với lá phổi chỉ còn rỗng một nửa. Điều đó có nghĩa rằng, khi hệ miễn dịch của bạn suy yếu, để xảy ra tình trạng nhiễm trùng trước khi Corona tấn công thì khả năng chiến thắng của bạn là cực thấp.

Tăng cường sức mạnh của lá chắn cuối cùng đúng cách

Theo PGS Nguyễn Thị Lâm, ai cũng có sẵn vũ khí bên trong để bảo vệ cơ thể khỏi mọi tác nhân gây hại, nhưng không phải tất cả chúng ta đều có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Những người cao tuổi, người có bệnh nền kèm theo (bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư...); hay chế độ ăn thiếu các vi chất dinh dưỡng thiết yếu như: protein (các acid amin thiết yếu), vitamin A, vitamin E, D, kẽm, selen... đặc biệt là vitamin C để tham gia vào nâng cao hệ miễn dịch thì khả năng đề kháng sẽ yếu hơn bình thường

Nguyên phó viện trưởng viện dinh dưỡng cho biết thêm: Vitamin C là vi chất hàng đầu giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản xuất Interferon - loại protein đặc biệt do tế bào cơ thể tạo ra để chống lại tác nhân gây bệnh như: vi khuẩn, virut, ký sinh trùng và tế bào ung thư - thành phần quan trọng của hệ miễn dịch. Vitamin C cần thiết cho các tế bào miễn dịch (Tế bào T và bạch cầu), từ đó làm mạnh chức năng của hệ miễn dịch.

Ngoài các loại rau củ quả giàu vitamin C thì giải pháp tối ưu trong mùa dịch này, bạn có thể dự trữ các thực phẩm và thức uống có bổ sung vitamin C dạng sữa, dạng bánh, dạng nước giải khát. Chuyên gia cũng cho rằng, đây là vitamin tan trong nước nên khi sử dụng ở dạng nước thì cơ thể dễ hấp thu và nếu dư thừa sẽ dễ dàng thải ra ngoài theo nước tiểu.

Việc bổ sung vitamin C liều cao được các chuyên gia khuyến nghị sử dụng trong mùa dịch bệnh, đặc biệt cho người lao động nặng hay di chuyển nhiều

Chúng ta hãy cố gắng giữ khoảng cách an toàn và hệ miễn dịch khỏe mạnh để Corona không thể đột kích vào cơ thể. Và đừng quên cung cấp đủ nước cùng Vitamin C cho cơ thể.