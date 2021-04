Chuyên gia chỉ ra 3 cách chọn vitamin C chuẩn chỉnh để da không bị châm chích khi dùng

Vitamin C là thành phần không thể thiếu trong chu trình dưỡng da vì có khả năng giúp làm mờ đốm nâu, làm sáng màu da và hỗ trợ chống lão hóa, giúp kem chống nắng hoạt động hiệu quả hơn. Sử dụng đều đặn những sản phẩm có chứa vitamin C mỗi ngày sẽ giúp da khỏe mạnh, chống lão hóa và sáng da, mờ thâm.

Tuy nhiên trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm có chứa Vitamin C với kết cấu, liều lượng khác biệt. Muốn tìm đúng sản phẩm phù hợp với làn da cũng không phải là điều đơn giản. Nếu cũng đang phân vân tìm kiếm sản phẩm chứa vitamin C phù hợp thì bạn có thể tham khảo những sản phẩm dưới đây từ các chuyên gia của trang The Klog.

1. Neogen Real Vita C Powder Lemon

Thông thường các sản phẩm chứa vitamin C ở dạng lỏng như serum thường khá dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí. Việc này sẽ khiến sản phẩm bị biến chất, không còn hiệu quả nuôi dưỡng làn da.

Nếu ngại sản phẩm chứa vitamin C bị oxy hóa nhanh thì bạn có thể thử chuyển sang sản phẩm chứa vitamin C dạng bột như Neogen Real Vita C Powder Lemon. Bạn có thể trộn vào toner hoặc serum yêu thích, vì là dạng bột nên không sợ bị oxy hóa nhanh chóng. Sản phẩm có tỷ lệ 17% axit ascorbic nên khá nhẹ nhàng, không sợ gây kích ứng da. Sản phẩm này phù hợp với những cô nàng có làn da yếu, nhạy cảm, đang muốn tìm một sản phẩm chứa vitamin C cơ bản, không gây kích ứng da.

Nơi mua: SoKo Glam; Giá: Khoảng 500k

2. Good (Skin) Days C's The Day Serum



Sản phẩm có chứa 10% axit ascorbic, chiết xuất từ rễ cam thảo và niacinamide (vitamin B3) giúp làm sáng da, giảm xỉn màu, cải thiện tông màu và giảm thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông, nếp nhăn. Ngoài ra trong sản phẩm còn có chứa chiết xuất nấm và nhân sâm có khả năng làm dịu hàng rào bảo vệ. Sản phẩm này phù hợp với những người có làn da lão hóa, muốn ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn, làm dịu và làm sáng da, mờ vết thâm nhanh chóng.

Nơi mua: Ari Cosmetics; Giá: Khoảng 850k

3. Klairs Freshly Juiced Vitamin C Serum



Sản phẩm có chứa 5% vitamin C nên khá nhẹ nhàng phù hợp với những người mới bắt đầu sử dụng serum vitamin C hoặc có làn da nhạy cảm. Ngoài vitamin C, sản phẩm còn có chứa chiết xuất rau má và chiết xuất trái quýt giúp làm sáng và hạn chế sự hình thành mụn trứng cá. Vì nồng độ vitamin C thấp nên khả năng làm sáng da của sản phẩm này được đánh giá ở mức vừa phải. Bù lại sản phẩm lại giúp da khỏe và căng bóng hơn, không sợ da bị kích ứng, Klairs Freshly Juiced Vitamin C Serum còn giàu thành phần dưỡng ẩm, giúp da luôn căng bóng, mượt mà.