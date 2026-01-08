Chuyên gia chăn nuôi và thú y: 5 cách nhận biết thịt lợn ngon, khác xa lợn bệnh, lợn chết

Các chuyên gia thuộc Trạm Chăn nuôi và Thú y của Cục Nông nghiệp thành phố Ôn Châu (Trung Quốc) đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể giúp người dân nhận biết thịt lợn chết bệnh và phòng tránh lây bệnh từ lợn sang người.

Theo chuyên gia, để phân biệt thịt lợn khỏe mạnh và thịt lợn chết bệnh, có thể dựa vào 5 dấu hiệu quan sát cơ bản.

Thứ nhất là nhìn bề mặt da . Thịt lợn khỏe mạnh có bề mặt da sạch, không có vết bất thường. Ngược lại, thịt lợn chết bệnh thường xuất hiện các đốm xuất huyết màu tím, thậm chí có vùng xuất huyết lan tỏa màu đỏ sẫm. Một số trường hợp còn thấy các nốt sần nhô lên màu đỏ hoặc vàng trên bề mặt.

Thứ hai là ngửi mùi . Thịt lợn tươi có mùi đặc trưng tự nhiên của thịt mới. Trong khi đó, thịt đã biến chất hoặc từ lợn chết bệnh thường có mùi tanh nồng, mùi hôi thối hoặc mùi lạ, không chỉ ở lớp ngoài mà cả phần thịt bên trong.

Thứ ba là kiểm tra độ đàn hồi . Thịt lợn tươi có kết cấu săn chắc, đàn hồi tốt. Khi dùng tay ấn vào, vết lõm sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Với thịt lợn chết bệnh, do mô đã bị phân hủy nghiêm trọng, thịt mất đàn hồi, dễ nhũn. Khi ấn tay vào, vết lõm không phục hồi, thậm chí có thể bị thủng.

Thứ tư là quan sát phần mỡ . Mỡ của thịt lợn khỏe thường có màu trắng hoặc trắng sữa, bề mặt bóng. Trong khi đó, mỡ của lợn chết bệnh có thể chuyển sang các màu bất thường như đỏ, vàng hoặc xanh lục.

Thứ năm là xem màu sắc cơ bắp . Thịt nạc của lợn khỏe mạnh thường có màu đỏ tươi hoặc đỏ nhạt, bề mặt bóng và hầu như không rỉ dịch. Thịt lợn chết bệnh thường có màu đỏ sẫm hoặc tím tái, bề mặt xỉn màu. Khi bóp nhẹ, có thể thấy dịch máu sẫm màu chảy ra.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, khi mua thịt lợn, người dân cần chú ý dấu kiểm dịch và kiểm soát giết mổ hợp lệ. Tuyệt đối không mua thịt không rõ nguồn gốc, không có dấu chứng nhận của cơ quan thú y.

Trong phòng ngừa bệnh ở lợn, nhóm người có nguy cơ cao nhất là những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với lợn do đặc thù công việc. Với người dân thông thường, chỉ cần tránh tiếp xúc với lợn chết bệnh và không ăn thịt lợn nghi ngờ là có thể giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen sinh hoạt an toàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sau khi xử lý thịt lợn sống, cần rửa tay kỹ bằng xà phòng. Các bề mặt, dụng cụ từng tiếp xúc với thịt sống phải được vệ sinh sạch sẽ. Dao và thớt dùng cho thực phẩm sống và chín cần tách riêng để tránh nhiễm chéo. Thịt lợn chưa nấu nên bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh, trong khi thực phẩm ăn liền hoặc đã nấu chín nên để ở ngăn mát. Khi ăn lẩu, nên dùng riêng dụng cụ cho thực phẩm sống và chín.

Chuyên gia cũng khuyến cáo, trong giai đoạn có dịch, người tiêu dùng nên hạn chế mua các loại thực phẩm chín bán rời như xúc xích, pate, bánh bao nhân thịt lợn... Nếu mua đồ chín, nên chọn sản phẩm đóng gói hút chân không, có đầy đủ thông tin nhà sản xuất, địa chỉ, số điện thoại và ngày sản xuất rõ ràng.

Nguồn và ảnh: Sina