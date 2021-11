Chuyên gia cảnh báo: Bạn sẽ càng nhanh già hơn nếu để da bị mất nước!

Da của bạn có thể bị mất nước vì một số lý do như: Sử dụng nước nóng để rửa mặt, không tẩy tế bào chết, tổn thương do tia UV và ô nhiễm môi trường, và cũng có thể là do uống không đủ nước.

Nếu chúng ta không giải quyết những yếu tố đó, thì mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Da khô hay da mất nước: Tưởng là cùng một vấn đề nhưng lại khác nhau hoàn toàn

Khi da của bạn bị mất nước, nó sẽ không thể hoạt động tốt. Làn da phải vật lộn để sản xuất đủ bã nhờn, điều này khiến cơ thể bạn khó đào thải hơn bình thường. Khi đó, làn da của bạn dễ bị tổn thương từ tác động của môi trường ngoài và thậm chí có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng như nếp nhăn, tàn nhang... hoặc có thể phát sinh một vài bệnh lý.

Tiến sĩ Sarah Dolder, Greenwich Point Dermatology Da khô là một loại cơ địa của da, da khô dễ in hằn nếp nhăn, nứt nẻ bong tróc. Trong khi da mất nước đơn giản cơ thể và làn da của bạn đang mất nhiều nước hơn là hấp thụ vào.

Tức là bạn không thể quyết định việc da bạn khô hay dầu, nhưng bạn lại có thể khiến da mất nước nếu không dưỡng ẩm hay chăm sóc cẩn thận.

Da mất nước khiến hàng rào bảo vệ bị tổn thương

Khi da của bạn bị mất nước, nó sẽ không hoạt động tốt như bình thường. Làn da phải vật lộn để sản xuất đủ bã nhờn, khiến làn da và cơ thể bạn khó đào thải cặn bã hơn bình thường. Làn da của bạn dễ bị tổn thương từ tác động bên ngoài và thậm chí có thể làm trầm trọng thêm các đề như nếp nhăn, chân chim, tàn nhang... Khi hàng rào bảo vệ da của bạn bị tổn thương, nó sẽ phải vật lộn nhiều hơn để giữ lượng nước còn lại trên da.

Mất nước khiến da sạm thâm, nhợt nhạt

Ngoài nguy cơ nhiễm trùng và viêm liên quan đến da mất nước, tiến sĩ Dolder cũng nhấn mạnh rằng da mất nước có thể khiến làn da của bạn luôn trong trạng thái xỉn màu và kém sắc. Đây là kết quả trực tiếp của việc không được cung cấp đủ độ ẩm bằng chế độ ăn uống, uống nước hay việc dưỡng ẩm hàng ngày.

Da mất nước có thể đẩy nhanh sự hình thành nếp nhăn

Da thâm sạm không phải là điều duy nhất bạn gặp phải với làn da thiếu nước. Thiếu độ ẩm đó cũng có thể dẫn đến các nếp nhăn trên da ngày càng tồi tệ hơn. Mặc dù uống nước và thoa kem dưỡng ẩm sẽ không làm biến mất hoàn toàn các nếp nhăn và vết chân chim, nhưng chúng có thể cải thiện rõ rệt cho làn da của bạn.

Dấu hiệu đầu tiên của da mất nước: Môi khô nứt nẻ

Một trong những dấu hiệu đầu tiên của làn da mất nước là môi nứt nẻ, và bạn biết rõ điều đó khó chịu như thế nào!

Da mất nước sẽ kích hoạt cảm giác ngứa ngày và bạn sẽ không thể kìm được việc lấy tay gãi ngứa, và đương nhiên càng gãi lại càng làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, dẫn đến da mất nước nghiêm trọng hơn, kéo theo hư tổn nặng nề hơn.

Việc cần làm ngay lập tức khi da mất nước

Ngoài thay đổi thói quen sinh hoạt ăn uống, uống đủ nước mỗi ngày, tránh rửa mặt bằng nước nóng... thì đây là những thành phần cấp ẩm cấp tốc dành cho làn da mất nước mà bạn cần "nạp" ngay cho mình.

1. Ceramides

Ceramides là chất béo giúp củng cố hàng rào bảo vệ da của bạn để da khỏe hơn và có khả năng giữ ẩm tốt hơn. Thông thường, các sản phẩm được làm bằng ceramides sẽ có dạng kem đặc. Sản phẩm dưỡng da có chứa ceramides sẽ giúp phục hồi lớp màng bảo vệ da, làm giảm tình trạng da khô, bong tróc, ửng đỏ, giảm kích ứng. Kem dưỡng có chứa ceramides sẽ tạo một lớp màng ngăn chặn sự mất nước, đồng thời hỗ trợ tái tạo các tế bào da mới.

* Paula's Choice Clinical Ceramide – Enriched Firming Moisturizer

* Innisfree Derma Formula Skin Barrier Cream – Ceramide

* Dr.Jart Ceramidin Cream

2. Axit hyaluronic (HA)

Thành phần chăm sóc da này có khả năng giữ độ ẩm cho làn da của bạn để da luôn trong trạng thái căng mọng và ngậm nước, ẩm mượt.

Cấu trúc của HA là một phân tử đường, tên khoa học Polysaccharide, có khối lượng phân tử nằm trong khoảng 600.000 đến 1.000.000 đơn vị Dalton, lớn hơn rất nhiều phân tử đường thông thường (340 Dalton). Cấu trúc này đem đến cho HA khả năng giữ nước vượt trội, 1g HA có thể giữ tới 6l nước.

* Vichy Aqualia Thermal

* La Roche Posy Hyalua B5

* Derm Intensives 1.5% Pure Hyaluronic Acid Serum

3. Squalane

Da của bạn sản xuất squalane một cách tự nhiên, đây một thành phần quan trọng giúp giữ nước cho da, để làn da đạt độ căng mọng và khỏe mạnh. Lượng squalane tự nhiên sản xuất bắt đầu giảm dần theo tuổi tác, vì vậy việc bổ sung nó trở lại vào chế độ điều trị của bạn thông qua một sản phẩm bôi ngoài da là một ý tưởng tuyệt vời.

* Kiehl's Ultra Facial Cream

* Biossance Squalane + Probiotic Gel Moisturizer

* The Ordinary Squalane Cleanser

4. Mật ong

Mật ong là một chất giữ ẩm mạnh, giúp da của bạn hấp thụ độ ẩm từ môi trường ngoài và cũng hỗ trợ giữ độ ẩm tự nhiên của da. Mật ong cũng là một thành phần lành tính giúp chống viêm và chống oxy hóa bảo vệ làn da khỏi các tác động gây hại, kích thích da sản xuất collagen tạo độ căng mịn cho da, hạn chế sự xuất hiện các nếp nhăn trên da.

* Kiehl's Pure Vitality Skin Renewing Cream

* Cosrx Propolis Light Cream

* Honey Potion Renewing Antioxidant Hydration Mask

5. Dầu jojoba

Một thành phần sẵn sàng chinh chiến với thử thách của thời gian, dầu jojoba là một thành phần dưỡng ẩm làm mềm da bằng cách tạo ra một lớp niêm phong nhẹ nhàng trên da của bạn để khóa ẩm. Dầu jojoba cũng giàu vitamin A, E, D... đặc biệt, dầu Jojoba có tính tương thích sinh học cao tương đương với thành phần bã nhờn trên da nên không gây kích ứng, tạo độ ẩm tự nhiên, gia tăng "sức khỏe" của hàng rào lipid bảo vệ da.

* Kiara Argan Oil và Natural Glow and Protect

* Sukin Purely Ageless Restorative Night

Nguồn: totalbeauty