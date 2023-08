Chuyên gia bật mí giải pháp hỗ trợ tăng cân cho trẻ biếng ăn

Bí quyết kích thích trẻ ăn uống, hỗ trợ hấp thu tốt

Trẻ tới bữa ăn là chạy trốn, ngậm thức ăn, không chịu nhai nuốt, mỗi bữa ăn kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ khiến cha mẹ cảm thấy mất kiên nhẫn và mệt mỏi. Đây chính là câu chuyện thường thấy ở rất nhiều gia đình.

Biếng ăn có thể dẫn tới thiếu hụt dinh dưỡng khiến trẻ chậm phát triển thể chất, trí tuệ, suy dinh dưỡng, thiếu máu… Do đó, ngoài việc thường xuyên thay đổi thực đơn, đa dạng thức ăn thì một số bố mẹ còn lựa chọn và sử dụng các sản phẩm bổ sung nhằm mục đích giúp trẻ ăn ngon miệng, hỗ trợ hấp thu tốt và tăng cân.

Với công thức tối ưu kết hợp lợi khuẩn, nấm men và các vi chất dinh dưỡng quan trọng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm vi sinh Bio-acimin Gold+ (Bio-acimin Gold+) là sản phẩm được nhiều bà mẹ tin tưởng sử dụng suốt gần 2 thập kỷ. Trên thực tế, liệu sản phẩm này có thực sự hiệu quả trong việc hỗ trợ tiêu hóa và kích thích trẻ ăn ngon miệng?

Giải đáp về vấn đề này, chuyên gia Lê Bạch Mai (Nguyên Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia) cho biết: "Bio-acimin Gold+ là sản phẩm tiên phong tại Việt Nam có thành phần kết hợp lợi khuẩn, nấm men, các loại vitamin và vi chất dinh dưỡng. Nhờ đó sản phẩm mang lại hiệu quả cải thiện rối loạn tiêu hóa, kích thích trẻ ăn ngon miệng và tăng cường hấp thu dinh dưỡng tối ưu hàng đầu".

Chuyên gia Lê Bạch Mai chia sẻ trong chương trình Mỗi ngày một niềm vui - VTV3 (Ảnh cắt từ chương trình)

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe, cân bằng hệ vi sinh đường ruột nhờ hàm lượng cao lợi khuẩn, nấm men



Bio-acimin Gold+ bổ sung cho hệ tiêu hóa tới 400 triệu bào tử lợi khuẩn và nấm men, gấp 4 lần so với lượng khuyến cáo của WHO. Bào tử lợi khuẩn là những vi khuẩn tồn tại dưới dạng "ngủ đông" với nhiều lớp "áo giáp" bảo vệ bên ngoài giúp chúng dễ dàng vượt qua hàng rào tiêu hóa, không bị tiêu diệt bởi acid dịch vị dạ dày. Khi đến ruột non, bào tử sẽ nhanh chóng "nảy mầm" phát triển thành lợi khuẩn thông thường và phát huy tác dụng. Nhờ bổ sung dạng bào từ nên tỷ lệ lợi khuẩn sống sót khi vào cơ thể của Bio-acimin Gold+ cao hơn so với các loại men vi sinh thông thường.

Bên cạnh đó, nấm men Saccharomyces boulardii có trong Bio-acimin Gold+ là loại nấm men được y khoa thế giới khuyên dùng. Loại nấm này có chức năng như lợi khuẩn, "thân thiện" với đường ruột và không bị tiêu diệt bởi kháng sinh, acid dịch vị.

"Sự kết hợp của lợi khuẩn và nấm men với hàm lượng cao giúp Bio-acimin Gold+ nhanh chóng tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo lớp màng kiên cố ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn có hại, nhờ đó cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa - một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ biếng ăn, kém hấp thu. Bên cạnh đó, các loại lợi khuẩn và nấm men có trong Bio-acimin Gold+ còn có khả năng sản sinh các enzyme để tiêu hóa thức ăn tối đa giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn", chuyên gia Lê Bạch Mai cho biết.

Bio-acimin Gold+ là lựa chọn hàng đầu cho trẻ biếng ăn, kém hấp thu (Ảnh: Meracine)

Kích thích trẻ ăn ngon miệng tự nhiên, tăng cường hấp thu dưỡng chất với công thức tối ưu



Không chỉ bổ sung lợi khuẩn và nấm men, Bio-acimin Gold+ còn bổ sung nhiều vi chất thiết yếu như kẽm, acid amin, tinh chất men bia, taurine, lysine… Đây là những dưỡng chất quan trọng để tạo cảm giác ăn ngon miệng tự nhiên, hỗ trợ đường ruột tăng khả năng tiêu hóa thức ăn và hấp thu dinh dưỡng trọn vẹn.

Đặc biệt, Bio-acimin Gold+ còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần cho hệ miễn dịch gồm coenzyme Q10, beta glucan, immunepath-IP, calci pantothenat, các vitamin nhóm B (B1, B2, B6...) hỗ trợ nâng cao khả năng đề kháng, phát triển khỏe mạnh.

Trẻ biếng ăn sử dụng Bio-acimin Gold+ có an toàn không?

Là thương hiệu uy tín gần 2 thập kỷ, Bio-acimin Gold+ đã có mặt tại gần 20.000 nhà thuốc trên khắp cả nước, được các chuyên gia và hàng triệu mẹ tin dùng. Sản phẩm có nguyên liệu được cung ứng hoàn toàn bởi các nhà máy hàng đầu châu Âu, đã được kiểm nghiệm về chất lượng có thể sử dụng an toàn cho trẻ nhỏ.

Bio-acimin Gold+ liên tiếp nhận nhiều giải thưởng uy tín (Ảnh: Meracine)

Với hiệu quả vượt trội, an toàn, không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng, Bio-acimin Gold+ đã có 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng và Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho trẻ em và gia đình. Sản phẩm được các chuyên gia đánh giá là giải pháp tối ưu dành cho trẻ biếng ăn, chậm tăng cân.



Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hiệu quả có thể khác nhau tùy cơ địa từng người.

