Chuyến du lịch "không tiếp xúc" bằng ô tô di động của gia đình 4 người: Cực chill, an toàn và những trải nghiệm vô cùng đặc biệt

Tình hình dịch bệnh kéo dài nhiều năm trời khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ phải ở trong nhà suốt quãng thời gian dài. Không có địa điểm vui chơi, nhiều đứa bé làm bạn với 4 bức tường cùng iPad, điện thoại khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Thấu hiểu điều này, anh Lương Lam Sơn (34 tuổi, sống tại Hà Nội) cùng vợ là Trần Thu Thảo (32 tuổi) đã lên ý tưởng cho những "chuyến du lịch không tiếp xúc".

Vợ chồng anh Sơn có 2 người con là bé Kem (7 tuổi) và bé Kay (5 tuổi), cả gia đình có chung sở thích là đi du lịch và đặc biệt là cắm trại. Tuy nhiên vào mùa dịch này, việc tổ chức một chuyến du lịch bình thường không hề dễ dàng, có thể phát sinh nguy cơ lây bệnh bất cứ lúc nào và không an toàn cho trẻ nhỏ. Nghĩ là làm, anh Sơn cùng vợ đã lên kế hoạch đi du lịch mùa dịch và dưới đây là review chi tiết cho một chuyến đi an toàn và thoải mái.

Ngôi nhà di động được làm như thế nào?

Cách đây hơn 1 năm, mình đã bắt tay vào tự thi công 1 ngôi nhà di động đầu tiên. Mình cải tạo từ chiếc xe du lịch 16c Mercedes Sprinter đời 2007. Mình mất 1 tháng để lên ý tưởng, và mất thêm 2 tuần để đặt trang thiết bị trên xe từ các trang thương mại điện tử trong nước cũng như nước ngoài, sau đó mất thêm 14 ngày để thi công và hoàn thiện chiếc xe.

Khó khăn lớn nhất khi mình làm chiếc xe đó là vấn đề về pháp lí, làm thế nào để làm 1 chiếc xe không vi phạm luật giao thông và vẫn đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Vậy nên thời gian chuẩn bị, lên ý tưởng, tìm giải pháp tiêu tốn của mình cả tháng trời. Cuối cùng sau đó nhà mình đã cải tạo chiếc xe thành 1 chiếc tải van, lúc di chuyển cả nhà ngồi trên khoang lái và thắt dây an toàn đầy đủ, khi đến điểm cắm trại, cả nhà mới ra khoang sau để sinh hoạt cũng như nấu nướng. Chiếc xe đó do đời cũ nên mình làm mất gần 300 triệu bao gồm cả tiền mua xe, chi phí cải tạo xe, chi phí sửa xe và toàn bộ các đồ nội thất trên xe. Do gia đình cũng tự làm nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí phát sinh.

Chiếc ô tô cũ kỹ ban đầu.

Được vợ chồng anh Sơn sửa lại.

Và thành quả vô cùng tuyệt. Đây là chiếc giường để cả nhà nằm ngủ khi đi du lịch.

Bên cạnh đó là bếp, thùng rác, bồn rửa cũng đầy đủ.

An toàn cho cả gia đình

Mình đã ấp ủ kế hoạch đi du lịch bằng Motorhome từ rất lâu rồi, từ khi còn bé xem nhưng bộ phim điện ảnh Mỹ thấy họ đi du lịch bằng 1 chiếc xe mà có đầy đủ tiện nghi ở bên trong, có 1 cuộc sống tự do, đỗ xe ở đâu thì ở đấy là nhà.

Sau này lớn lên thì việc đi du lịch bằng xe máy gặp nhiều trở ngại, và rắc rối lớn nhất là vợ mình, việc đi du lịch 1 mình cùng bạn bè để vợ con ở nhà cũng không ổn lắm, với lại đi dài ngày cũng nhớ các con nên đó là động lực để mình thực hiện các ước mơ từ bé đến giờ là xây 1 căn nhà di động để đưa cả gia đình đi du lịch cùng nhau nhưng cũng phải đảm bảo sức khỏe cũng như sự an toàn của cả gia đình chứ không thể ngủ bờ ngủ bụi như khi mình đi du lịch bằng xe máy được.

Sau khi mình hoàn thiện xe xong, thì mình có 1 chuyến đi thử nghiệm để test xem chiếc xe hoạt động tốt không, có vấn đề gì phải sửa chữa hay phải thay đổi không. Tiêu chí mình đặt ra là phải tìm 1 nơi gần Hà Nội, khoảng 1, 2 tiếng lái xe, là khu tư nhân có thu phí để đảm bảo chuyến đi đầu tiên không xảy ra vấn đề trục trặc nào. Và nhà mình quyết định chọn hồ Đồng Mô là điểm đến.

Có chiếc xe di động này, các gia đình tha hồ vi vu mà không lo dịch. Bức ảnh đắt giá này được anh Sơn ghi lại đẹp đến nao lòng.

Khung cảnh thực sự chill.

Hai em bé ngắm thiên nhiên tuyệt đẹp.

Xe di động sẽ tạo ra chuyến đi thú vị và đáng nhớ

Trải nghiệm đáng nhớ nhất của chuyến đi này là việc mình mất ngủ cả đêm. 1 phần vì lạ giường khó ngủ, 1 phần là vì lo cho sự an toàn của cả gia đình nên hễ có tiếng động nhẹ cái là mình lại tỉnh. Nhưng sau 2, 3 chuyến đi là mình làm quen được nên vấn đề đó đươc giải quyết. Sau đó nhà mình đã có rất nhiều chuyến đi du lịch khác như là chuyến đi song Bôi ở Hòa Bình, chuyến đi thăm rừng quốc gia Cúc Phương vào mùa bươm bướm rất đẹp, hoặc chuyến đi dài ngày nhất và đáng nhớ nhất là chuyến đi Sapa, đến bản Tả Van.

Đối với xe nhà di động như này thì mình thấy điều kiện nào cũng có thể tạo thành 1 chuyến đi đáng nhớ. Nhà mình có lần đi cắm trại khi trời mưa bão, nó cũng có cái hay, các bé được thỏa thích tắm mưa xong rồi cả nhà quây quần bên nồi lẩu đã chuẩn bị từ trước, còn khi nào trời lạnh thì Kem và Kay lại học được cách nhóm lửa để đốt lửa trại, rồi cả nhà ngồi tụm năm tụm bảy lại kể truyện ma.

Rồi nếu trời nắng to thì càng tuyệt vời, nhà mình cắm trại ngay cạnh bờ suối, các con tắm suối từ 8h sáng, rồi lên ăn trưa, nghỉ ngơi 1 xíu đến 2h chiều nóng quá lại xuống bơi tiếp. Ở cạnh suối có rất nhiều cây xanh cho bóng mát nên không lo việc con bị say nắng. Nếu con mệt quá thì cả nhà lại thay quần áo lên xe cho con ngủ nghỉ.

Trải nghiệm ăn uống dưới nước cũng thực sự thú vị.

Chuyến du lịch cuối tuần đáng nhớ cho cả gia đình.

Lũ trẻ rời xa thiết bị điện tử, hòa mình với thiên nhiên.

Chuyến du lịch không tiếp xúc

Trước mỗi chuyến đi, các con sẽ đóng vai trò quyết định xem là có đi hay không. Thường thì bố mẹ sẽ làm 1 bài đề xuất, địa điểm này, có gì hay, và thường thì các bé nhà mình nghe đến đi cắm trại là sẽ đồng ý ngay.

Nhà mình gọi chuyến đi này là chuyến đi du lịch "Không tiếp xúc" vì thời điểm đó, dịch bệnh covid bùng phát tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, Hà Nội giãn cách gần cả tháng và các con phải ở nhà trong suốt thời gian đó. Việc ở nhà quá lâu, không được chạy nhảy, không được vui chơi với các bạn lâu dần làm các con bị stress, vậy nên nhà mình đã lên phương án an toàn nhất và cũng phát huy được tác dụng của chiếc xe đó là việc không tiếp xúc với người lạ trên suốt quá trình từ Hà Nội lên bản Tả Van, nơi duy nhất ở thời điểm đó chỉ có 1 trường hợp khách du lịch bị F0 thì nhà mình mới tiếp xúc với dân bản địa.

Đó là phương án mà gia đình Kem và Kay lựa chọn để có thể tạo cơ hội cho các cháu bé thoát khỏi 4 bức tường, được hòa mình với thiên nhiên và được tự do chạy nhảy. Du lịch bằng Motorhome sẽ giúp các gia đình không phải vào nhà hàng khách sạn vì ở trên xe có mọi thứ chúng ta cần rồi qua đó sẽ giảm thiểu được nguy cơ lây bệnh cũng như bảo vệ được cả gia đình bạn.

Khung cảnh thơ mộng và yên bình, thi vị.

Một trải nghiệm đắt giá với các em bé thành phố.

Những bức hình lưu lại kỷ niệm của gia đình anh Sơn.

Du lịch bằng ô tô di động có gì vui?

Tại bản Tả van, các con được tắm suối với các bạn người bản địa, được biết tới ruộng bậc thang, biết được nhiều loài động vật, gia cầm được nuôi bởi người dân ở đây, được thăm trang trại nuôi cá hồi. Các con rất vui và rất hưởng ứng.

Theo kinh nghiệm của mình, trước khi thực hiện 1 chuyến du lịch không tiếp xúc, các bố mẹ cần phải lên phương án cho gia đình mình không lui lại các chỗ đông người như quán ăn ven đường, khách sạn, những nơi tập trung đông người. Vì nguyên nhân đó mình phải có phương án về chỗ ngủ, đồ ăn, và đảm bảo sự an toàn cho cả gia đình.

Những điều kể trên thì xe motorhome như nhà mình đều đáp ứng cả, trên xe có giường cho các con ngủ, có nhà vệ sinh khi cần, có tủ lạnh để bảo quản thức ăn, có vòi hoa sen để các con tắm tráng khi vừa tắm suối lên. Tuy nhiên, hãy đảm bảo mình không phải là nguồn lây khi đến các vùng không có dịch. Hãy xét nghiệm trước khi bắt đầu chuyến đi, và tốt nhất hãy thực hiện đúng theo nguyên tắc 5k khi đến với các bản làng vùng sâu vùng xa.

Hai em bé Kem và Kay đang cùng nhau ngắm cảnh.

Còn gì thích thú hơn khi được đọc sách, nghe tiếng gió, tiếng suối róc rách...

Có lẽ nếu đã đến một lần thì ai cũng đều mong được quay trở lại nơi này.

Tâm sự thêm về những chuyến xê dịch cùng gia đình, anh Sơn chia sẻ: "Những chuyến đi như thế này cũng là 1 cách giúp cho các con rèn luyện sức khỏe, cũng như tăng khả năng đề kháng của các con. Tất nhiên là nhà mình sẽ tiếp tục những chuyến đi như vậy. Chúng mình đã có kế hoạch đi xuyên Việt từ 1 năm trước.

Mình rất muốn cho các con khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp, để các con thấy được sự khác biệt của văn hóa ở các vùng miền khác nhau, cũng như cảnh quan vô cùng đẹp của đất nước mình. Tuy nhiên do dịch bệnh bùng phát nên gia đình phải hoãn lại chuyến đi đó sang năm nay. Hy vọng hè năm nay dịch bệnh sẽ qua đi và gia đình mình sẽ có thể thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt đầu tiên của các con".

Ảnh: Lam Sơn, NVCC.

https://afamily.vn/chuyen-du-lich-khong-tiep-xuc-bang-o-to-di-dong-cua-gia-dinh-4-nguoi-cuc-chill-an-toan-va-nhung-trai-nghiem-vo-cung-dac-biet-20220301102947124.chn