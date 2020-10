Chuyện đi đẻ của Pha Lê hài như "Gặp nhau cuối tuần": Vợ đau thấu trời phải cố tập trung rặn còn chồng đứng cạnh làm điều không tưởng

Ngày 18/10 vừa qua, ca sĩ Pha Lê đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Chia sẻ thông tin với người hâm mộ, nữ ca sĩ nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Nữ ca sĩ cho biết, ca sinh của cô diễn ra thuận lợi, không gặp quá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên mới đây, bà mẹ trẻ đã kể lại hành trình sinh nở hài hước của mình. Không phải Pha Lê, không phải em bé mà chính ông xã người Hàn của cô mới là điểm nhấn.

"Chỉ có trên bàn đẻ và những cơn đau sau khi sinh mới hiểu phụ nữ chúng mình quá phi thường. Đau như thế mà chịu được ối giời ơi... Đàn ông họ không bao giờ hiểu đâu, không bao giờ nhé! Nhiều khi họ còn tưởng chị em mình làm màu, nũng nịu cơ... Còn chồng mình thì biết quá rõ tính mình mạnh như nào, kim tiêm các kiểu mình chẳng bao giờ o oe, phải đau lắm mới kêu. Bữa thấy mình đau bạn vẫn dửng dưng lắm, cho tới khi mình đau ói ra luôn thì bạn mới tá hoả tin mình đau thật, lúc đó là máu đàn ông nổi lên làm đủ cách cho vợ bớt đau.

Vợ chồng Pha Lê ôm nhau bật khóc nức nở khi con gái khỏe mạnh chào đời.

Ông xã Pha Lê luôn ở bên để cổ vũ vợ vượt cạn nhưng hành động của anh lại vô cùng hài hước.

Tới hôm đi đẻ, vợ thì ráng tỉnh táo nghe lời bác sĩ hô để rặn, còn chồng thì như 1 bà nội trợ kim chi bên cạnh, nhìn em bé sắp ra là hét lên: "She coming... She coming...", xong 2 tay giơ lên trời rồi lại bám vào vợ kiểu "ối giời ơi con ơi là con...", y như mấy bà thím ngoài chợ. Vợ thì đau quá lo rặn, chồng thì khóc to nhất bệnh viện, xong lay vợ thùm thụp đúng kiểu khóc tức tưởi.

Giờ xem lại mấy clip mà cười sảng hồn! Chỉ vỏn vẹn 10-15 phút nhưng cảm xúc và cường độ thì khỏi phải bàn. Lúc đẻ không khóc, mà đẻ xong quay ra nhìn ông chồng rồi cứ thế 2 vợ chồng khóc banh cái phòng... Sau này thôi nôi con sẽ dựng hết clip cho coi lại hay ho phết..." - Pha Lê viết.

Khi vừa sinh xong, Pha Lê cảm thấy mọi chuyện lúc đó thật thiêng liêng nhưng bây giờ xem lại clip thì cô thấy buồn cười.

Bé Ốc giống bố như hai giọt nước khiến Pha Lê than thở cô lại không thoát được kiếp đẻ thuê.

Chia sẻ của nữ ca sĩ đã khiến mọi người đọc xong mà cười như đang xem chương trình "Gặp nhau cuối tuần", tưởng tượng ra cảnh ông xã của cô khóc lóc mà thấy thật hài hước.

Có câu "đàn ông là những đứa trẻ to xác" thật không sai, bản thân họ bên ngoài có vẻ cao lớn, mạnh mẽ nhưng bên trong cũng rất yếu đuối. Và trong những khoảnh khắc đặc biệt, thiêng liêng như khi đón nhận thiên thần nhỏ ra đời, họ hạnh phúc vỡ òa và vô tư bộc lộ cảm xúc của mình một cách đáng yêu như thế.

Được biết, con gái của Pha Lê tên thật là Honora Shin, nickname là Ốc. Cô bé giống hệt bố khiến Pha Lê phải hài hước than thở cô lại không thoát được kiếp đẻ thuê. Pha Lê cũng đang bắt đầu đối diện với những khó khăn khi trở thành một bà mẹ bỉm sữa tất bật chăm con và cả những nỗi đau sau sinh, đặc biệt là đau cương sữa. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời động viên của, đồng thời mọi người tin tưởng Pha Lê sẽ làm tốt vai trò mới của mình.