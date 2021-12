Chuyện "cười ra nước mắt" ở Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA: Phi hành gia nào cũng có "cậu nhỏ" siêu to khổng lồ, liệu có thật không?

Chẳng cần nói thì ai cũng có thể biết rằng các nhân viên làm việc cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và các phi hành gia đều là những con người xuất chúng, khỏe mạnh, thông minh, giàu năng lực xứng tầm với những tiến bộ kỹ thuật và những dự án cao cả nghiên cứu về vũ trụ bao la. Ấy thế mà, có một tin đồn dai dẳng trên Internet rằng các phi hành gia của NASA không tránh khỏi sự ghen tị về "kích thước dương vật" trong qua trình khám phá vũ trụ rộng lớn.

Chuyện là thế nào?

Chẳng biết từ khi nào, trên mạng xã hội, cư dân mạng cứ lan truyền một thông tin rằng NASA đã phải dán lại nhãn kích thước cho bộ phận hỗ trợ tiểu tiện được tích hợp trong hệ thống quần áo không gian.

Theo đó, kích cỡ được đổi từ 3 loại "nhỏ, vừa, lớn" thành "lớn, khổng lồ và siêu to khổng lồ". Bởi lẽ, có ai lại tự nhận mình có "cậu nhỏ" cỡ nhỏ đâu, thế là ai cũng chọn size lớn và kết cục thì ai biết rồi đấy. Hãy thử tưởng tượng cảnh một con cá nhỏ xíu, chụt tọt vào cái hang dành cho cá mập!

Trang Snopes (một website chuyên đính chính những tin giả trên mạng Internet) đã tìm hiểu về tin đồn hài hước này và đã có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả mọi người!

Được biết, tin đồn này bắt nguồn từ tập phim "Space Suit" của Moon Machines, một bộ phim tài liệu nhỏ của Kênh Khoa học năm 2008 ghi lại những thách thức kỹ thuật của chương trình không gian Apollo.

Donald Rethke, người có biệt danh “Dr. Flush”, chuyên trách bộ phận quản lý chất thải không trọng lực, đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn rằng các nhãn kích thước của bộ phận hứng nước tiểu (được thiết kế giống chiếc bao cao su) được gắn với hệ thống quần áo không gian đã được thay đổi vì các phi hành gia từ chối chọn kích thước “nhỏ”.

Ông nói: "Bên trong bộ phận chứa nước tiểu, thứ chúng tôi gọi là túi đựng nước tiểu, là một cái túi có dung tích 1 lít. Và phần gắn vào cơ thể phi hành gia là một chiếc bao cao su với một cái vòi ở đầu của nó cho phép nước tiểu chảy vào trong túi. Ban đầu bao cao su có 3 kích cỡ khác nhau: nhỏ, vừa và lớn. Nhưng một số phi hành gia, bất chấp kích thước thực dương vật của họ là gì, từ chối chọn bộ có kích thước nhỏ. Chúng tôi đã đổi tên thành "lớn, khổng lồ và siêu to khổng lồ".

Sau khi tìm hiểu, trang Snopes khẳng định rằng tiến sĩ Donald Rethke đã thêu dệt nên câu chuyện hài hước này.

Phi hành gia của Apollo 11, Michael Collins, đã kể một câu chuyện tương tự trong cuốn sách "Carrying the Fire: An Astronaut's Journeys" (Tạm dịch: Mang theo lửa: Hành trình của phi hành gia năm 1974), nhưng Collins cho biết các kích thước đã được thay đổi thành "cực lớn", "to lớn" và "không thể tin được". Đáng chú ý hơn, Collins cho biết đó chỉ là những thuật ngữ vui mà các phi hành gia nói với nhau.

Ông viết: "Sau đó, đã đến lúc tạo một túi đựng nước tiểu bằng nhựa màu vàng hình tam giác bằng cách đưa dương vật vào một bao cao su được gắn ở một góc của cái túi. Có 3 kích thước là nhỏ, vừa, lớn, chúng luôn được gọi bằng những thuật ngữ "anh hùng" hơn là: cực lớn, to lớn và không thể tin được".

Tuy rằng, câu chuyện tin đồn kia không có thật nhưng việc chọn kích cỡ "bao cao su" dẫn nước tiểu phù hợp thực sự là một vấn đề khiến các phi hành gia trên tàu Apollo khó chịu.

Russell Schweickart, phi công tàu Lunar Module trong sứ mệnh Apollo 9 năm 1969, cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đi tiểu trong không gian là một việc khá khó khăn.

