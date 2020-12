Chuyện chưa từng kể về cảnh hôn của Park Min Young trong "Chuyện tình Sungkyunkwan" 10 năm trước, Song Joong Ki tiết lộ sự thật xót xa

Nhắc tới một trong những bộ phim huyền thoại 10 năm về trước, Sungkyunkwan Scandal (tạm dịch: Chuyện Tình Sungkyunkwan) không thể thiếu vắng trong bảng điểm danh khi sở hữu những tên tuổi đình đám như Park Min Young, Song Joong Ki, Park Yoo Chun, Yoo Ah In.

Cách đây 10 năm, bộ tứ hoàn hảo này đã có màn hợp tác vô cùng thành công trong dự án của nhà đài KBS và đây cũng chính là bàn đạp vững chắc nhất giúp các diễn viên tỏa sáng sau này. Chuyện Tình Sungkyunkwa phỏng theo tiểu thuyết Cuộc đời các nho sinh Sungkyunkwan của nhà văn Jung Eun Gweol. Phim lấy bối cảnh tại ngôi trường nổi tiếng nhất thời Joseon, đề cao lý tưởng và tình bạn của bốn nhân vật Lee Seon Joon (Park Yoo Chun), Kim Yoon Hee (Park Min Young), Mun Jae Shin (Yoo Ah In) và Geo Yong Ha (Song Joong Ki).

Trong phim, Park Yoo Chun hóa thân thành nho sinh Lee Seon Joon - con trai của thừa tướng đương triều. Nhân vật được xây dựng hoàn hảo với ngoại hình điển trai, văn võ song toàn. Trong khi đó, Park Min Young vào vai Kim Yoon Hee - cải trang nam để dấn thân khoa cử thay em trai bị bệnh. Dưới thân phận nam nhi, Kim Yoon Hee lấy tên Kim Yoon Sik và cùng nhóm bạn thân được giao mật lệnh tìm kiếm Kim đằng chi thư - di huấn tái lập Joseon của tiên đế. Tại đây, Kim Yoon Hee đã gặp những người bạn mới và khi vô tình bị phát hiện là nữ đã khiến cho các nam tử đem lòng “thầm thương trộm nhớ” trong đó có Lee Seon Joon.

Trong DVD mà Park Yoo Chun từng phát hành cách đây 10 năm, nam diễn viên tiết lộ về cảnh hôn "lạnh tê người" với Park Min Young: "Thật ra cảnh quay đó diễn ra trong gấp gáp vì phía nhà sản xuất hối thúc về mặt thời gian. Chúng tôi phải quay rất nhiều cảnh tình cảm nhưng không có nhiều thời gian, phải làm việc liên tục nên cảnh hôn diễn ra trong lúc cả hai đều đang kiệt sức.

Theo kịch bản nó là một cảnh hôn phải thật ngọt ngào vì thế tôi rất muốn nó phải thật lãng mạn nhưng nó đã diễn ra không như mong muốn vì chúng tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi đã rất lo lắng không biết phải hôn như thế nào vì không có kinh nghiệm hôn. Thật ngại khi diễn cảnh hôn không được ưng ý vì đã kiệt sức. Chúng tôi phải quay trên đảo từ 6 giờ sáng hôm trước đến tận 9 giờ sáng ngày hôm sau nên không thể truyền tải hết được cảnh lãng mạn này".

Ngoài ra, Yoochun còn chỉ ra 1 chi tiết đầy thú vị trong cảnh hôn với Park Min Young đó là vì trời quá lạnh nên đôi tay của anh run bần bật, chứ không phải vì ngại ngùng hôn trộm Kim Yoon Sik mà run như cách lột tả trên phim.

Hóa ra tác động thời tiết đã khiến đôi tay của Lee Seon Joon run chứ chẳng phải anh chàng lo sợ Kim Yoon Sik phát hiện.

Trong một phân cảnh mà Park Min Young, Song Joong Ki, Park Yoo Chun, Yoo Ah In diễn cảnh ngủ chung vì thân phận của Kim Yoon Sik chưa bị phát hiện. Lúc này, Mun Jae Shin (Yoo Ah In) cởi trần để lộ ra phần ngực lực lưỡng của mình. Mặc dù chưa bấm máy diễn nhưng "nữ hoàng dao kéo" đã để lộ rõ sự ngại ngùng trên gương mặt khi nằm cạnh bên Yoo Ah In.

Thêm một chi tiết kiến khán cả đoàn phim không nhịn được cười là trong lúc diễn cảnh ngủ chung. Vì trời quá lạnh lại còn mệt nên Yoo Ah In đã ngủ thật ngay trong lúc quay khiến Park Min Young phải bật người lay anh chàng mãi mới chịu dậy.

Chỉ diễn cảnh ngủ giả nhưng Yoo Ah In lại ngủ thật vì quá mệt.

Có thể thấy để hoàn thành được các cảnh quay trong Chuyện Tình Sungkyunkwan, các diễn viên còn phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và lịch làm việc dày đặc. Song Joong Ki tiết lộ trong DVD rằng mỗi ngày anh chỉ có thể ngủ được 1 giờ và liên tục làm việc ở phim trường vì áp lực thời gian: "Tôi mệt tưởng như chết vậy, quá buồn ngủ. Mỗi ngày, tôi chỉ có 1 giờ để ngủ nhưng may mắn là các cảnh quay diễn ra thật suôn sẻ"

Song Joong Ki than trời vì quá buồn ngủ trên phim trường Chuyện Tình Sungkyunkwan.