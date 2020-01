Chuyện chưa kể khi thâm nhập thế giới làm đẹp "chui"

Đó là thực tế đau lòng mà nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đã chứng kiến trong suốt thời gian thâm nhập các địa điểm mổ "chui" tại TP HCM.



Làm đẹp trả góp

Ở cơ sở làm đẹp của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (chung cư Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh), trước đó đã xảy ra một ca biến chứng sau khi thực hiện hút mỡ đùi. Nạn nhân là anh P.H.S ( ngụ quận 10), bị nhiễm trùng nặng, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy suốt 2 tuần. Anh S. đã may mắn khi vẫn giữ được mạng sống bởi hút mỡ là thủ thuật không đơn giản, một khi phòng mổ không nằm trong bệnh viện, không đáp ứng được những quy định nghiêm ngặt về y khoa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, thậm chí là mất mạng.

Thế nhưng, những mối nguy hiểm đó không đủ để cảnh tỉnh người trong cuộc. Vào vai những vị khách có nhu cầu đại phẫu nhan sắc, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi ca biến chứng nguy hiểm của anh S. vừa xảy ra nhưng phòng mổ "chui" của bà Tuyền vẫn ngang nhiên hoạt động, quảng cáo đủ các loại dịch vụ phẫu thuật từ cắt mí, nâng mũi, tiêm chất làm đầy filler đến hút mỡ, nâng ngực… kèm những cam đoan chắc nịch về chất lượng cho cả nam lẫn nữ.

So với giá thành niêm yết tại các cơ sở thẩm mỹ, bệnh viện uy tín, các loại dịch vụ tại cơ sở bà Tuyền đều có giá rất "chát". Chẳng hạn, với phẫu thuật cắt mí, giá trung bình dao động từ 3-9 triệu đồng nhưng ở đây có giá 12 triệu đồng. Nâng mũi cấu trúc trung bình từ 30-40 triệu đồng, ở đây có giá 55 triệu đồng. Một số dịch vụ như hút mỡ bụng lên tới 90 triệu đồng, nâng ngực lên tới 2.500 USD.

Hình ảnh tại cơ sở của bà Bùi Ngọc Lan

Để thu hút khách hàng, cơ sở bà Tuyền "tung chiêu" làm đẹp trả góp qua thẻ tín dụng với lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn lên tới 24 tháng. Làm đẹp trước, trả tiền sau, giúp cơ sở này thu hút đông đảo người có nhu cầu tân trang nhan sắc tìm đến. Thực tế chỉ trong vòng 15 phút được nghe bà Tuyền tư vấn về các dịch vụ làm đẹp tại đây, chúng tôi đã nghe được khá nhiều cuộc gọi đến từ khách hàng đặt lịch phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng vì quá đông lịch mổ nên bà Tuyền phải dời lịch cho người mới (trong đó có chúng tôi) sang đến đầu tháng sau.

"Làm đẹp trả góp" cũng chính là chiêu thức mà nhiều phòng mổ "chui" như cơ sở nằm tại căn hộ ở tầng 19, chung cư Prosper Plaza (22/14 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12) do bà Phương Đông đứng ra giao dịch, thu hút khách hàng.

Với những ca phẫu thuật thẩm mỹ từ 15 triệu đồng, khách hàng đã có thể thực hiện trả góp lên đến 6 tháng với lãi suất được quảng cáo từ 1-3%/tháng, thủ tục đơn giản. Không cần quảng cáo rầm rộ, bằng hình thức truyền miệng, không ít người thu nhập thấp đã tìm đến để mong được… đổi đời, chấp nhận phó thác nhan sắc, sức khỏe, tính mạng của mình vào tay những "bác sĩ" không bằng cấp.

Ngộ nhận về cái đẹp



Một trong những nhân vật chúng tôi từng tiếp xúc tại cơ sở bà Phương Đông là cô công nhân 24 tuổi. Được gia đình ủng hộ, cô tìm đến nâng mũi, mong đẹp hơn để kiếm được tấm chồng nước ngoài.

Theo quan sát của chúng tôi, quá trình tư vấn cho cô gái diễn ra vỏn vẹn 5 phút. Yêu cầu duy nhất về chiếc mũi đẹp của cô gái là chỉ cần cao, còn cao bao nhiêu thì… tùy ý người làm. Khi được người phụ nữ tự xưng là "bác sĩ" Hồng Vui (theo điều tra sau đó của chúng tôi người này là bác sĩ giả mạo) hỏi về độ cao, hình dáng của "sản phẩm" sau nâng, cô gái chỉ đáp gọn: "Bác sĩ làm sao ưng thì làm, em nhờ cả vào bác!". Kết thúc những phút tư vấn ít ỏi, cô gái được đưa lên bàn mổ theo cách không thể dễ dàng hơn.

Phẫu thuật xong cô gái có được đẹp hơn? Chúng tôi không thể biết, bởi theo thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, ngay sau phản ánh của phóng viên Báo Người Lao Động, phòng mổ này đã "bốc hơi" không để lại dấu vết.

Kiến thức về làm đẹp ít ỏi, ngộ nhận về cái đẹp dẫn đến lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ là thực tế mà nhiều người đang gặp phải. Sở hữu khuôn mặt tròn phúc hậu, đường nét hài hòa nhưng đối với U. (27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), 1 trong những khách hàng tìm đến phòng mổ "chui" của bà Bùi Ngọc Lan (nằm ở tầng 14, chung cư Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) mà chúng tôi đã gặp được trong những ngày "tầm sư học đạo" tại đây, vẻ ngoài "chuẩn Á Đông" này khiến cô không được "thời thượng". "Phải làm cho cằm nhọn, mũi cao nổi bật, mắt 2 mí rõ ràng, mặt mới đẹp và... sang" - U. cho biết.

Những ngộ nhận này nhanh chóng được bà Lan nắm bắt. Trong khi ca nâng mũi đang được tiến hành, bà Lan liền "tư vấn": "Mặt em phải cắt mí luôn nhìn mới Tây. Làm một lần thì đau 1 lần, uống thuốc, nghỉ ngơi 1 lần thôi! Làm luôn chị lấy rẻ thôi!". Chỉ sau 1 hồi cân nhắc, cô gái đang nằm trên bàn mổ với chiếc mũi nâng chưa hoàn thiện đã giao dịch luôn với bà Lan để thực hiện thêm ca cắt mí mắt.

Không phải là bác sĩ có chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí không có một bằng cấp y khoa nào lận lưng nhưng bà Lan vẫn tự tin cầm dao cắt lên da thịt của khách hàng.

Trong căn phòng chưa đến 20m2, cơ sở hoạt động chính của người phụ nữ này, luôn xộc mùi máu tươi khiến nhiều người có thể nôn tại chỗ khi lỡ chân bước vào. Quan sát những nhát dao không rõ có chuẩn xác, những mũi kim may sống cho khách hàng do tiêm không đủ liều thuốc tê, chúng tôi chỉ thầm cầu mong người nằm trên bàn mổ được bình an vô sự.

Phẫu thuật thẩm mỹ là nhu cầu làm đẹp chính đáng bởi không phải người nào sinh ra cũng sở hữu được sắc vóc ưng ý. Nhưng đừng vì thế mà đánh cược nhan sắc trên sức khỏe, tính mạng của chính bản thân mình để rồi hối hận không kịp.