Chuyện 12 cung Hoàng đạo: Cự Giải dễ bị "tụt mood" bất chợt, vừa tự ti vừa nhạy cảm nhưng tính tình lại “ngang như cua”

Giống như thủy triều lúc lên lúc xuống, tâm trạng của Cự Giải cũng thay đổi thất thường như thế. Đừng quá ngạc nhiên khi thấy một Cự Giải vừa vui vẻ, tung tăng đã có thể chán nản, thất vọng và tức giận đột ngột ngay sau đó mà chẳng hề có bất kỳ lý do chính đáng.



Cự Giải là cung hoàng đạo nổi bật về sự quan tâm chăm sóc chu đáo nhưng cũng có tính chiếm hữu rất cao và họ không hề che giấu điều này. Bất cứ thứ gì, người nào mà Cự Giải xem trọng đều không thể để người khác tùy tiện đụng chạm vào. Trong cuộc đời của những người thuộc chòm sao Cự Giải, có rất nhiều kẻ đối đầu xuất hiện, nhưng tất cả đều chỉ là tưởng tượng.

Nghe qua vẻ Cự Giải khá tự cao tự đại nhưng chung quy đều xuất phát từ cảm giác thiếu an toàn và sự tự ti, nhút nhát. Do thiếu lòng tin trong mọi việc, đôi khi Cự Giải khiến bạn bè phát bực vì luôn phải trấn an họ.

@Trình Lãnh Viêm, một cô gái Cự Giải điển hình, dễ thương thương và thiếu tự tin. Trước đây, khi còn ngồi ở ghế nhà trường, cô từng được các bạn cùng lớp bầu chọn làm lớp phó học tập. Có được sự tín nhiệm của tập thể, nhưng @Trình Lãnh Viêm lại không hề tin bản thân mình có thể hoàn thành tốt vị trí cán bộ lớp này.

Ảnh minh họa.

Dù đã xác định không trở thành lớp phó học tập, cô nữ sinh nhút nhát này lại không biết làm sao để nói ra câu từ chối. Thế là cô mang dáng vẻ ủ rũ về nhà và hi vọng bố mẹ sẽ giúp mình giải quyết tình huống này.

Ban đầu, phụ huynh @Trình Lãnh Viêm cũng cố gắng thuyết phục con gái tiếp nhận vai trò lớp phó học tập. Ai ai cũng tin cô có khả năng làm tốt nhiệm vụ, chỉ mỗi cô không nghĩ như vậy, cô cứ khăng khăng bản thân không phù hợp và sẽ khiến lớp học trở thành mớ bòng bong. Sau cùng, trước sự cố chấp của cô, bố mẹ đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm để trao đổi về vấn đề này.

Cự Giải là một trong những cung hoàng đạo nhạy cảm nhất, điểm yếu khó thay đổi của họ chính là để cảm xúc lấn át công việc cũng như thường xuyên đổ lỗi cho bản thân. Rõ ràng, từ lúc đi học đến lúc ra đời, cô gái Cự Giải thường xuyên để cảm xúc lẫn dắt bản thân mình. @Trình Lãnh Viêm không thể kiểm soát sự nhạy cảm của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được nhận vào làm ở một công ty truyền thông quảng cáo nhỏ. Đây là một công việc cô yêu thích và cũng phù hợp với năng lực của cô. Dù vậy, cô gái Cự Giải lại không ngừng lo lắng mỗi khi đến công ty, cô không tin bản thân mình có thể làm được việc gì lớn lao.

Cứ mỗi lần công ty vụt mất một hợp đồng, @Trình Lãnh Viêm luôn đổ lỗi thất bại là do cô gây ra. Cô tin rằng, sự kém cỏi của bản thân đã ảnh hưởng đến công ty dù đồng nghiệp lẫn cấp trên không hề tránh lỗi cô. Thậm chí, sau nhiều lần khuyên giải cô gái Cự Giải, những người trong công ty đã quyết định mặc kệ tâm lý tự ti của cô. Họ đã quá ngán ngẩm trước sự tự ti này.

Cự Giải không hề biết, chính tâm lý bất ổn và hành vi đổ lỗi cho bản thân đã khiến họ đánh mất nhiều cơ hội tuyệt vời trong cuộc sống.

Nguồn: Zhihu