Chuyện 12 con giáp: Tuổi Dần hống hách tự cao nhưng chỉ "lép vế" trước sự điềm đạm của tuổi Hợi, nhờ vậy mà cùng thành công cùng phát tài

Trong số 12 con giáp, đương nhiên là có những con giáp rất hợp nhau và có những con giáp không thể "ngồi chung bàn". Trên thực tế, trời sinh mỗi người mỗi tính, sự hòa hợp thường đến từ việc hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Có thể trước mặt họ như chó với mèo, nhưng khi đụng vào một vấn đề gì đó, họ sẽ biết được việc gì là quan trọng nhất, từ đó cùng nhau phát triển, thay đổi, giúp cả hai ngày càng tiến bộ hơn.

Bất kể là trong công việc, hay thậm chí là trong tình cảm, nếu cả hai đều hiểu chuyện, hoặc một người cương, một người nhu sẽ giúp mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn. Mọi người nên biết rằng, năng lực, may mắn, chỉ là một phần dẫn đến thành công trong cuộc sống, điều quan trọng nhất chính là quan hệ giữa người và người phải thật sự khăng khít, phải bổ trợ những ưu khuyết điểm cho nhau, có thế thì mới mong cuộc sống thăng hoa viên mãn, mới thu hút được nhiều tài vận.

Hôm nay chúng ta sẽ nói đến cặp con giáp hợp cạ khác đó chính là tuổi Dần và tuổi Hợi. Trong tưởng tượng của mọi người, có vẻ 2 con giáp này không có liên quan đến nhau lắm, một bên thì quá hung hãn và mạnh mẽ, một bên có vẻ như hơi cam chịu, để mặc đời trôi, ấy vậy mà khi có cơ hội kết hợp hoặc cùng nhau làm gì đó, cặp đôi này sẽ tạo ra được thành tựu rất đáng nể.

Trong số 12 con giáp, tuổi Dần là con giáp thứ 3 sau tuổi Sửu và trước tuổi Mão. Không cần phải bàn cãi nhiều, ai cũng biết rằng tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, kiên định, luôn biết nỗ lực và cầu tiến để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần có tính độc tài, và đương nhiên họ có khí chất làm lãnh đạo.

Người tuổi Dần khá tài giỏi, thông minh, và không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Có một số người tuổi Dần thậm chí rất cố chấp, tự cao tự đại, luôn cho mình là nhất và họ cảm thấy mọi việc chỉ khi mình nên nhúng tay vào thì mới có khả năng thành công. Vì vậy, đôi lúc tuổi Dần cũng không được lòng những người xung quanh, nhưng họ không quan tâm điều đó. Có một ưu điểm ở tuổi Dần khiến người khác ngưỡng mộ, chính là việc họ luôn có chính kiến riêng, và luôn theo đuổi quyết định của mình cho đến tận cùng, mặc ai có nói gì.

Vì sao lại nói tuổi Dần hợp với tuổi Hợi. Nhìn kỹ mọi người sẽ thấy được, tuổi Hợi là con giáp thứ 12 và là con giáp khá hiền lành, đôn hậu. So với sự láu cá của tuổi Dần, thì tính cách của tuổi Hợi hoàn toàn ngược lại. Người tuổi Hợi khá điềm đạm, thấu tình đạt lý và luôn biết suy nghĩ. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, tuổi Hợi đúng là có lúc nóng giận, nhưng trong sự nóng giận đó, họ đều biết mình đang làm gì, biết suy nghĩ và biết tìm cách giải quyết vấn đề.

Quay lại việc hợp cạ, rõ ràng nếu như cùng nhau làm một việc gì đó, thì sự cố chấp có phần hơi ngạo mạn của tuổi Dần sẽ khiến họ dễ gặp thử thách khó khăn, nhưng nếu có tuổi Hợi sống biết điều, ra tay giúp sức thì mọi việc sẽ được cân bằng, cuộc sống cũng sẽ có đà phát triển. Để minh chứng cho việc này, câu chuyện của @Minh An và @Trác Đình sẽ cho mọi người thấy điều đó.

@Minh An là một con Dần chính hiệu. Cô là cô gái có cá tính mạnh và luôn thể hiện được sự uy nghiêm của mình. Trong mắt bạn bè, @Minh An luôn có một thái độ bề trên, và điều này khiến nhiều bạn khác bất mãn. Mọi người có thể không hiểu @Minh An, nhưng với @Trác Đình lại khác, cô lại hiểu bạn mình hơn bất cứ ai. Dù mỗi lần tranh cãi điều gì, @Minh An dù có tỏ vẻ thế nào, @Trác Đình cũng vẫn lắng nghe, thấu hiểu. Nếu cô sai thì @Trác Đình sẽ góp ý, còn cô đúng @Trác Đình luôn ủng hộ.

Sau khi tốt nghiệp, ra ngoài làm việc, @Minh An gặp khá nhiều khó khăn bởi tính cách của mình. Những lúc như thế, cô đều tìm đến @Trác Đình để tâm sự. Đúng như tính cách trời ban, sự bình tĩnh và điềm đạm của @Trác Đình đã giúp @Minh An nhận ra được nhiều điều và cô cũng dần thay đổi.

Một thời gian sau, cả hai được một người anh khoá trên mời hợp tác trong một dự án, và không chần chừ, @Minh An và @Trác Đình cùng bắt tay làm, từ đó mà mọi thứ đều thăng hoa suôn sẻ. Bởi họ là những người bạn hiểu tính cách của đối phương, nên làm gì cũng dễ dàng. Sau này, khi kết thúc dự án, @Minh An và @Trác Đình vẫn giữ mối quan hệ tốt, họ vẫn ủng hộ và giúp đỡ nhau trong mọi thứ, cuộc sống của cả hai cũng ngày càng tốt hơn.