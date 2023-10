Chụp hình cùng người bà thương yêu tại Ngày hội Vòng tay yêu thương

Lời cảm ơn chân thành, đầy ắp yêu thương dành cho bà

Thông qua chương trình này, Trường Me Since 1988 mong muốn hướng dẫn các bé về tình yêu thương gắn kết với gia đình, đặc biệt là tình yêu dành cho bà của mình. Bà nội, bà ngoại là người phụ nữ tuyệt vời, luôn đồng hành cùng ba mẹ để chăm sóc, dạy bảo con. Giàu kinh nghiệm, giàu yêu thương, bà luôn dịu dàng, âu yếm và chu đáo để cháu luôn được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Trong ngày hội "Vòng tay yêu thương", Trường Me Since 1988 sẽ tổ chức không gian ấm áp, thân tình với các hoạt động dành tặng bà như vẽ tranh nghệ thuật tặng bà, chụp hình cùng bà, làm vòng tay tặng bà, cháu hát tặng bà. Ngày hội còn có những tiết mục âm nhạc cùng các trò chơi dân gian, những món ăn dân dã như bánh gai, bánh ít... để bà cảm nhận được sự thân quen của quê hương.

Bằng tất cả tình yêu thương, nhờ có bà mà gia đình thêm gắn kết. Vì vậy, những ngày lễ như 20/10 thực sự là một dịp tuyệt vời để các thành viên trong gia đình bày tỏ lòng trân quý biết ơn đến những người bà, người mẹ. Hơn bất cứ điều gì, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của bà, của mẹ chính là được chứng kiến con cháu mình từng ngày trưởng thành và sống hạnh phúc, thương yêu nhau.

Trường Me Since 1988 tin rằng ngày hội "Vòng tay yêu thương" là dịp đặc biệt để nuôi dưỡng tình yêu thương và tạo nên thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ của các bé nhỏ cùng đại gia đình trên hành trình tại Trường Me Since 1988.

Trường Me Since 1988: Nơi xây dựng môi trường hạnh phúc

Trường Me Since 1988 là Hệ thống Trường liên cấp Mầm non - Tiểu học, được xây dựng nên bởi những thầy cô giáo giàu đam mê và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục. Trường lấy triết lý giáo dục Montessori làm phương pháo giảng dạy, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp toàn phần và luôn hướng đến những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình

Đội ngũ sáng lập giàu tâm huyết khát khao xây dựng Trường Me Since 1988 trở thành ngôi nhà thứ hai, hạnh phúc cho các bé. Trong đó, các bé được các Thầy cô hướng dẫn, giảng dạy dựa trên tiềm năng phát triển thế mạnh của mình trong 8 trí thông minh (ngôn ngữ, logic, nhận thức không gian, vận động, âm nhạc, giao tiếp, tự nhận thức, khám phá tự nhiên). Sử dụng tiếng Anh toàn phần nhưng trường lại đặc biệt chú trọng giáo dục vừa mang tính truyền thống Á Đông, vừa mang tính hiện đại.

Trường thường xuyên tổ chức các ngày hội, hoạt động dã ngoại đa dạng như tham quan công viên khủng long, tìm hiểu vũ trụ với công nghệ ánh sáng, chơi bạt nhún Jump Arena đến những hoạt động mang tính dân gian như tìm hiểu múa rối nước, lễ hội trung thu… Các hoạt động nhằm tạo cho các bé môi trường trải nghiệm thực tế, giàu tính văn hóa với không gian học hỏi thú vị, sinh động và đầy cảm hứng.

Quý phụ huynh có thể đăng ký tham gia chương trình qua điện thoại: 076 812 0584 hoặc tìm hiểu thêm thông tin về trường tại: https://www.facebook.com/mesince1988vn

Trường Mầm non Me Since 1988 hiện có 4 chi nhánh:Q

Cơ sở 1: Trường Tiểu Học Me Since 1988: Số 93-103 Trần Văn Giàu, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Cơ sở 2: Trường Mầm Non Me Since 1988: Số 233 Đường 32, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM

Cơ sở 3: Trường Mầm Non Me Since 1988: Số 3 Trần Hưng Đạo, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM

Cơ sở 4: Trường Mầm Non Me Since 1988: 116 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh