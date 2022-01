Chương trình du xuân “Mở cổng trời - Khai niên đón lộc” chính thức diễn ra tại Fansipan

Năm nay, khu du lịch Sun World Fansipan Legend mở cửa đón khách tham quan từ ngày 2/2/2022 tức ngày mùng 2 Tết. Chương trình du xuân "Mở cổng Trời – Khai niên đón lộc" thường niên của khu du lịch sẽ diễn ra từ ngày 9/2 đến ngày 2/3/2022 (Tức từ Mùng 9 Tết đến hết tháng Giêng Âm lịch), mở ra hành trình đầu năm mới giàu trải nghiệm nơi miền đất Phật linh thiêng, nhiệm màu.



Hòa mình vào chương trình du xuân "Mở cổng Trời – Khai niên đón lộc", Phật tử và du khách sẽ được chiêm bái Quần thể Văn hóa Tâm linh Fansipan Legend kỳ vĩ ẩn hiện giữa ngàn mây, đẹp tựa chốn bồng lai với những công trình được xây dựng theo phong cách kiến trúc chùa cổ thuần Việt như Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Vọng Lĩnh Cao Đài, Thanh Vân Đắc Lộ,...

Nơi đây còn hội tụ nhiều công trình được tạo tác công phu khác như Đại Phật Tượng A Di Đà bằng đồng tọa lạc tại độ cao cao nhất Châu Á – nơi lưu giữ Xá lợi Phật linh thiêng, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi hỉ, Bảo tháp uy nghiêm và đường La Hán trầm mặc chạy men theo sườn núi. Giây phút thành tâm chiêm bái và nguyện cầu trước Xá lợi Phật sẽ mở đầu cho một năm mới an hòa của mỗi Phật tử và du khách.

Sau thời khắc này, du khách sẽ tiếp tục hành trình tới Nóc nhà Đông Dương huyền thoại, để trải nghiệm cảm giác "chinh phục đỉnh cao", có cơ hội thu trọn hình ảnh non sông gấm vóc hùng vĩ mà nên thơ vào tầm mắt, cảm nhận bầu không khí thanh sạch, trong lành của xuân mới.

Điểm nhấn của Chương trình du xuân "Mở cổng Trời – Khai niên đón lộc" chính là hai bức tường chữ Lộc và chữ An ngay trước Bích Vân Thiền Tự.

Cùng với những đóa cúc vàng rực rỡ bài trí xung quanh, hai bức tường được kết hoàn toàn bằng hàng ngàn thẻ chữ Lộc, thẻ chữ An và hoa tươi với phong cách thiết kế mới mẻ hơn so với mùa xuân 2021. Tại đây, Phật tử và du khách có thể check-in những khoảnh khắc "hái lộc – gói an" đầy ý nghĩa tại Fansipan dịp đầu xuân.

Và xúc cảm trên hành trình về miền đất Phật sẽ trọn vẹn hơn khi du khách dạo bước trên đường dẫn vào ga đi Hoàng Liên được trang hoàng bởi hàng ngàn lá cờ Phật, đủ sức tạo ấn tượng với du khách.

Năm nay, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch Covid 19, chương trình du xuân "Mở cổng trời – Khai niên đón lộc" 2022 sẽ không có các sự kiện, lễ hội hoành tráng. Thay vào đó, du khách tới chiêm bái Quần thể Văn hóa Tâm linh và chinh phục đỉnh Fansipan sẽ được chào đón bằng không gian hoa xuân rực rỡ sắc màu. Đó là những đồi cải vàng ruộm xen lẫn sắc hồng tươi của đào phai.

Khu vực tháp Đồng Hồ, Chùa Trình rạng ngời sắc trắng của Nhất Chi Mai và Đỗ Quyên; hoa trà e ấp nơi Chùa Thượng, Chùa Hạ. Thung lũng hoa hồng thơ mộng, tỏa hương thơm ngát khu vực ga đi.

Sau những khoảnh khắc an nhiên nơi cửa Phật, du khách có cơ hội thưởng thức phong vị ẩm thực Tây Bắc tại nhà hàng buffet Vân Sam hoặc các món nướng và đặc sản Sa Pa ở khu vực chợ quê, "nêm nếm" chuyến du xuân thêm tròn vị.

Không gian chợ quê (hay còn gọi là Chợ Văn hóa vùng cao Tây Bắc) tái hiện sinh động đời sống của các dân tộc miền non cao với những nếp nhà sàn đơn sơ của người H’mong, Dao đỏ, Tày, Giáy, Xá Phó; con đường nông sản bày bán sản vật miền sơn cước hay trò chơi dân gian sẽ khiến chuyến du xuân đầu năm thêm hoan hỉ.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Tây Bắc vào xuân đẹp như mơ, cầu an nơi miền đất Phật linh thiêng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc đậm hương vị Tây Bắc, chuyến du xuân lên đỉnh Fansipan với đủ đầy trải nghiệm đáng nhớ chắc chắn sẽ đem đến cho du khách năng lượng tích cực, khởi đầu năm mới hứng khởi.

Dịp năm mới, từ Mùng 3 Tết (tức từ ngày 3/2/2022), Sun World Fansipan Legend giới thiệu tới khách hàng gói combo "Du xuân" gồm vé cáp treo và vé ẩm thực buffet với đơn giá 900.000 VNĐ/combo/người lớn, tiết kiệm 100.000đ so với giá gốc; 700.000 VNĐ/combo/trẻ em, tiết kiệm 50.000. Giá buffet tách riêng là 200.000 VNĐ/người lớn và 200.000 VNĐ/trẻ em.

https://afamily.vn/chuong-trinh-du-xuan-mo-cong-troi-khai-nien-don-loc-chinh-thuc-dien-ra-tai-fansipan-20220131135615379.chn