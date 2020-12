Chương Tailor - Người đàn ông nổi tiếng dám chi 10 tỷ để chơi chim, vài chục tỷ chơi cá nhưng tâm huyết xây dựng gia tộc Âu phục dành riêng cho các con là điều không phải ai cũng biết

26 năm trước, Chương Tailor chỉ là tiệm may nhỏ của một nghệ nhân trên con phố thời trang sầm uất ở Sài Gòn.

26 năm sau, Chương Tailor là hệ thống 6 showroom đẳng cấp quốc tế ở Hà Nội và 1 showroom ở Thành Phố Hồ Chí Minh chuyên may đo, phục vụ trang phục suit cao cấp.

Đó là thành tựu mà qua một phần tư thập kỷ, anh Dương Văn Chương đã đạt được khi là người duy nhất trong số 7 anh chị em tiếp quản nghề may của cha. Tuy nhiên, thành công không chỉ thể hiện ở số lượng showroom hay doanh thu, phần trăm lợi nhuận mà điều lớn lao hơn anh Chương đã đạt được chính là khi ai đó nhắc đến thương hiệu Chương Tailor thì dù là người "trong giới" hay chỉ mới tập tành tìm hiểu đều công nhận tầm ảnh hưởng của anh đối với ngành thời trang cũng như hình ảnh một người đàn ông thành đạt, lịch lãm.

Anh Dương Văn Chương, chủ nhân của thương hiệu Chương Tailor đình đám giới thời trang.

Anh Chương đại diện cho mẫu đàn ông thành đạt và lịch thiệp.

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh

May vá là chuyện của nữ giới nhưng một khi đã đi sâu vào ngành thiết kế thời trang thì luôn có rất nhiều nhân tố ngoại lệ. Đó là vô vàn câu chuyện "được kể" bởi đôi tay của những nam nghệ nhân mà anh Chương Tailor chính là một điển hình. Anh Chương đã theo cha học nghề may từ khi còn nhỏ trong tất cả mọi công đoạn từ đo, cắt đến may nhiều loại trang phục. Tuy nhiên, khi được cha tin tưởng giao lại gia nghiệp thì anh Chương lại chọn Âu phục và lấy suit nam là mũi nhọn. Từ đây, một thương hiệu lớn đã được gây dựng với quy trình phục vụ khách hàng đạt chuẩn 5 sao.

Khác với nhà may truyền thống, người chủ "làm tất ăn cả" thì Chương Tailor lại chọn chia cho mỗi chuyên viên chịu trách nhiệm theo từng khâu chuyên nghiệp. Khách đến showroom đầu tiên sẽ được tiếp đón với rượu, cigar như những quý ông rồi sau đó mới thử size, xác định chính xác thông số may đo và đưa vào khâu sản xuất - hậu kỳ. Với những sản phẩm cao cấp, khách thậm chí còn được dựng bản demo là một bộ suit hoàn chỉnh để chỉnh sửa trên đó rồi mới may vào vải chính thức. Vì đó, bộ đồ khi đến tay khách hàng là đã đủ vừa vặn, không phải cân chỉnh thêm bất cứ một chi tiết nào khác nữa. Sản phẩm của Chương Tailor cũng được bảo hành từng đường kim mũi chỉ và giặt là khô miễn phí trọn đời.

Anh Chương tự hào về dịch vụ 5 sao, không chỉ phục vụ khách hàng may đo mà còn cả sự thoải mái về nhu cầu.

Với quy trình nói trên, Chương Tailor tự hào có thể làm ra những bộ suit lên đến vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cùng chuỗi showroom đẳng cấp tự tin có thể đặt ngay tại đại lộ danh vọng của những bộ Âu phục mang tên Savile Row ở Vương quốc Anh. Tất cả những điều đó, anh Chương có thể làm được, chỉ có điều còn chờ thời cơ mà thôi.

Hẹn gặp anh Chương vào một ngày cuối tuần. Anh khá bận nhưng vẫn cố dành cho chúng tôi chút ít thời gian tại căn biệt thự số 28 Cửa Bắc, "đại bản doanh" của Chương Tailor và cũng là nơi gia đình anh sinh sống. Kể từ lúc gặp đến khi ra về, anh Chương nói rất nhiều về suit và Âu phục như thể đó chính là dòng sống của anh vậy.

Anh Chương đam mê Âu phục và quyết tâm làm chủ nó đã từ rất lâu.

Suit bespoke by Chương Tailor được làm ra như thế nào?

Cho những ai chưa biết thì suit là một bộ Âu phục gồm áo khoác (suit jacket) và quần âu (dress trousers), được may từ cùng một loại vải, cùng chất liệu, cùng màu sắc và họa tiết. Ở Việt Nam, thuật ngữ suit ít được dùng mà thay vào đó người ta thường hay nhắc đến vest trong khi vest thực chất ra chỉ là chiếc áo ghile mặc bên trong bộ suit mà thôi.

Suit thường chia làm 3 loại đó là:

Ready-to-Wear (suit): Là kiểu suit may sẵn, bạn chỉ cần mua và mặc mà không cần phải may đo gì cả.

Made-to-measure (suit): Là kiểu suit thuộc dòng may đo (tailoring), tuy nhiên thợ may sẽ ướm chỉ số cơ thể bạn dựa trên bộ khung may hay mẫu bìa có sẵn.

Bespoke (suit): Là kiểu suit thuộc dòng may đo (tailoring), thợ may sẽ đo các chỉ số cơ thể bạn một cách tỉ mỉ nhất, bạn sẽ được dựng một bộ khung may hay mẫu bìa của riêng bạn, đảm bảo sự phù hợp và vừa vặn đến mức hoàn hảo. Bespoke chính là kiểu may đo đẳng cấp nhất mà Chương Tailor đang theo đuổi.

Chào anh Chương, vì sao anh đam mê Âu phục đến như vậy?

Mỗi người đều có sở thích của riêng mình. Âu phục mang lại cho tôi cảm giác sang trọng và nó trở thành đam mê. Tôi có thể mặc suit cả 365 ngày trong năm bất kể nóng hơn 40 độ tôi vẫn mặc. Ở showroom tôi thường để nhiệt độ lạnh để nhân viên có thể thoải mái mặc suit ngay cả trong mùa hè.

Nhiều người có hỏi tôi về cổ phục, rằng tại sao tôi không chọn may cổ phục mà lại là Âu phục thì tôi chỉ cười, đã là đam mê thì khó giải thích lắm. Vẫn biết rằng mỗi bộ đồ khi được may lên thì đều đã trải qua thời gian phát triển và mang trong đó cả một nền văn hóa nhưng cái tôi chọn có lẽ là vì thế mạnh của tôi thôi. Cổ phục Việt hiện nay đã có những người dẫn đầu như chị Minh Hạnh hay anh Đức Hùng đều rất giỏi, còn ở Chương Tailor, chúng tôi chỉ may Âu phục và làm cho nó đẹp nhất có thể - Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, tôi tin điều đấy.

Anh Chương mặc suit 365 ngày trong năm.

Anh làm nên những bộ Âu phục bespoke đẳng cấp của mình như thế nào?

Đầu tiên là về kiểu dáng. Trong phòng sáng tạo của Chương Tailor luôn có 10 bộ suit đương thời của 10 thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới như Hermes, Dior… để nghiên cứu những ưu nhược điểm và chọn ra được form chuẩn nhất. Tôi mặc vào từng cái để xem bộ nào có ưu thế để đưa ra chỉ số thống nhất, tối ưu cho sản phẩm của mình. Tôi chọn lựa cái hay của người khác để tạo thành cái hay của mình. Muốn thành công phải có sự đầu tư. Cũng như vậy, sự học hỏi và sáng tạo là điều cực kỳ quan trọng.

Một bộ suit đẹp thì phải khiến cho người mặc gọn gàng hơn bất kể cân nặng, chiều cao của họ có như thế nào. Như cá nhân tôi chẳng hạn, tôi cao 1m69 và nặng 82kg, chân ngắn, lưng dài, bụng to, thì dáng và form tôi sẽ mặc ống tay nhỏ một tí để hở sơ mi ra, nhưng áo mặc phải dài ra, chiều ngang rút ngắn lại… Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ tạo dáng khác rồi. Không có gì mặc đẹp bằng suit cả và tôi tự tin khi mặc nó. Tôi thấy câu người đẹp vì lụa là mãi mãi đúng.

Anh Chương khẳng định, một bộ suit đẳng cấp phải khiến cho người mặc trở nên gọn gàng và tạo được hiệu ứng dáng tốt nhất có thể.

Thứ hai là về chất liệu, Chương Tailor có một loại vải tên là Vicuña – loại vải hảo hạng nhất trên thế giới, được biết đến với biệt danh "sợi vàng của chúa trời". Sợi vải được dệt từ lông tơ của lạc đà không bướu được nuôi tự nhiên ở độ cao trên 1800m so với mặt nước biển. Trong 3 năm, người ta mới lấy được 2gram lông và phải mất 4 tháng để dệt nên 4 mét vải bằng một loại máy dệt cổ, đủ may 1 bộ suit.

Gần đây nhất, tôi vừa làm lễ ra mắt loại vải này và dự kiến sẽ dựng lên một bộ suit có giá trị lên tới 1 tỷ đồng từ nó. Và để chiều khách hàng hơn, tôi còn có thể dệt tên riêng của họ bằng sợi vàng 24k lên vải nữa.

Tất nhiên, không phải tất cả các bộ suit được Chương Tailor làm ra đều dùng loại vải đặc biệt như trên mà sẽ có nhiều chất liệu khác nữa nhưng chúng đều có điểm chung là hàng cao cấp, tạo sự thoải mái và tinh tế nhất cho người mặc.

Loại vải đắt đỏ vừa được anh Chương làm lễ ra mắt trên một du thuyền sang trọng.

Anh Chương tổ chức bữa tiệc "Chuong Tailor Yacht Party" với sự góp mặt của toàn những tên tuổi đình đám để ra mắt loại vải mới.

Thứ ba là về tính thủ công, Chương Tailor đã tuyển chọn và đào tạo những người thợ giỏi nhất Việt Nam. Người Việt rất thông minh, khéo tay nên đồ suit vốn được du nhập từ châu Âu về nhưng đến hiện tại các nghệ nhân Việt lại đang khẳng định được vị thế và tiếng vang trong ngành suit quốc tế. Tôi không còn phải đứng may, những nghệ nhân tiếp nối được tôi truyền lửa và đào tạo, họ hiểu được cái tinh hoa của tôi và tạo nên những bộ suit Việt mang tầm vóc quốc tế.

Nhưng những điều nói trên chỉ là đường nét cơ bản của bộ suit, vậy Chương Tailor có gì để người ta nhận ra sự khác biệt?

Thực ra kể từ khi xuất hiện đến bây giờ, cấu trúc cơ bản của suit không hề thay đổi nên tôi cho rằng sự sáng tạo đối với loại sản phẩm này phải cực kỳ tinh tế để làm sao người ta vẫn đủ nhận ra nó mà lại không hề phá vỡ đi giá trị kinh điển của bộ đồ. Tôi có thể ví dụ một sự phá cách trong chất liệu như việc dùng cúc áo mạ vàng, chỉ vàng… hay đường nét là độ cong của tay áo, lót áo để tạo sự thoải mái cho người mặc chẳng hạn.

Vì những điều nói trên, nếu để tôi định nghĩa sáng tạo suit là gì thì đó chính là "nét chấm phá tuân thủ giá trị kinh điển và phát huy sức sáng tạo cá nhân trong một điểm nhỏ nhất".

Có thể nói, anh Chương bây giờ đã là một chuyên gia "đặc sệt" về suit.

Khát vọng xây dựng gia tộc Âu phục cho các con

Anh kế nghiệp nghề may từ cha, vậy anh có ý định truyền lại nghề đó cho con cái mình không?

Tất nhiên là có. Tôi đã xác định tầm nhìn đến 100, 200 năm và hoạch định chiến lược 50, 70 năm cho thương hiệu và để làm được điều đó thì giá trị cốt lõi chính là sự tiếp cận, kế thừa của các con tôi. Bọn trẻ bây giờ cũng đã được tôi cho làm quen với nghề và may mắn là chúng tỏ ra khá hứng thú. Hi vọng rằng trong tương lai gần chúng sẽ cùng với tôi làm mạnh hơn thương hiệu Chương Tailor này.

Anh Chương chắc chắn sẽ cho các con kế nghiệp của mình.

Nhân tiện nói đến gia đình, anh là một doanh nhân thành đạt, bận rộn như vậy anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống?

Cá nhân tôi ngoài học may thì tôi còn học nhiều thứ lắm, từ quản trị kinh doanh, marketing, phong thủy… nhưng tôi thích nhất là học quản trị cuộc đời, sau đó là quản trị thời gian. Làm như thế nào để có thể chia đều mọi việc chỉ trong một quỹ thời giờ nhất định? Mọi người có thể thấy tôi bận rộn nhưng mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng, người cha đối với vợ con là tôi vẫn hoàn thành đầy đủ. Các con vẫn rất quấn bố vì tôi có thời gian chơi cùng chúng và hơn hết là tôi biết phải làm gì tốt nhất cho các con.

Trước đó, tôi sớm đã có sự giác ngộ các con số rất rõ ràng, 17 tuổi mua nhà, 25 tuổi mua xe, 27 tuổi mua nhà mặt phố và từ đó cứ thế đi lên. Mỗi con người chỉ có giai đoạn đỉnh cao năng lượng nhất định nên nếu không biết nắm bắt thời cơ, đầu tư sai năng lượng thì sẽ đi xuống rất nhanh. Tư tưởng này của tôi chắc chắn sẽ được gửi gắm lại cho các con.

Vợ và con gái của anh Chương.

Thú chơi tiền tỷ khiến bao người ngưỡng mộ

Bận rộn công việc và dành thời gian với con nhưng anh vẫn sắp xếp được thời gian cho thú chơi cá nhân chứ ạ?

Sáng tạo là một công việc đặc thù, áp lực và cần nguồn cảm hứng để lao động trí tuệ. Vậy nên thú chơi của mình thực chất là cách mình hỗ trợ cho công việc. Hơn thế, chơi rộng thì tâm mình rộng, tâm mình có rộng thì mới tiếp thu và kết giao được với những người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được.

Tôi dành khoảng 10 tỷ để chơi chim. Tất cả đều là những cá thể đột biến tôi cất công sưu tầm từ nhiều nơi. Tiền bạc chỉ là 1 chuyện, cái quý là những "ngôi sao" tôi sở hữu có thể khẳng định hiện tại chỉ có một như hoàng khuyên mắt đỏ, chào mào vương, hay hoàng mào và gần nhất là thanh tước bạch hiện tại cũng chỉ có một cá thể.

Thú chơi chim đột biến của anh Chương gần như trở thành hiện tượng trong thời gian gần đây.

Buổi sáng tĩnh tại của ông chủ Chương trước thềm căn biệt thự ngay giữa phố cổ Hà Nội.

Lồng nuôi tôi đặt làm từ những nghệ nhân Trung Quốc, giá giao động từ 20- 50 triệu đồng. Cái hay của chúng là kỹ nghệ công phu của nghệ nhân khắc những điển tích như: Tam cố thảo lư, Tam Anh chiến Lã Bố, Bát tiên quá hải, Vinh quy bái tổ, Trúc lâm thất hiền – cầm, kỳ, thi, họa... Đó đều là những câu chuyện mà tôi vô cùng tâm đắc vì hàm chứa chứa giá trị nhân văn cao đẹp.

Tôi từng chơi chim đấu nhưng sau cùng chỉ chú tâm với chim màu. Tôi thấy sự tương đồng giữa mình và chúng, vì để thành công ta cần sự nổi trội. Điều đó đúng cả về cuộc sống lẫn sự nghiệp. Đó là yếu tố khác biệt, làm nên thành công của tôi. Khác biệt không giống với dị biệt!

Khác biệt mới tạo nên thành công và những chú chim có vẻ ngoài không giống với đồng loại như thế này chính là một phần tuyên ngôn của anh Chương.

Vậy còn về thú chơi cá thì sao, nghe nói bộ sưu tập cá Koi của anh cũng hoành tráng lắm!

Tôi chơi cá để dưỡng tâm. Nếu ai cũng có thú chơi như tôi thì chắc sẽ hiểu cảm giác một buổi tối được ngồi uống trà cùng gia đình rồi ngắm những chú cá Koi bơi qua bơi lại. Lúc đó, tâm tư thoải mái, đầu óc thanh thản, mọi âu lo như tan theo dòng nước vậy.

Anh Chương bên bể cá Koi tiền tỷ của mình.

Tôi chọn cá Koi vì chúng là đỉnh cao trong các dòng cá và 28 Cửa Bắc xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu nên bể cá Koi là điểm nhấn tôi thiết kế để cân bằng giá trị Đông - Tây. Hiện tại tôi có 3 bể ở cả Sài Gòn và Hà Nội nhưng yêu nhất là bể trên tầng 7 của biệt thự này và cũng là nơi giải trí của tôi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Như tôi có nói, năng lượng của mỗi người đều có giai đoạn đỉnh cao và có giới hạn trong một ngày, cái hay của người thành công đó là sử dụng được năng lượng một cách hợp lý và hiệu quả để cuộc sống của họ không bị bó hẹp quá trong công việc nhưng cũng không được sa đà vào ăn chơi. Đó chính là bí quyết của tôi.

Chơi cá Koi ở thời hiện tại như là một cách để thể hiện đẳng cấp, và anh Chương thì còn làm được nhiều hơn cả như vậy.

Cảm ơn anh Chương về cuộc trò chuyện này. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và ngày càng thành công hơn với thương hiệu Chương Tailor của mình!