Chương Nhược Nam đẹp tràn màn hình nhờ diện đồ của brand Việt

Không hổ danh là “bạch nguyệt quang” được yêu thích nhất Cbiz hiện nay , Chương Nhược Nam mỗi lần xuất hiện đều khiến dân tình điên đảo. Mới đây, nữ thần thanh xuân tiếp tục gây sốt khi tham dự một sự kiện thương hiệu với tạo hình cô dâu vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng mịn, mái tóc buông nhẹ cùng nụ cười tỏa nắng của minh tinh xứ Trung đẹp tựa tiên nữ. Đặc biệt, điểm nhấn giúp Chương Nhược Nam tỏa sáng hơn cả chính là mẫu váy đầy bay bổng, đẹp mắt đến từ một brand đồ thiết kế của Việt Nam – Montsand . Chiếc váy đã tôn trọn lên vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính đặc trưng của ngôi sao Khó Dỗ Dành, giúp nữ diễn viên sáng bừng trong mọi khoảnh khắc.

Chương Nhược Nam bùng nổ visual với tạo hình cô dâu tại sự kiện mới đây.

Cận cảnh visual chuốc say mọi ánh nhìn của Chương Nhược Nam. (Nguồn: Weibo)

Những tạo hình trong trẻo vốn là thế mạnh của Chương Nhược Nam. Nữ diễn viên đẹp tựa nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích trong mẫu đầm cúp ngực mang tên Lily Of The Valley Gown của Montsand. Bộ váy với phom ngắn ôm trọn cơ thể, thiết kế thủ công tinh xảo được tạo nên từ 3.200 bông hoa organza nhỏ nhắn. Mỗi cánh hoa đều được tạo hình bằng kỹ thuật nhiệt và gắn kết hoàn toàn bằng tay trong suốt 240 giờ làm việc tỉ mỉ. Mỹ nhân sinh năm 1996 sử dụng khăn voan đính kết hoa đồng bộ với váy, hoàn thiện tạo hình cô dâu mong manh, nữ tính và nhẹ nhàng.

Thiết kế Lily Of The Valley Gown nằm trong BST Spring Summer 2025 của Montsand. Mẫu váy này hiện có giá hơn 40 triệu đồng.

Nữ diễn viên kết hợp cùng vòng cổ ngọc trai mặt bản lớn để tăng thêm phần sang trọng, cùng đôi boots da nâu mang vibe cá tính, hiện đại. Mái tóc buông xoã bồng bềnh, điểm xuyết bằng chiếc kẹp nhỏ cùng layout trang điểm nhẹ nhàng khiến visual của cô trở nên trong veo, thanh thoát.

Chương Nhược Nam xứng danh "bạch nguyệt quang" hot nhất Cbiz hiện tại.

Cộng đồng mạng khen ngợi nhan sắc của Chương Nhược Nam hết lời.

Không chỉ có Chương Nhược Nam mà trước đó, Montsand còn được nhiều ngôi sao châu Á lựa chọn để xuất hiện tại các sự kiện lớn. Với phong cách hướng đến sự nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, hiện đại, các thiết kế của Montsand giúp người mặc trở nên nổi bật một cách tinh tế. Từ việc đính kết thủ công hay thêu tay cầu kỳ đến kiểu dáng bay bổng, thương hiệu Việt này ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ thời trang thế giới, trở thành lựa chọn yêu thích của loạt mỹ nhân nổi tiếng ưa chuộng vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh tế.