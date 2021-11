Chương 42: Trong cơn say, chẳng ngại ngần gì mà không bộc lộ sự ngang tàng

Chương 41: Thất tình nên cần một bờ vai để dựa vào an ủi, mình liền nghĩ tới Ốc, nàng là người con gái mạnh mẽ và cũng là một đồng minh đáng tin cậy.

Đợt này vui không ra vui, buồn chả ra buồn, tâm thần dở dở, nếu là phụ nữ thì khoa học sẽ giải thích thấu đáo rằng do đến tuổi tiền mãn kinh nên nó thế, nhưng mình là đực rựa thì chắc là do tiền mãn tinh cũng nên, chưa biết chừng. Vô số thằng khi thất tình sẽ trở nên buồn khổ, tuyệt vọng. Chúng trở nên mềm yếu, thích đi dưới mưa, cắn hạt bí và ngồi trong toa lét hát những bản tình ca bất hủ của diva Vũ Hà.

Mình thì ngược lại theo một chiều hướng tích cực và lành mạnh hơn, đó là chửi tục. Mỗi khi buột miệng chửi đổng xong thấy mình mạnh mẽ thêm được tí, bất cần hơn một tí, tự tin hơn một tí. Đời nó chán ghét mình chả lẽ mình cứ phải yêu quý, lễ phép mãi với nó???

Buổi tối. Ốc bận quần đùi đến chơi, sơ sài cứ như lừa mẹ đi đổ rác không bằng. Sau khi làm hết mỗi đứa 3 lon bia và vài con mực khô, nàng thấy mặt mình đỏ bừng bừng bèn hỏi say rồi à huynh? Không, say chi. He he, không say mà mặt đần thúi thế. Nói huynh đừng giận, độ này nhìn huynh ải lắm, không ra dáng phong trần như xưa nữa. Mình bẽn lẽn xoa xoa bụng, bảo dạo này anh đau đại tràng mà, ăn kém lắm nên xanh xao…

Nàng cười hè hè, thôi, đau tình thì cứ nói đau tình. Có gì mà rầy rà. Nhưng vụ đó sao rồi? À, để anh kể đầu đuôi cho…

- Tóm lại là hắn vẫn muốn vờn huynh như mèo vờn chuột chứ gì? - Nghe xong nàng hỏi.

- Thì hắn (sau lưng Huyền mình gọi nàng bằng hắn) không hứa hẹn gì cả, nhưng ý hắn thì anh biết, tóm lại là cần thời gian để giải quyết mọi chuyện…

- Huynh có lẽ bị điên! Em nói thật nha, hắn mà yêu anh thật sự thì không ai ngăn cản được. Lý do bị gia đình ép uổng chẳng qua là trò lừa. Như em đây, em mà yêu ai thì chỉ có trời ngăn nổi, thế kỷ mấy rồi mà còn có chuyện đó, hoang đường.

Mình đơ mặt ra, bảo thì anh biết sao được, hắn nói thế thì tạm nghe thế. Nhưng anh vẫn không tin Huyền là đứa thủ đoạn như em khẳng định…

- Thôi không nói với anh nữa, hồi sau sẽ biết. Nhớ lời em đó!

Cãi nhau vì gái mất hết cả duyên, cả hai quyết định nằm ôm nhau kể chuyện cổ tích Tấm Cám. Mùi bia, mùi mực khô quyện với hơi thở của nàng… khiến mình váng vất say. Ốc cũng bắt đầu ợ mấy cái liền, chắc nàng bức xúc là chính chứ say gì. Trong cơn chếnh choáng nàng rủ rỉ bên tai mình, nói nhiều khi thương anh lắm, thấy anh phóng xe như thằng điên ngoài đường mà không dám gọi. Mình hỏi sao không gọi? Nàng thủ thỉ:

- Gọi lỡ anh giật mình xòe một phát thì toi đời à? Ớ em hỏi nha... trong mắt anh, em có phải là đứa chơi bời không?

Tự nhiên lại chuyển kênh đến duyên...

Ốc thở khò khè, mồ hôi túa ra một mùi nồng nàn không tả được. Sao, em có quá hư hỏng không? Ranh con bắt mình đánh giá nhân cách lúc này e không ổn lắm, vì mình cũng hơi hơi bung biêng.

Mình nhìn vào mắt Ốc, bảo đừng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình bởi chính anh nhiều khi cũng không biết nên xếp hạnh kiểm của mình vào loại nào, trung bình, yếu hay kém tắm.

- Nhưng anh có tôn trọng em không?

Uhm, chưa bao giờ trong đầu anh tồn tại câu hỏi này, anh chỉ biết những lúc buồn chán nhất, những lúc cần một sự an ủi hay nói cho ra vẻ văn học là cần "một điểm tựa tinh thần"… thì người đầu tiên anh nhớ tới là em. Mặc dù đôi khi nhìn em như một con điên, anh nói thật.

- Hic, đàn ông thì cần gì chỗ dựa tinh thần? Em tưởng anh bất cần lắm, ngông nghênh lắm chứ?

Mình thở dài nói, em chả hiểu gì cả. Những gã đàn ông ngang tàng nhất, mạnh mồm nhất đôi khi chính là những gã dễ bị tổn thương nhất. Em biết vì sao anh thích em không, vì ở bên em anh không cần deo mặt nạ, không phải uốn lưỡi nặn óc tìm những câu tử tế và đạo đức giả nhất, thế thôi!

- Thế cô giáo sao rồi, khả quan gì không đó?

- Cứ ủ đó đã, khi nào vật lấy vợ quá thì tán tiếp. Anh có tí cảm xúc gì đâu…

- Em nghĩ có lẽ anh quá đề cao cảm xúc? Lấy vợ chứ có phải tìm người yêu đâu?

- Uhm, đôi khi anh muốn trở thành một đứa đầu chày đuôi thớt cho dễ sống, nhưng anh lập dị quá, nhiều đam mê, đầy mơ mộng nhưng không đi đến đâu. Đến lúc tìm một người chia sẻ thì chỉ gặp những đứa quan tâm đến thu nhập, tiền lương, nghề nghiệp và nhà cửa…

Phê phê nói cho sướng mồm chứ chắc gì nàng đã ngộ hết những lời mình chém. Nhưng thú thật là nhiều khi xem một bức tranh ấn tượng, đọc được đoạn văn hay hoặc nghe một bản nhạc phiêu phiêu… mà không có ai để chia sẻ, bình luận cũng chán lắm. Nền tảng của sự bền vững và thăng hoa trong tình yêu chính là yếu tố hòa đồng cảm xúc rồi mới đến các thứ khác. Mà cảm xúc sinh ra từ đâu? Nói đơn giản và dễ hiểu, nó là sự hợp "gu" trong mọi mặt, nhất là sự đồng điệu trong đời sống tinh thần…

Ốc nghe mình lảm nhảm một hồi, quay sang cười đểu:

- Ở đâu chứ ở đây thì bói đâu ra cho anh đứa con gái như thế. Nếu có đứa như thế thì hoặc là cá sấu sổng chuồng, hoặc là hắn không yêu anh, hihi…

Ờ, anh không có cái gì hấp dẫn cả, nhất là khi mới tiếp xúc thì anh càng tệ, vì nhạt và không biết cách thể hiện mình (mặc dù chẳng có cái gì để thể hiện?). Ốc bảo à mà có em Huyền mê anh còn gì nữa? Không biết hắn mê ở cái điểm gì nhỉ?

Mình bảo vì anh có thứ đấy đặc biệt. Nàng cười ré lên, hi, đã làm ăn được gì chưa mà to mồm thế. Mình nói chưa làm gì, nhưng hôm đầu tiên gặp nhau, anh lội sông ướt quần đùi nên lộ hết hàng họ, mê là đúng. Ốc bĩu môi bảo xin ngài, nhìn gớm, yếu xìu mà bày đặt, hehe… Rồi hai đứa quay sang ôm nhau, tay chân bắt đầu thay mồm miệng...

(Còn tiếp)