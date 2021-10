Chương 24: Sau khi thất tình thì thật cần một bờ vai khác an ủi!

Chương 23: Có bí mật gì thì cũng bị lộ hết với nàng rồi, cả đêm chẳng mộng mị gì nhưng những câu hỏi mang tính tra khảo của nàng thì khiến kẻ đang thức như mình cũng thấy... tan tành rồi.

***

2 phút.

3 phút.

5 phút…

Có vẻ nàng muốn im lặng để thay lời "thú tội". Mình biết ý không hỏi nữa. Tự nhiên thấy tê tái trong lòng (nghĩ thế là hết nhé, tạch rồi).

– Hoàng đã hiểu chi về em chưa Hoàng?

Mãi nàng cũng chịu buông lời. Câu hỏi (mà như trách móc) bất ngờ, khiến… đến lượt mình lúng túng. Ừ nhỉ, mình đã kịp hiểu gì về nàng, ngoài đôi ba lần gặp gỡ vội vàng, dăm bảy cuộc điện thoại và vài ba chục tin nhắn?

Và nàng nữa. Nàng đã biết gì về mình, ngoài những chiến tích vẻ vang trên tình trường mà chủ yếu qua mồm thằng chim nhợn kia kể lại? Có lẽ tất cả là do mình đã quá chủ quan khi nghĩ rằng Huyền cũng như bất cứ em gái quê nào từng gặp: nhạt nhẽo, hời hợt, dễ tán, dễ yêu (?) Trước khi biết Huyền, mình cũng đã thích vài người ở quê. Trong cái gọi là tình yêu đó bao hàm cả sự rẻ rúng, coi thường…

- Thật sự là anh chưa hiểu hết… Anh… sẽ… (lúng búng)… Nhưng anh tin vào linh cảm của mình! Huyền gật đầu khe khẽ.

- Nếu anh muốn hiểu… sẽ còn nhiều thời gian cho anh… Em cũng mới quen anh. Ấn tượng lúc đầu là sự hài hước trong mỗi chuyện anh kể, cả sự từng trải và hiểu biết nữa…

- Nhưng em không tin anh, đúng không? Hay vì… vì… (định phọt nguyên câu "Hay vì em đã có một người bảo đảm cuộc sống cho mình?", nhưng may phanh lại kịp).

- Hãy cho em thời gian. Được không anh Hoàng?

Hờ, bài này nghe quen quen. Một đứa muốn tống cổ đứa đang lẵng nhẵng theo mình thì tốt nhất là khen nó cái gì của chú cũng chuẩn cả (để khỏi mất lòng mà sửng cồ lên), nhưng hãy để thời gian làm trọng tài vụ này. No or Yes do thằng thời gian kết luận, em không biết gì đâu (đừng đập em phải tội).

- Thôi sáng rồi, anh về luôn.

- Gì mà vội vàng thế?

- Đồ áo của anh đâu?

- Để tí em lấy cho. Hay để đây em giặt rồi khi nào rảnh qua lấy?

- Không dại. Anh Toàn biết được thì vỡ mặt mềnh (dỗi kinh)

- Nói linh tinh. Để đó em giặt…

Đưa đẩy một lúc cuối cùng mình cũng "chịu" mặc bộ lâm tặc của bố nàng về. Lúc này mới sực nhớ ra con xe cổ đang không nổ được máy, bèn tặc lưỡi quyết định tạm đẩy bộ đã, đợi trời sáng rõ kiếm hiệu sửa xe nào xử lý sau.

Vậy là cũng đã hết một đêm trắng. Mỏi mệt, chán ngán và bất cần hơn lúc nào hết…

Ngày thứ 3 sau đêm trắng ấy.

Đã 3 ngày, mong chờ một cái tin đến phát rồ. Điện thoại để trong túi quần luôn phải để hờ tay bên ngoài đề phòng nàng gửi tin nhắn đến mà không kịp đọc ngay. Thi thoảng nó không rung cũng tưởng như đang rung hoặc sắp sửa rung đến nơi. Khi mở ra thấy không có gì lại đần thối mặt tưởng tượng xem giờ này nàng đang làm gì (mà không thèm nhắn tin).

Mình già rồi nhưng tính đôi khi cũng teen. Như việc kiên quyết không gọi điện hay nhắn tin cho Huyền trước, dù biết rằng cái đó chả khiến mình giảm giá trị là mấy. Nhưng không là không. Ngang, gàn và sĩ diện không phải lối. Mình muốn Huyền phải là kẻ khai phát súng trước tiên, chỉ cần một tin nhắn cũn cỡn thôi, mình sẽ ôm máy gọi luôn cho nàng suốt đêm cũng được.

Đầu giờ tối bất ngờ nhận được 2 phát sms liền, mỗi cái cách nhau vài chục phút (thế chứ, bõ công ông ngóng mấy hôm).

Sms 1. "Có thể anh đã quên em nhưng em vẫn mãi nhớ tới anh dù quá khứ đã lùi xa. Hãy gọi cho em theo số mới của em ngay nhé +1900283382″. Ủa, lừa nhau sao? Số di động em sao như số tổng đài thế?

Sms 2: "Anh ơi, gọi ngay vào số +1900567983 để nghe nhạc đám ma tiếng Anh hát theo phong cách xẩm chế cực hot nhé".

Thằng nào nghĩ ra trò này cũng hay phết. Hay nhất là nó luôn gửi đến vào những lúc mình đang sốt ruột muốn đọc tin nhắn của một ai đó.

Gần 8 giờ tối, đi ra đi vào. Từ chối vài cuộc cà phê của mấy thằng bạn rỗi việc, lấy máy gọi cho Ốc rủ đến chơi đỡ buồn. Ốc tắt máy sau khi ngắn gọn 3 từ: "Em đến ngay". Hờ, nhìn trước ngó sau, rốt cuộc cũng chỉ có mỗi Ốc là người mang đến cho mình cảm giác vô tư, tự do và thoải mái nhất.

Ngồi với nàng không cần đón ý, dò ý để nặn ra câu hay ho, giàu tính ẩn dụ nhất. Không phải sửa soạn tư thế sao cho phong trần và lãng tử (nửa mùa). Thích nói gì thì nói, buột miệng chửi tục cũng không sao. Nói chán thì ngồi thừ ra hút thuốc, uống trà cũng không bị tính là mất điểm hay đại loại là thế…

20 phút sau đã thấy Ốc le te bước xuống từ xe máy đứa khác, với quần tất bó sát, áo khoác nâu dài quá đầu gối (trông nàng khi nào cũng mới mẻ và đầy sức sống).

- Sao rồi, hihi…?

Ốc hỏi mà như giễu.

- Sao rụng hết rồi, he he!

- Hơ, kiểu này là không ăn thua rồi. Hắn vẫn không cho anh... hun hả?

Mình phải đưa tay ra hiệu bé cái loa tàu lại, ông bà già nhà này tai thính lắm, nghe được mất hay. Nàng cười vẫn cười tít, giọng hạ xuống:

- Các cụ ngày trước còn… ác hơn giờ anh cứ lo, hihi.

Ốc tự đi lấy trà trong hộp, tự mò xuống bếp lấy phích nước, tự đi rửa ấm chén… như người trong nhà. Nhìn nàng làm mà tự nhiên thấy vui vui, ngồ ngộ.

- Anh gặp hắn khi nào? Tối qua à?

- Đâu, tối hôm trước.

- Kết quả sao? Có làm ăn gì được không đó? (ranh con khi nào cũng tỏ ra tinh quái và trải đời).

- Mỡ đó mà húp…

- Thế… thế… tạch rồi à? Kể coi nào, loanh quanh mãi không hiểu gì cả.

- Chưa hẳn là tèo nhưng coi như là tèo.

- Hắn nói luôn là không thích anh à? Hay rủ đi đâu mà hắn không chịu đi? Mà dáng con đó sao, nhìn ngon không? hihi…

- Cũng được. Thua em độ nóng thôi.

- Phét, gái vùng đó em lạ gì. Quê bỏ xừ…

Ngồi chuyện trò cũng vui. Ốc như hoạt náo viên, xí xớn và lắm mồm thấy ớn nhưng cũng khiến mình nguôi ngoai bớt. Mình bảo anh sắp đi Hà Nội có tí việc, thích gì anh mua cho? Nàng liệt kê ra một mớ, toàn thứ ăn được.

- Ra đó tranh thủ gặp lại em Hạnh ôn chuyện cũ đấy à!

Uhm, công nhận Ốc như con ma xó trong bụng mình. Nhiều chuyện mình mới nghĩ trong đầu, nàng đã phun luôn ra được (có lẽ vì điều này mà mình không thể yêu nàng được chăng???)

(Còn tiếp)