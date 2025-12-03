Chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+ tham gia chương trình “Khuyến mãi tập trung quốc gia – Vietnam Grand Sale 2025”

WinMart triển khai ưu đãi sâu và tăng cường dự trữ hàng hóa

Ngày 1/12/2025, Bộ Công thương đã "kích hoạt" Chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 (Vietnam Grand Sale 2025). Chương trình không chỉ mang ý nghĩa kích cầu ngắn hạn, mà còn góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng xã hội, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2025 mà Chính phủ đề ra. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Là chuỗi bán lẻ của người Việt, với gần 4.500 điểm bán trên toàn quốc, 32 triệu lượt khách mỗi tháng và gần 12 triệu hội viên, hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart /WiN thuộc WinCommerce (công ty thành viên của Tập đoàn Masan) không chỉ là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, mà còn góp phần mang trải nghiệm mua sắm hiện đại đến mọi miền đất nước thông qua mạng lưới điểm bán rộng khắp và năng lực cung ứng hàng hóa với quy mô lớn.

Đồng hành cùng Vietnam Grand Sale 2025, WinCommerce triển khai loạt chương trình ưu đãi lớn và đồng bộ trên toàn hệ thống, điển hình như chương trình "Lễ hội vui, khui tiệc lớn" tháng 12 với hơn 1000 các sản phẩm giá tốt mỗi ngày, giảm tới 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 các mặt hàng tươi sống, sản phẩm thiết yếu và các mặt hàng khác để đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp cuối năm 2025 và Tết 2026. Ngoài ra, khách hàng hội viên WiN được giảm 20% khi mua MEATDeli và WinEco - một lợi ích thiết thực giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn thực phẩm chuẩn sạch với giá tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc cho biết: "Nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, WinMart đã làm việc trước với nhà cung cấp từ 2 đến 3 tháng trước Tết để tăng cường dự trữ hàng hóa, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, giá cả bình ổn."

Cụ thể, các nhóm hàng chủ lực được hệ thống WinMart/WinMart /WiN tập trung ưu tiên như: Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu (gạo, dầu ăn, nước uống…) và các sản phẩm gia dụng cơ bản; nhóm thực phẩm tươi sống (rau củ quả, thịt heo, thịt gà, thủy hải sản, trái cây nội địa, trái cây nhập khẩu); nhóm hàng quà tặng và sản phẩm đặc trưng mùa lễ (bánh kẹo, nước giải khát, trái cây…) Bên cạnh các chương trình kích cầu, WinMart/WinMart /WiN tích cực tham gia các chương trình bình ổn thị trường, đồng hành cùng Sở Công thương các địa phương trên cả nước giúp người dân địa phương an tâm mua sắm.

Năm 2025, với mục tiêu mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại hơn, WinMart đưa vào vận hành 50 siêu thị mô hình mới với cách bày trí khoa học, danh mục sản phẩm đa dạng từ nhu yếu phẩm đến các mặt hàng trung, cao cấp. Ở mảng siêu thị mini, trong 10 tháng đầu năm, WinCommerce đã mở mới 529 cửa hàng, trong đó miền Trung chiếm 75% số lượng cửa hàng mở mới, qua đó mang trải nghiệm bán lẻ hiện đại phục vụ người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn. Không chỉ là nơi mua sắm, WinMart còn mang đến loạt hoạt động trải nghiệm sinh động: từ hoạt náo, giới thiệu sản phẩm mới đến các sự kiện hợp tác cùng những thương hiệu mạnh. Để mỗi ngày đến WinMart là một khám phá mới, một trải nghiệm mới – một điểm hẹn thú vị cho cả gia đình và cộng đồng địa phương.

Cung ứng rau giá không lợi nhuận, đồng giá nhiều mặt hàng

Trong bối cảnh nguồn cung rau củ trên thị trường thời gian gần đây sụt giảm mạnh, giá cả tăng đột biến, WinMart nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cung ứng hàng hóa, chủ động điều phối giữa các vùng để đảm bảo đầy đủ nguồn hàng và giữ ổn định giá bán. Nhờ cơ chế điều phối linh hoạt này, các mặt hàng rau củ quả vẫn được cung ứng đầy đủ tại hệ thống WinMart/WinMart /WiN trên toàn quốc, không để xảy ra tình trạng khan hiếm. Mặc dù chi phí logistics và vận chuyển liên vùng tăng cao do mưa bão, giá đầu vào từ nhà cung cấp tăng 20–30%, WinMart vẫn nỗ lực giữ giá bán ổn định và triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn.

Từ ngày 27/11 – 4/12 tại hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart /WiN khu vực miền Bắc, WinMart triển khai chương trình bình ổn giá rau, nhiều mặt hàng được bán với giá không lợi nhuận nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Các loại cải xanh, rau muống… đồng giá từ 15.900 đồng/gói 300gr; các loại cải chíp, cải ngọt, cải ngồng… đồng giá 18.000 đồng/gói 500gr. Nhiều mặt hàng khác như bí đỏ, bí xanh, cải thảo, củ cải trắng, khoai môn, su hào, xà lách lolo xanh cũng được áp dụng mức giá tốt hơn so với mặt bằng chung của thị trường. Tại miền Nam và miền Trung từ ngày 1/12 – 7/12, WinMart/WinMart /WiN triển khai chương trình rau giá tốt, bán với giá không lợi nhuận, áp dụng cho khách hàng hội viên với nhiều loại rau đồng giá 14.900, 15.900 đồng, như cải chip, cải ngọt, bí ngòi xanh, rau muống, rau ngót, cà chua cherry….

Song song đó, WinEco – đối tác cung ứng rau sạch chuẩn VietGap, GlobalGap, Organic của WinMart và là thành viên Tập đoàn Masan – đã kích hoạt kế hoạch ứng phó toàn hệ thống trước diễn biến bão lũ phức tạp. WinEco chủ động triển khai cơ chế bù cung liên vùng, huy động sản lượng từ các nông trường trọng điểm tại Lâm Đồng, miền Trung và miền Nam để kịp thời bổ sung cho những khu vực bị ảnh hưởng.

Từ đầu tháng 11 đến nay, WinEco đã tăng cường vận chuyển hàng trăm tấn rau củ mỗi ngày giữa các vùng, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường Hà Nội, TP.HCM, khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.