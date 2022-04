Chung kết show Hương Giang sắp tới mà Hoa hậu Chuyển giới lo mua bán túi Hermes, Hà Anh thì đi chơi, chuyện gì vậy?

The Next Gentleman là chương trình thực tế do Hương Giang đầu tư sản xuất. Tuy là một show thực tế dành riêng cho phái mạnh nhưng The Next Gentleman vẫn chấp nhận mở rộng đối tượng dành cho các bạn thuộc cộng đồng LGBT. Cụm từ "Gentleman" được chương trình định nghĩa không phải là một giới tính cụ thể, "Gentleman" cuộc thi hướng đến là phẩm chất, tâm hồn của chính bạn. Dù bạn là chuyển giới nam hay song tính nam nhưng nếu bản thân cảm thấy phù hợp với tố chất của một quý ông thì The Next Gentleman vẫn luôn sẵn sàng chào đón.