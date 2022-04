Chung kết show Hương Giang: Hà Anh công khai chuyện được con trai nhà đại gia "bồng bế" dù đã có chồng con

Vừa trở về Việt Nam sau chuyến đi đến nước Anh để thăm gia đình chồng, Hà Anh đã đi gặp học trò Minh Khắc. Minh Khắc là thí sinh duy nhất ở đội Hương Giang được vào Chung kết show The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ.

Trước đó, Minh Khắc đã bị đồn là được vào Chung kết The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ vì có gia đình quyền thế. Cụ thể, Minh Khắc là con của gia đình đại gia giàu có nhưng khá kín tiếng trong việc chia sẻ đời sống riêng tư. Gia đình Minh Khắc có cổ phần lớn ỏ công ty đang là nhà tài trợ kim cương của The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ. Vậy nên, khi chứng kiến cảnh Minh Khắc hết lần này đến lần khác thoát hiểm an toàn, netizen đã truyền tai nhau thông tin học trò Hà Anh được thiên vị ra mặt.

Hà Anh đăng đàn kể về Minh Khắc.

Về phần Hà Anh, trước đêm Chung kết đã đăng đàn nói về học trò Minh Khắc rằng: "Thương lắm, chỉ còn vài ngày nữa là Chung Kết mà chị bận túi bụi quay Miss Universe từ sáng sớm đếm tối muộn, không có thời gian để theo sát em. Chiều hôm qua chàng tranh thủ chạy lên set với chị, hai chị em hì hụi ôn bài được một chút trong giờ nghỉ trưa rồi lại phải chia tay nhau.

"Em luôn lịch sự, nhẹ nhàng, nụ cười hiền lành luôn nở trên môi. Nhớ mãi kỷ niệm buổi chụp này của hai chị em, "tranh thủ" được mấy tiếng trước khi chị bay đi Anh. Trời bỗng nhiên mưa tầm mưa tã khi tới studio. Đang không biết phải làm sao chạy được từ ô tô vào tới cửa studio mà không bị ướt giày do nước ngập lên tới mắt cá chân phía ngoài, thì chàng trai quăng ngay giày, chạy lại đề nghị: Để em bế chị qua. Nói là làm, em bế bổng chị lên lội nước để đặt chị xuống bên trong nơi khô ráo. Chị cười: Cái sung sướng khi làm chị của một team toàn các Gentleman là thế này đây".

Loạt ảnh mới của Hà Anh và Minh Khắc.

"Thương em vì vào Chung kết chỉ còn có một mình. Nhưng hay biết rằng mỗi bước chân em bước đi, là có sự tiến bước của các anh em đồng đội đi ngay phía sau, và có chị dõi theo ngay phía trước - Tự hào, yêu thương và tin tưởng vào khả năng tỏa sáng, tư chất tốt đẹp và trái tim nóng của em".

