Chung cư "bỏng" giá, bán tới 130 triệu đồng/m2

Theo Batdongsan.com.vn, nhiều dự án chung cư mở bán mới tại Hà Nội và TPHCM đều có mức giá khá cao.

Tại Hà Nội, mức giá trung bình dao động từ 45-90 triệu đồng/m2. Tại TPHCM, mức giá trung bình dao động từ 45-130 triệu đồng/m2.

Khảo sát của Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy, giá bán trung bình chung cư một số dự án tại Hà Nội hiện dao động khoảng 50-70 triệu đồng/m2. Giá căn hộ chung cư rao bán ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp (bán từ chủ đầu tư) và thứ cấp (người mua của chủ đầu tư sau đó bán lại).

Theo ông Trần Quang Trung - Giám đốc Phát triển kinh doanh One Housing, thị trường chung cư Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới. Ông Trung cho rằng, một số chủ đầu tư ra hàng và bán rất nhanh dù giá tăng khá mạnh. Việc này do nguồn cung đang thấp hơn lượng tiêu thụ khiến thị trường phải chấp nhận mặt bằng giá mới.

Ông Trung nhận định, trong thời gian tới, giá chung cư có thể sẽ đi ngang trước khi bước vào chu kỳ tăng giá mới, bởi nguồn cung trong 1-2 năm tới còn thấp hơn so với nhu cầu của thị trường.

Giá chung cư ngày càng cao.

Theo One Housing, nguồn cung thị trường Hà Nội năm 2024 dự kiến đạt 22.000 căn, cao hơn so với giai đoạn 2020-2023 và bằng khoảng 69% so với năm 2019 - thời kỳ trước COVID-19. Trong đó, phân khúc cao cấp với khoảng giá từ 50-80 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì) sẽ tiếp tục gia tăng thị phần và chiếm đa số khoảng 70% trong những tháng cuối năm nay và khoảng 68% trong năm 2025.

Đặc biệt, năm 2025, thị trường Hà Nội sẽ xuất hiện nhiều dự án phân khúc hạng sang giá từ 80-230 triệu đồng/m2 tại khu Tây và khu Bắc, trong khi phân khúc trung cấp 30-50 triệu đồng/m2 dự báo chỉ chiếm khoảng 5% nguồn cung toàn thị trường Hà Nội.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam - cho hay, 10 năm qua, giá chung cư tại Hà Nội lúc nào cũng thấp hơn giá của TPHCM khoảng 30%. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, giá trung bình của chung cư tại Hà Nội đã tăng lên khoảng 50 triệu đồng/m2, bắt kịp với giá của TP HCM .

“Khi giá chung cư tăng nóng và tiếp cận giá tại TPHCM, thị trường sẽ có xu hướng điều chỉnh đến hết năm 2024. Kết thúc giai đoạn này thị trường sẽ điều chỉnh lại” - ông Tuấn cho hay.

Theo nghiên cứu tâm lý người mua bất động sản của Savills Việt Nam, phần lớn nguồn cầu là tầng lớp người dân có thu nhập trung bình, có thể chi trả phân khúc căn hộ dưới 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay số lượng sản phẩm vừa túi tiền có giá dưới 3 tỷ đồng mặc dù rất nhiều nhưng không sẵn để bán vì người dân đã ở ổn định, không có nhu cầu bán.

"Khi Luật đất đai có hiệu lực, dự báo thị trường bất động sản sẽ bước vào chu kỳ mới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn chưa thể điều chỉnh giá do nguồn cung chưa được cải thiện. Vì vậy, nhà đầu tư cần chờ khi có văn bản hướng dẫn luật, khi đó dự báo nguồn cung được cải thiện và giá sẽ ổn định hơn", đại diện Savills nhận định.

Trước đó, Bộ Xây dựng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra việc giá chung cư tăng cao. Theo Bộ Xây dựng, tại Hà Nội xảy ra tình trạng giá căn hộ chung cư tại một số dự án… tăng cao bất thường so với tình hình thị trường và nhu cầu của người dân.