Chứng chỉ ngoại ngữ 'lên ngôi' với tuyển sinh đầu cấp?

Trong mùa tuyển sinh 2023 - 2024, nhiều trường ngoài công lập ở Hà Nội đã thông báo tuyển thẳng và cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL. Tại Nghệ An, một số trường THPT tổ chức thí điểm lớp IELTS theo hướng dẫn của sở GD&ĐT.

Nhiều trường tuyển thẳng

Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có thông báo tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2023 - 2024. Trong đó, đối với lớp 10, trường sẽ tuyển thẳng và cấp học bổng cho học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Đặc biệt, trường cũng tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn đến ngày 31/8/2023 như: Điểm IELTS 5.5 trở lên; TOEFL iBT 65 điểm trở lên. Nhà trường cũng thông báo giảm 20% học phí đối với học sinh đạt điểm trung bình các môn từ 8.0 trở lên và học sinh có kết quả IELTS từ 7.0 trở lên.

Năm học 2023 - 2024, Trường THCS&THPT Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xét tuyển thẳng vào lớp 10 đối với học sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.5 trở lên. Ngoài ra, nhà trường còn có chế độ hỗ trợ cho một nửa lệ phí thi cho học sinh đạt IELTS từ 7.0 trở lên.

Theo ông Đặng Quốc Thống - Chủ tịch HĐQT Trường THCS - THPT Đoàn Thị Điểm, việc này nhằm động viên các học sinh trong việc học Tiếng Anh. Bên cạnh đó, điểm thi IELTS tốt không chỉ đánh giá khả năng mà cũng phản ánh trò có tư duy và phương pháp học tốt.

Lý giải việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để tuyển thẳng, thầy Tùng cho hay, qua nhiều năm, trường nhận thấy tiêu chí đánh giá của các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế “sát với năng lực của học sinh”.

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 được Trường THCS - THPT M.V. Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) giữ ổn định như năm ngoái. Hiệu trưởng Nguyễn Quang Tùng cho biết, trường tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5, PET hoặc FCE từ 160 điểm trở lên, tương đương trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu. Tuy nhiên, các em phải có điểm trung bình Toán, Văn, Tiếng Anh bậc THCS không dưới 7.



Thí điểm mô hình lớp IELTS

Hai năm qua, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) được giao thêm chỉ tiêu 1 lớp 10 IELTS với 42 học sinh (ngoài chỉ tiêu lớp truyền thống xét từ điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức). Điều kiện để dự tuyển lớp này theo quy định của Sở GD&ĐT Nghệ An là đậu 1 trường THPT công lập bất kỳ trên địa bàn tỉnh, có chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ khác có mức điểm quy đổi tương đương. Học sinh lớp này sẽ học chương trình phổ thông bình thường và thêm chương trình tiếng Anh IELTS với cam kết đầu ra sẽ đạt 6.5 điểm.

Tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) năm 2022.

Năm đầu tiên, lớp này có điểm chuẩn chứng chỉ ngoại ngữ là 4.5 IELTS nhưng kỳ thi tuyển sinh năm 2022 đã tăng lên 5.5 điểm. Ngoài điểm IELTS hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác với mức quy đổi tương đương, thí sinh phải đạt điểm Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 từ 22,6 điểm trở lên.

Thầy Phan Xuân Phàn – Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông tin, qua 2 năm triển khai, đánh giá ban đầu lớp IELTS đạt kết quả học tập, rèn luyện tốt. Học sinh năng động và tham gia tích cực vào hoạt động của nhà trường. Dù số lớp không nhiều nhưng đây là một trong những hạt nhân thúc đẩy đổi mới giáo dục của nhà trường.

Đối với Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên có lớp IELTS. Học sinh của lớp nằm trong tổng chỉ tiêu chung tuyển sinh lớp 10 được sở GD&ĐT giao cho trường. Tuy nhiên, chỉ có 13 em đạt các điều kiện trúng tuyển, trong đó có điểm IELTS từ 4.5 trở lên. Theo thầy Hiệu trưởng Cao Thanh Bảo, điều này dễ hiểu vì có nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh tuyển sinh lớp IELTS như: Chuyên Phan Bội Châu, THPT chuyên Đại học Vinh, THPT Huỳnh Thúc Kháng… Học sinh có nhiều lựa chọn để đăng ký xét tuyển vào trường phù hợp với nguyện vọng.

Để duy trì và triển khai lớp, sau khi hoàn thành nhập học khối 10, nhà trường tổ chức khảo sát điểm đầu vào, cho học sinh đăng ký chuyển sang lớp IELTS nếu có năng lực và yêu thích. Sau khi bổ sung, lớp 10 IELTS của trường có gần 45 học sinh. Theo sắp xếp, đây là lớp định hướng khoa học xã hội, nhưng các môn chủ đạo tương tự như lớp khối D truyền thống. Bên cạnh đó, học sinh được ưu tiên dạy chương trình Tiếng Anh tăng cường với cam kết đầu ra đạt mức điểm IELTS nhất định.

Hiện, Nghệ An chưa ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023 tuy nhiên việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển dự kiến vẫn duy trì. Mục tiêu tạo động lực thúc đẩy phong trào dạy học Tiếng Anh trong nhà trường, giáo viên và học sinh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ, các chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế được sử dụng trong tuyển thẳng hoặc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn gồm: IELTS, TOEIC, TOEFL – ITP, TOEFL-iBT, TOEFL Junior, Cambridge Test… Trong đó, điểm IELTS thường được chọn làm chuẩn để quy đổi điểm với chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế khác. Bởi chứng chỉ này phổ biến với học sinh và được tính theo thang điểm nên dễ quy đổi.

Còn chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc khung tham chiếu châu Âu không tính theo điểm mà tính theo khoảng. Ví dụ chứng chỉ B1 tương ứng với khoảng từ 4.0 - 5.5 điểm, B2 khoảng từ 6.0 - 8.0 điểm. Điều này sẽ khó khăn trong định lượng, lập bảng tham chiếu quy đổi điểm, xét tuyển chỉ tiêu học sinh từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, trường hợp học sinh sử dụng để xét tuyển cũng được chấp nhận. Nhưng qua tìm hiểu tại Nghệ An, việc thi lấy bằng B1, B2 chủ yếu là giáo viên, còn học sinh phần lớn thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.