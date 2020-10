Chùm ảnh xót xa mùa mưa lũ Miền Trung: Nước ngập ngang bụng vẫn phải đứng ăn cơm, mẹ già co ro tấm chăn mỏng giữa mênh mông lũ chờ cứu hộ

Trong những ngày vừa qua, miền Trung đang trải qua những ngày kinh hoàng khi đón mưa lớn diện rộng, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Trong số những địa phương chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ lần này, Quảng Trị được cho là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngày hôm qua 08/10, mực nước đo được tại Trạm Thủy văn Đông Hà đã lên tới 4,69 m, vượt kỷ lục được thiết lập vào năm 1983 với đỉnh lũ đạt 4,58m.

Không chỉ tại Đông Hà, nhiều khu vực khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như Lăng Cô, Hải Lâm... đã có mưa đặc biệt to, khiến các địa phương này rơi vào tình trạng ngập lụt cực kì nghiêm trọng.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về tình hình ngập lụt tại Quảng Trị và một số địa phương miền Trung. Nhìn những hình ảnh về hậu quả do ngập lụt tại các địa phương ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mới biết sức tàn phá kinh khủng của thiên tai:

Thị xã Quảng Trị ngập trong biển nước chiều ngày 08/10. Ảnh Fanpage: Quảng Trị 24h.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ Thị xã Quảng Trị chìm trong màu vàng đục của nước lũ. Ảnh Fanpage: Quảng Trị 24h.

Cầu Thành Cổ Thị xã Quảng Trị. Ảnh Fanpage: Quảng Trị 24h.

Nước lũ ngập gần đến nóc nhà dân, vàng đục cả 1 vùng. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Có những khu vực lượng mưa lớn, ngập hơn nửa người. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Người già được lực lượng chức năng giải cứu khỏi vùng bị cô lập do lũ. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Người dân bị cô lập vùng lũ được đưa đến nơi an toàn. Trong đó có nhiều người già và trẻ em. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Cháu bé mới sinh không lâu được lực lượng chức năng di tán đến nơi an toàn. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Cháu bé mặc phao cứu hộ, di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân vùng ngập lụt. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Ảnh: Quảng Trị 24h.

Hình ảnh hai bố con ăn com trong nước lũ ngập nửa người...

hay cụ bà nằm trên giường kê cao, bên dưới là nước lũ, chờ đợi lực lượng cứu hộ đến để đưa đến khu vực an toàn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Người dân cố gắng di chuyển lương thực đến khu vực cao hơn. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Nước lũ khiến diện tích nuôi tôm của người dân thiệt hại nặng nề. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Người dân cô gắng bảo vệ tài sản, tránh tổn thất nặng nề nhất. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Những hình ảnh kinh hoàng về mưa lũ kinh hoàng tại Quảng Trị nói riêng và miền Trung nói chung đã cho thấy được sự khắc nghiệt của thiên tai.

Tình hình mưa lũ phức tạp tại các tỉnh miền Trung được dự báo rất phức tạp khi mưa to đến rất to vẫn tiếp tục tại các tỉnh Trung Bộ đến hết đêm nay và kéo dài sang ngày mai, đặc biệt các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to.

Tình hình mưa lũ miền Trung được dự báo sẽ càng phức tạp hơn khi 1 vùng áp thấp đang hoạt động ngoài biển Đông.

Vùng áp thấp này được dự báo có thể mạnh lên thành ATNĐ, gây mưa rất to cho các tỉnh miền Trung. Đặc biệt, đợt mưa này được dự báo có khả năng lặp lại kịch bản mưa như đợt mưa ngày 06/10 - 08/10.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng miền Trung liên tiếp đón 2 đợt mưa lớn. Mặt khác, 2 đợt mưa lớn liên tiếp nhau càng khiến tình hình ngập lụt tại các tỉnh miền Trung càng phức tạp.

Thông tin trên Tiền phong, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định, nguy cơ có thể tái diễn đợt lũ lịch sử năm 2017 vào đợt mưa thứ 2.

Bởi đợt mưa lớn lần này hội tụ đầy đủ các hình thái thiên tai điển hình gồm vùng áp thấp, không khí lạnh, các nhiễu động trên cao như đợt mưa lớn từng gây ra trận lũ lịch sử năm 2017.