Chùm ảnh sinh viên lội nước đi học ngày mưa bão: Ngập không quan trọng, quan trọng là điểm chuyên cần còn nguyên!

Mặc dù bão số 10 đã tan, hoàn lưu sau bão số 10 vẫn gây mưa tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, khu vực Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập úng, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông, đồng thời khuôn viên nhiều trường đại học cũng bị ngập.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, nhiều trường từ sớm đã thông báo cho sinh viên học online. Tuy nhiên, vẫn có một số trường yêu cầu sinh viên đến lớp trực tiếp. Dù phải đối mặt với mưa to, nhiều bạn vẫn đi học, mang theo sách vở, áo mưa và giày dép dự phòng. Trên đường đến lớp, nhiều bạn vẫn cố gắng vượt mưa ngập, biến những ngày Hà Nội mưa thành trải nghiệm vừa khó khăn vừa đáng nhớ. Nhiều người còn trêu vui rằng, ngập úng không quan trọng, quan trọng là điểm chuyên cần vẫn còn nguyên!

Những kỹ sư của Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn miệt mài đi học. (Ảnh: Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội)

Trường Đại học Hà Nội cũng không kém cạnh khi nước ngập xung quanh. (Ảnh: Chuyện ở Hà Đại)

Các bạn sinh viên HANU xứng đáng được 10 điểm chuyên cần.

Thầy cô trường Tiểu học Thực hành Nguyễn Tất Thành che ô cho học sinh. (Ảnh: Human of HNUE)

Con đường đến trường của các thầy cô tương lai trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng vô vàn khó khăn. (Ảnh: Human of HNUE)