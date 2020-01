Chúc mừng năm mới anh chị em công sở, cùng điểm qua 8 nguyên tắc để may mắn mùng 1 và phát triển sự nghiệp Xuân Canh Tý nhé!

Vậy là năm mới Canh Tý 2020 đã đến thật rồi, xin chúc các anh chị em công sở năm nay sẽ mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn về mọi mặt. Đặc biệt là sự nghiệp, đừng bỏ qua những nguyên tắc dưới đây để tài vận, phúc báu năm tới dồi dào nha!

1. Không vay mượn, không trả treo kỳ kèo tiền nong, đặc biệt với sếp và đồng nghiệp. 2. Không vỗ vai người khác, cũng đừng để ai vỗ vai kẻo tài vận phúc báu tiêu tan. 3. Không mặc đồ đen toàn thân, trắng toàn thân, thay vào đó hãy mặc quần áo có màu sắc hợp mệnh. 4. Không được làm vỡ, sứt mẻ đồ đạc, không nói đến những chuyện xui xẻo. Đặc biệt không cắt tóc, cắt móng tay, cạo râu... 5. Luôn xởi lởi vui vẻ và cởi mở, không tranh cãi gay gắt ngày mùng 1. 6. Lên chùa đền không hái lộc, vì như vậy vừa phá hoại môi trường mà còn có thể rước ma quỷ về nhà làm tiêu hao phúc báu. Chỉ nên mua muối, cành mía để lấy may, diệt trừ ma quỷ năm mới. 7. Khi đến chúc Tết ở bất cứ đâu xin hãy uống một cách có kiểm soát, bởi nếu men vào người nhiều sẽ có thể khiến cơ thể bị mệt. Ngày đầu năm nên để bản thân tỉnh táo và lý trí nhất có thể! 8. Hãy nhớ chúc Tết sếp và những đồng nghiệp thân thiết!

Giờ hoàng đạo, hắc đạo 3 ngày đầu năm

Mùng 1 có khung giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h). Mùng 2 có khung giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h). Mùng 3 có khung giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Tất cả các giờ ngoài khung kể trên đều là giờ hắc đạo, không thích hợp để làm những chuyện quan trọng.

Xuất hành đầu năm

Theo quan niệm của ông cha ta, lúc xuất hành phải đi vào giờ hoàng đạo, nếu hợp với tuổi của người xuất hành thì càng tốt. Mọi người xuất hành đầu năm với mục đích cầu may, sau đó mới thực hiện đến các việc khác như đi trực cơ quan, đi họ hàng làng xóm. Hướng xuất hành cũng quan trọng, hãy chọn một địa điểm chính xác xuất hành rồi hẵng đi những chỗ khác.

Khai bút

Mặc dù đã qua tuổi đi học nhưng khai bút là một phong tục không thể thiếu với bất cứ ai, đặc biệt là người đi làm muốn gặp may trong sự nghiệp. Hãy khai bút vào trong những khung giờ hoàng đạo kể trên. Nội dung nên là thông tin "sương sương" của bạn như tên tuổi, chức vụ, nghề nghiệp, công ty. Sau đó hãy viết ra mục tiêu và dự định ngắn gọn cho năm mới. Đồng thời hãy luôn tin rằng mình làm được để năm nay chúng ta biến mọi giấc mơ trở thành hiện thực nhé!

Chọn người xông nhà

Người đầu tiên bước chân vào gia đình chúng ta năm mới là một người rất quan trọng. Ngoài việc hợp tuổi, thì người xông nhà nên là một ai đó khoẻ mạnh, mang nhiều tín hiệu tích cực. Đó có thể là người thành đạt, chức cao địa vị khủng làm ra nhiều tiền, đó cũng có thể là người quyết tâm trong cuộc sống và không ngừng vươn lên. Hay đó cũng có thể là người giàu trí sáng tạo, thông minh và thú vị nữa đấy!

Xin chữ đầu năm

Khi lên chùa, đền, ngoài việc cầu bình an cho bản thân và tất cả mọi người, anh chị em công sở còn nên xin chữ lấy may nữa đó. Với những người đang trong độ tuổi đi làm như chúng ta, các chữ thích hợp sẽ là "Đạt", "Lộc", "Phúc", "Tài", "An", "Nhẫn"...

Cuối cùng nhưng quan trọng không kém, hãy giữ niềm tin vào chính mình, vào cuộc sống tươi đẹp này. Chỉ có tin tưởng mình làm được thì bạn mới có động lực để hiện thực hoá những hoài bão của bản thân! Cố gắng, mạnh mẽ và tự tin nhé các anh chị em công sở ơi!