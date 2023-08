Chubb Life tái khẳng định "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" với chính sách phát triển nhân sự khác biệt

"Vinh quang" cho những nỗ lực vì nhân sự



Theo báo cáo về Thực trạng môi trường làm việc toàn cầu năm 2023 do Gallup công bố, mức độ gắn bó thấp với nơi làm việc ước tính gây thiệt hại 8,8 nghìn tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Con số trên cho thấy tầm quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa doanh nghiệp và nhân sự.

Cũng vì vậy mà giờ đây, "sức khỏe doanh nghiệp" không chỉ giới hạn trong con số tăng trưởng doanh thu hay lợi nhuận, mà còn thể hiện ở môi trường làm việc, mức độ hài lòng của nhân viên. Theo đó, các giải thưởng ghi nhận về các giá trị tích cực của môi trường làm việc cũng trở thành các thước đo và mục tiêu phát triển bền vững của nhiều doanh nghiệp.

Với giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á", doanh nghiệp phải vượt qua hệ tiêu chí về mức độ gắn kết của nhân viên; các chính sách tuyển dụng, đào tạo; các sáng kiến nhằm nâng cao phúc lợi cho nhân sự… Kết quả cũng được dựa trên quá trình ban tổ chức lấy ý kiến đánh giá ngẫu nhiên từ nhân viên tham gia khảo sát, phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo từng công ty về mô hình doanh nghiệp, định hướng phát triển, chính sách nhân sự...

"Phễu lọc" hẹp trong khi số lượng doanh nghiệp lớn khiến sức cạnh tranh càng khốc liệt. Những doanh nghiệp được vinh danh cần chứng minh chiến lược đầu tư cho con người bài bản và dài hạn cũng như kết quả thực tế. Điển hình, Chubb Life 4 năm liên tiếp được đánh giá là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" nhờ kim chỉ nam đặt con người ở trọng tâm với những chính sách đãi ngộ, thăng tiến khác biệt, ổn định.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam – chia sẻ: "Tại Chubb Life, chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo cơ hội bình đẳng, môi trường làm việc đa dạng, sáng tạo dựa trên chính nền tảng về văn hóa chính trực, chuẩn mực đạo đức kinh doanh của công ty. Từ đó giúp mọi người có thể tận hưởng sự cân bằng giữa phúc lợi cá nhân, phát triển nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, gia tăng giá trị cho chính nhân viên, khách hàng lẫn đối tác. Chúng tôi cũng luôn đứng ở góc nhìn của nhân viên, cố gắng nắm bắt những suy nghĩ, định hướng và nhu cầu cấp thiết để từ đó thiết lập nên các chương trình tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và phát triển con người hiệu quả."

Giá trị thực sau chuỗi thành tích "đầy tự hào" suốt 4 năm

Với ngành đặc thù như bảo hiểm nhân thọ, con người được xác định là một trong những tài sản quan trọng nhất. Chính vì vậy, Chubb Life đầu tư chiến lược phát triển nhân sự dựa trên 4 trụ cột chính:

Chubb Life nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp - nơi mà mỗi thành viên được tự tin chia sẻ, tỏa sáng trong công việc, gia tăng niềm tự hào khi được phục vụ khách hàng.

Công ty cũng lan tỏa văn hóa "chăm sóc nhân viên toàn diện" dựa trên phương châm "Live more, stress less". Nhân viên có thể làm việc linh hoạt về thời gian lẫn địa điểm làm việc; được tạo điều kiện để quan tâm thể chất, tinh thần và phát triển bản thân nhằm hướng đến cân bằng cuộc sống.

Chubb Life còn không ngừng nâng cao và phát triển năng lực đội ngũ thông qua việc xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển rõ ràng, xuyên suốt, được "thiết kế" riêng theo từng nhóm nhân viên. Các hoạt động huấn luyện – chia sẻ luôn được tổ chức thường xuyên cùng những chủ đề đa dạng, giúp nâng cao tinh thần học hỏi cũng như được truyền cảm hứng bứt phá trong sự nghiệp.

Cuối cùng, Chubb Life luôn phát huy các giá trị cốt lõi: Chính trực – Hướng đến Khách hàng – Tôn Trọng – Xuất sắc – Tinh thần đội nhóm trong văn hóa doanh nghiệp. Minh chứng là công ty thường xuyên truyền thông minh bạch, cởi mở về thực trạng, hiệu quả kinh doanh nhằm củng cố niềm tin về một "thành trì" vững chãi; cũng như tái khẳng định các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp cho đội ngũ nhân viên. Chubb Life cũng nêu cao văn hóa ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng nhằm thúc đẩy văn hóa làm việc hiệu suất cao một cách bền vững.

Có thể thấy, ngay cả trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khi hàng nghìn doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, quy mô hoặc chế độ đãi ngộ, Chubb Life vẫn luôn đảm bảo quyền lợi của nhân viên. Cùng với việc xây dựng mô hình nâng cao trải nghiệm và năng lực công việc cho đội ngũ thông qua chiến lược 5 mũi nhọn: Văn hóa và Gắn kết, Tuyển dụng, Thu hút và phát triển nhân tài, Hiệu suất cao và khen thưởng, Thương hiệu nhà tuyển dụng, Chubb Life không chỉ giúp nhân viên nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề mà còn chắp cánh cho mỗi cá nhân vươn xa trên hành trình sự nghiệp.

Trên tôn chỉ mục tiêu kinh doanh của tổ chức phải gắn liền với mục tiêu phát triển sự nghiệp của nhân viên, chiến lược đầu tư cho con người hứa hẹn vẫn được doanh nghiệp đẩy mạnh trong thời gian tới. Bà Hồ Thị Hoàng Yến – Giám đốc Nhân sự Chubb Life – cho biết: "Tại Tập đoàn Chubb nói chung cũng như các công ty thành viên nói riêng, chúng tôi kiến tạo hệ giá trị đặt con người làm trọng tâm xuyên suốt hành trình phát triển. Chúng tôi nỗ lực kiến tạo môi trường để mỗi cá nhân có thể thấm nhuần và phát huy theo 5 giá trị cốt lõi: Chính trực - Hướng đến khách hàng – Tôn trọng – Xuất sắc - Tinh thần đội nhóm. Đây cũng chính là kim chỉ nam dẫn lối Chubb Life đến thành công hôm nay, trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín, phát triển bền vững và tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân viên, đối tác, khách hàng."

Chubb Life là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ toàn cầu của Tập đoàn Chubb - tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới đến từ Hoa Kỳ với lịch sử 231 năm.

Chubb Limited, công ty mẹ của Tập đoàn Chubb được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE:CB), và là một thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500.

Tại Châu Á, Chubb Life đã thành lập các đơn vị thành viên với 100% vốn sở hữu tại Hong Kong SAR, Indonesia, Hàn Quốc, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam và một công ty liên doanh BHNT tại Trung Quốc.

Chubb Life Việt Nam bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2005 và thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) vào năm 2013. Lấy uy tín và hệ giá trị "Chuyên nghiệp - Chuẩn mực - Đạo đức" làm kim chỉ nam trong nhiều năm qua, Chubb Life cung cấp một danh mục các sản phẩm và dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và đầu tư toàn diện thông qua mạng lưới văn phòng rộng khắp trên toàn quốc.