Chuẩn bị sinh nhật Nữ hoàng Anh, Meghan ra một điều kiện duy nhất để trở về hoàng gia khiến dư luận sục sôi

Vào cuối tuần này, vợ chồng Harry - Meghan sẽ bay tới Hà Lan để dự Invictus Games, một sự kiện thể thao quốc tế dành cho quân nhân và cựu chiến binh, diễn ra từ ngày 16/4 - ngày 22/4. Trước đó cặp đôi này đã từ chối trở về Anh để dự lễ tưởng niệm cố Hoàng tế Philip.

Từ Hà Lan bay tới Anh chỉ mất 1 tiếng đồng hồ di chuyển, do đó một câu hỏi được đặt ra là liệu nhà Sussex có tới Vương quốc Anh để mừng sinh nhật Nữ hoàng vào ngày 21/4 tới đây hay không?

Robert Jobson, nhà viết tiểu sử hoàng gia từng xuất bản cuốn sách viết về cố Công nương Diana cho hay, chắc chắn Hoàng tử Harry cùng vợ sẽ không quay về Anh mừng sinh nhật người đứng đầu hoàng gia. Ông Robert Jobson cho biết: "Việc trở về là không thể nào khi những rạn nứt giữa nhà Sussex với hoàng gia vẫn chưa được giải quyết triệt để".

Meghan và Harry xuất hiện ở Invictus Games trong quá khứ.

Trong khi đó, chuyên gia Angela Levin tuyên bố rằng, Nữ công tước xứ Sussex sẽ chỉ trở về hoàng gia Anh với một điều kiện duy nhất. Đó là Meghan được quyền mang theo một ê-kíp và nhiếp ảnh gia riêng đi cùng. Đây cũng sẽ là lý do tại sao Meghan lại sẵn sàng cùng Hoàng tử Harry đến Thế vận hội Invictus tại The Hague, Hà Lan trong thời gian sắp tới. Sự kiện này sẽ được quay thành một bộ phim tài liệu cho Netflix với tên gọi "Heart of Invictus".

Chuyên gia Angela Levin cho biết: "Meghan đồng hành với Harry vì họ đang làm bộ phim tài liệu cho Netflix. Cặp đôi đi cùng nhóm quay phim và nhiếp ảnh riêng. Meghan chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá này để thể hiện mình trước công chúng. Thế vận hội Invictus không phải là nơi thuộc về Meghan, cô ấy đáng lẽ không cần thiết phải ở đó trong nhiều ngày".

Bên cạnh đó, bà Angela Levin cũng không thể chấp nhận việc Hoàng tử Harry hoàn toàn phớt lờ bà nội của mình trong ngày lễ tưởng niệm Hoàng tế Philip. Chuyên gia này cho biết thêm: "Hoàng tử Harry đã không còn là anh ấy của năm 2018 khi tôi gặp nữa. Có vẻ Harry đã bị 'tẩy não' để hận thù gia đình của chính mình".

Meghan đã 2 năm qua chưa trở về hoàng gia Anh.

Nữ công tước xứ Sussex đã không đặt chân tới Anh từ khi cô rời đi, sang Mỹ sinh sống sau ngày lễ Thịnh vượng chung đầy căng thẳng với các thành viên hoàng gia vào tháng 3/2020. Trong khi đó, Hoàng tử Harry đã hai lần về quê hương để dự đám tang Công tước xứ Edinburgh tháng 4/2021 và lễ khánh thành tượng mẹ Diana tháng 7 cùng năm.

Trước những thông tin trên, vợ chồng Meghan chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trong khi đó, một số chuyên gia khuyên Harry cùng vợ nên trở về thăm Nữ hoàng Anh nếu không họ sẽ phải hối hận về sau. Người đứng đầu hoàng gia sẽ bước sang tuổi 96 vào ngày 21/4 tới đây. Hiện kế hoạch mừng sinh nhật của Nữ hoàng Anh chưa được công bố. Cho tới nay, bà vẫn chưa được gặp mặt chắt gái Lilibet, con út nhà Sussex, cô bé đã được đặt tên bằng biệt danh thời thơ ấu của bà.

Nguồn: Ibtimes

