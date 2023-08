Chữa lành tâm hồn cùng Nana Komatsu trong “Ước nguyện 10 năm”

Poster "Ước Nguyện 10 Năm"

Do mắc phải một căn bệnh nan y hiếm gặp, Matsuri (Nana Komatsu thủ vai) chỉ còn mười năm để sống. Chính vì vậy, cô đã không còn mơ mộng về một tương lai hạnh phúc và cũng không nghĩ đến thứ gọi là tình yêu. Nhưng kể từ sau lần gặp lại Kazuto (Kentaro Sakaguchi thủ vai) tại buổi họp lớp, cuộc đời của cả Matsuri lẫn Kazuto như rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn mới. Khát khao được sống một cách trọn vẹn bên nhau bỗng rực cháy trong tâm trí của hai con người tưởng như đã đánh mất lý do để tồn tại.



Thước phim tình yêu giữa mùa đông

Ước Nguyện 10 Năm mang phong cách kể chuyện chậm rãi đặc trưng của nền điện ảnh xứ Phù Tang, tạo cảm giác tựa như chén trà ấm nóng chữa lành những linh hồn còn đang chơi vơi giữa cuộc đời. Theo chân Matsuri và Kazuto, khán giả như được bước chân lên chuyến tàu của mối tình đầu với mỗi trạm dừng là mỗi giai đoạn đánh dấu sự thay đổi của cặp đôi. Người xem sẽ được chứng kiến một Matsuri có phần khép kín vì mặc cảm, chán nản với căn bệnh nan y không thể chữa khỏi trở thành một Matsuri dũng cảm bộc lộ suy nghĩ và hối tiếc vì những điều tốt đẹp mà cô đành bỏ lỡ. Và bên cạnh đó có một Kazuto nhút nhát, đánh mất động lực vào ngày mai nhưng nhờ sự xuất hiện của Matsuri mà anh đã tìm lại được hy vọng để viết tiếp câu chuyện đời mình.



"Giữa cơn mưa mùa hạ, vẫn có anh nắm lấy tay em"

Có thể nói, bộ phim không chỉ đơn thuần kể một câu chuyện về tình yêu đôi lứa mà bộ phim còn là hành trình tìm lại tình yêu cuộc đời đã lạc mất của Matsuri và Kazuto. Giữa thành phố cô độc, Matsuri và Kazuto gặp lại nhau trong buổi họp lớp khi cả hai đều chẳng còn lý do nào để tiếp tục tồn tại. Và cuộc gặp gỡ định mệnh ấy hay chính bánh xe kỳ diệu của cuộc đời đã đưa họ đến gần với nhau hơn và giữa họ nảy nở lên những hạt mầm tình yêu. Không khó để thấy rằng Matsuri và Kazuto chính là minh chứng hùng hồn nhất của cái gọi là sức mạnh của tình yêu. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, họ đã tìm lại được lý do để cùng nhau sống tiếp và không chỉ thế, họ còn muốn cùng nhau sống một cuộc đời trọn vẹn và rực rỡ.



Cùng hẹn hò đôi, cùng dạo phố trong Ước Nguyện 10 Năm

Màn kết hợp ăn ý của cặp đôi trai tài gái sắc Nana Komatsu và Kentaro Sakaguchi khiến dân tình xuýt xoa về đẹp đôi qua những thước phim tình yêu ngọt ngào khiến người xem dường như tan chảy trước chuyện tình dang dở. Ước nguyện 10 năm đưa người xem đi qua 4 mùa yêu nhau, từ những lời tỏ tình ngại ngùng khi sang hạ đến những cái ôm tiếc nuối trước khoảnh khắc chia tay. "Tình đầu quốc dân" đã thành công diễn đạt toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ của cố tác giả Kosaka Ruka. Những nỗi niềm tiếc nuối với cuộc đời còn đang dang dở, những lần chạy trốn khỏi hạnh phúc, và không biết bao lần tuyệt vọng trước phút chia li người yêu. Tất cả như được tái hiện sâu thẳm trong đôi mắt của Matsuri (do Nana Komatsu thủ vai).



Và không thể không nhắc đến những bản nhạc chủ đề phim được thực hiện bởi RADWIMPS. Những thanh âm du dương nhưng lại khiến những thước phim trở nên đau lòng hơn. Giới báo chí Nhật đã không ngớt lời khen dành cho OST của Ước Nguyện 10 Năm và khó có thể tìm thấy được bản nhạc nào thay thế cho Opening of The Last 10 Years.

Điều tạo nên những cảm xúc quý giá của Ước Nguyện 10 Năm chính là câu chuyện đằng sau bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ruka Kosaka. Được chuyển thể từ tác phẩm The Last Ten Years (2007), bộ phim là những thước phim tái hiện lại câu chuyện có thật của chính tác giả trong khoảng thời gian cô chống chọi lại căn bệnh nan y quái ác. Những khung cảnh thân thuộc của xứ sở Phù Tang kết hợp cùng những giai điệu du dương của RADWIMPS đã đưa khán giả bước vào một câu chuyện cuộc đời có phần buồn bã nhưng vẫn vô cùng rực rỡ. Màn hoá thân của Nana Komatsu và Kentaro Sakaguchi thành Matsuri và Kazuto cũng vô cùng tuyệt vời. Từng cử chỉ và ánh mắt của cặp đôi đều linh hoạt và cực kỳ chân thật, khiến cho khán giả càng thêm chìm đắm vào những ký ức tươi đẹp ấy.

Màn chemistry ngọt ngào của cặp đôi màn ảnh Nana Komatsu và Kentaro Sakaguchi