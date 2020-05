Chưa khỏi Covid-19 sau khi cưa chân và hôn mê cả tháng, tài tử Mỹ Nick Cordero rơi vào tình trạng biến chứng nguy hiểm

Người hâm mộ hiện đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam diễn viên người Mỹ Nick Cordero khi anh đã trải qua thời gian gần 2 tháng điều trị Covid-19 nhưng vẫn chưa hồi phục.

Trước đây ít lâu, ngày 11/5, Amanda Kloots - vợ Nick Cordero vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân thông tin chồng mình đã tỉnh lại sau hơn 1 tháng hôn mê, suy hô hấp, rối loạn đông máu và phải cưa chân vì biến chứng Covid-19. Dù mới ở giai đoạn đầu hồi phục, anh bắt đầu lờ mờ có ý thức khi có thể nghe được tiếng vợ nói qua FaceTime và mở mắt nhìn theo.

Vợ Nick Cordero tiết lộ tình hình điều trị viêm phổi cấp của chồng gây lo lắng.

Thế nhưng, mới đây, tài tử sinh năm 1978 lại cho thấy diễn biến không mấy tích cực trong quá trình điều trị. Theo tiết lộ của vợ anh trên trang Instagram vào cuối tuần qua, Nick đang gặp phải những vấn đề mới: "Tuần vừa qua là một tuần tồi tệ. Nick lại phải phải chịu một số biến chứng viêm phổi mới hồi đầu tuần. Dù vậy, thật may vì anh ấy lại đang dần phục hồi, dù còn chậm. Mỗi ngày, mỗi giờ, anh ấy đang dần khỏe hơn. Nick đang dần trở lại thời điểm khi mới bị viêm phổi".

Amanda cũng cho biết, Nick sẽ tiếp tục được điều trị tích cực, sẽ dừng một số loại thuốc khi tình hình ổn định. "Tôi rất tự hào về Nick. Tôi rất tự hào về cách mà anh ấy chiến đấu mạnh mẽ. Kỳ diệu thay, anh ấy đã và sẽ vượt qua biến cố này. Tôi thực sự, thực sự tự hào về anh ấy", cô tâm sự.

Trên trang cá nhân, vợ của nam diễn viên 1978 thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc trước đây của vợ chồng anh và con để cổ vũ Nick, đồng thời cũng là động viên chính mình và fan của chồng. Trong suốt thời gian hôn mê, vợ anh luôn gửi video về cô và con trai 10 tháng tuổi – Elvis để động viên tinh thần của anh. Amanda Kloots hy vọng anh không cảm thấy cô đơn và có thể nhìn thấy gia đình khi tỉnh dậy.

Amanda Kloots thường xuyên cổ vũ chồng trong suốt quá trình điều trị.

Nick Cordero sinh năm 1978, là diễn viên Canada hoạt động tại Mỹ ở cả lĩnh vực sân khấu và phim ảnh. Anh từng nhận đề cử giải Tony (được ví như Oscar của nhạc kịch) với vở Bullets Over Broadway (2014). Ngôi sao góp mặt trong 10 bộ phim, trong đó có Going in Style (2017) và Inside Game (2019),...

Nam diễn viên được xác nhận dương tính với Covid-19 hồi đầu tháng 4 và được điều trị tại trung tâm y tế Cedars-Sinai, Los Angeles, Mỹ. Nam diễn viên sẽ phải trải qua thời gian điều trị dài để có thể hồi phục hoàn toàn. Người hâm mộ của anh đã cùng nhau quyên góp hàng trăm nghìn đô để giúp chi trả phí điều trị cho Nick.

Nguồn: Fox News