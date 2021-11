Chưa đủ tiền sắm “nước thần” Lancome, chị em có thể tia sang 4 loại giá rẻ chỉ 1/10 này

Ngay từ khi vừa ra mắt, chai nước thần Clarifique Dual Essence của Lancome đã được bao tín đồ làm đẹp chú ý vì khả năng cải thiện làn da thần kỳ. Em nó có thành phần chứa chiết xuất chồi non cây gỗ sồi Pháp, vitamin C, E và đặc biệt là 3% dầu thực vật cô đặc. Do đó sản phẩm vừa giúp dưỡng ẩm, làm sáng và ngừa lão hóa hiệu quả. Cơ chế enzyme trong sản phẩm còn giúp tăng khả năng phục hồi và tái tạo da.



Tuy nhiên với mức giá tới 1,8 triệu đồng cho chai 90ml, đây vẫn là mức giá khá cao cho một chai toner khiến nhiều chị em phải lăn tăn. Vậy thì nếu chưa đủ "lúa" gom em toner này về thì bạn có thể tăm tia thêm 1 số sản phẩm dưới đây. Chúng có thể xem như bản dupe ấn tượng của Lancome khi cũng giúp dưỡng ẩm và phục hồi da hiệu quả mà giá thành rẻ hơn đáng kể.

1. It's Skin Hyaluronic Acid Moisture Toner

Nếu đang tìm kiếm 1 chai toner tập trung vào khả năng dưỡng ẩm sâu, giúp da vượt qua những ngày Đông hanh hao thì bạn không thể bỏ qua ứng cử viên đến từ nhà It's Skin.

Trong sản phẩm này, Hyaluronic Acid được áp dụng công nghệ Micro nano cải tiến gia tăng khả năng thẩm thấu lên đến 90%, cung cấp lượng ẩm dồi dào vào sâu trong da. Sử dụng em nó mỗi ngày sẽ giúp cân bằng độ pH, cấp ẩm dồi dào, da được dưỡng ẩm căng mướt và hạn chế lão hóa hiệu quả. Kết cấu sản phẩm dạng lai giữa nước và gel, hơi đặc nhẹ nhưng thẩm thấu nhanh, không gây nhờn dính. Sản phẩm còn có lớp vỏ thủy tinh, khi cầm tạo cảm giác chắc tay, sang trọng tương tự sản phẩm đình đám của Lancome.

Nơi mua: It's Skin; Giá: 245k

2. the Saem Iceland Hydrating Emulsion

Thêm một sao sáng trong làng cấp ẩm, ngừa lão hóa mà bạn không thể bỏ qua đó là the SAEM Iceland Hydrating Emulsion. Em nó có chứa thành phần nước sông băng Iceland tinh khiết và giàu khoáng chất thẩm thấu nhanh gấp 10 lần nước thường; ngoài ra, các chiết xuất từ rong biển và rêu Iceland hình thành lớp hàng ra bảo vệ để giảm thiểu tình trạng mất nước qua da và làm dịu da. Ceramide lại giúp dưỡng ẩm cho làn da luôn mềm mịn sau khi sử dụng. Thiết kế sản phẩm dạng chai thủy tinh mang tông xanh mướt mắt cũng là điểm đặc biệt khiến nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích.

Nơi mua: the Saem; Giá: 670k

3. Laneige Essential Balancing Skin Refiner Light

Nếu bạn có da dầu, da hỗn hợp dầu thì có thể tham khảo dòng essence có kết cấu lỏng nhẹ của Laneige. Em nó có thành phần chứa phân tử nước khoáng Ion Hydro được chưng cất thông qua quá trình ổn định các chất khoáng thực vật chiết xuất từ quá trình ủ hạt Diêm Mạch với nước, kết hợp cùng với đó là Ariginine giúp ngăn ngừa sự mất nước và lưu giữ độ ẩm cho da. Em nó vừa giúp xoa dịu những vùng da thô ráp mà vẫn lỏng nhẹ, dịu dàng để dưỡng ẩm da từ bên trong.

Nơi mua: Laneige; Giá: 670k

4. Yves Rocher Pure Calendula Smoothing Lotion

Với thành phần chủ đạo là chiết xuất từ Hoa Cúc Calendula hữu cơ, chai lotion này sẽ giúp làm mềm và dưỡng ẩm cho da. Em nó phù hợp với làn da đang cần phục hồi, lão hóa, xỉn màu. Kết cấu của lotion dạng gel đặc khá mới lạ, khi thoa lên da, gel sẽ tan dần và chuyển sang dạng lỏng, thẩm thấu dần dần. Sản phẩm còn có hương hoa cúc khá dễ chịu. Bạn có thể xem thêm review của sản phẩm tại đây.