Chưa có tiền mua serum vitamin C đắt đỏ thì bạn vẫn có thể chống lão hóa nhờ cách tự chế "rẻ bèo" từ chuyên gia

Serum vitamin C vốn là sản phẩm vô cùng quan trọng trong quá trình chăm sóc da, giúp dưỡng trắng, chống lão hóa, ngừa thâm nám đỉnh cao. Bởi vậy các bác sĩ da liễu và các chuyên gia chăm sóc da luôn khuyên bạn nên bổ sung sản phẩm này vào chu trình chăm sóc da mỗi ngày.



Tuy nhiên chẳng may cuối tháng hết tiền hay chưa đủ kinh phí để tậu chai serum vitamin C đắt đỏ thì bạn có thể học theo các blogger Lab Muffin dưới đây. Cô tên thật là Michelle Wong, đã từng nhận bằng tiến sĩ hóa học và đồng thời là blogger nổi tiếng thường xuyên chia sẻ những kiến thức chuyên sâu về chăm sóc da. Mới đây, Michelle Wong đã chia sẻ với dân tình cách tự chế serum vitamin C vừa rẻ vừa tốt mà bạn có thể học theo.

Nguyên liệu chính: Bột LAA tinh khiết, chai thủy tinh màu hổ phách, giấy đo độ pH, nước cất.

Nguyên liệu phụ: Bột baking soda, cốc chiết, giấy bạc, giấy, thìa đo, cân, thìa nhựa.

Bước 1: Trước tiên bạn cần xác định liều lượng serum vitamin C cần thiết.

Tùy theo tình trạng da, nếu da khỏe bạn có thể chọn lượng vitamin C khoảng 10 – 20%, nếu da yếu, thì liệu lượng này chỉ nên nằm trong khoảng 5 – 10%. Sau khi xác định liều lượng phù hợp, bạn sẽ tính toán để tìm ra lượng LAA cần dùng.

Công thức là: (phần trăm vitamin C)/100 x (thể tích chai) = g LAA

Ví dụ, bạn định làm serum 10% vitamin C thì bạn cần: 10/100 x 30ml = 3g LAA

Bước 2: Trộn LAA và nước cất

Sau khi làm sạch chai bạn bắt đầu trộn LAA với nước cất. Bạn nên chia nước cất thành 2 lần. Lần 1 đổ 10ml nước cất trộn với 2g LAA vào chai, lắc đều đến khi tan. Lần 2, đổ nốt phần nước cất còn lại, lắc cho tan LAA.

Bước 3: Cân bằng độ pH

Tại thời điểm này, serum của bạn sẽ có tính axit quá cao đối với da (khoảng pH = 2) và có thể gây kích ứng. Để khắc phục điều đó, hãy thêm một lượng nhỏ baking soda (lượng chỉ khoảng nhỏ bằng đầu tăm) vào chai của bạn và sử dụng que đo pH để kiểm tra mức độ pH của chất lỏng cho đến khi bạn đạt đến khoảng từ 3 đến 4 là ổn.

Bước 4: Bọc chai bằng giấy bạc

Tiếp xúc với ánh sáng khiến cho vitamin C bị oxy hóa, vì vậy, bạn nên bọc lọ hổ phách bằng giấy bạc sẽ giúp hạn chế quá trình oxy hóa. Theo Michelle, công thức DIY này sẽ có thể sử dụng trong khoảng một tuần cho đến khi nó chuyển sang màu hơi vàng (vẫn còn hiệu quả nhưng ít hơn) và hai tuần để nó chuyển sang màu vàng hoàn toàn (không còn hiệu quả).

Và bạn nên làm serum mới mỗi 1 - 2 tuần, sau thời điểm này bạn không nên dùng serum cũ nữa vì có khả năng đã bị oxy hóa, không còn tác dụng với làn da.