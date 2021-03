Chữa bướu cổ bằng cách đắp lá, người phụ nữ bị hoại tử, bong tróc da

Lở loét, hoại tử do đắp lá chữa bướu cổ

Trường hợp gần đây tới BV Đa khoa Hà Nội khám tuyến giáp trong tháng 3/2021 là bệnh nhân Đ.T.C (47 tuổi). Bệnh nhân C. đến khám với tình trạng cổ sưng tấy, nhiều vết sẹo lớn nhăn nhúm, mắt lồi, tay run, cơ thể suy nhược, mạch nhanh.

Trước đó, khi thấy vùng cổ xuất hiện khối u, nghi bướu cổ, chị C nghe lời hàng xóm tự đắp lá. Sau đó, chị C. tìm đến nhà các thầy lang, chị được cho uống, đắp các loại thuốc nam lên vùng cổ trong 10 ngày với chi phí khoảng 10 triệu đồng. Sau 10 ngày, tại vị trí đắp thuốc, vùng da của chị C bị hoại tử bong tróc. Các thầy lang khẳng định là đã khỏi bệnh.

Tuy nhiên sau đó, chị C. sụt cân, mệt mỏi gia đình đã đưa chị đến khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân C. bị Basedow, việc đắp lá và điều trị tại nhà thầy lang gây nhiễm trùng, làm tình trạng càng nặng thêm.

Trường hợp như của chị C. không phải là hiếm gặp. Nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân ở vùng nông thôn, khi phát hiện có bướu cổ thường không đi khám, mà tự ý chữa trị bằng các phương pháp truyền miệng trong dân gian như đắp tỏi, lá râm bụt, lá lốt, các loại lá thuốc nam, hay dùng dao lam rạch bướu, dùng kim châm vào bướu.

ThS.BS Phạm như Quỳnh – Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội tư vấn cho bệnh nhân u tuyến giáp.

ThS.BS Phạm Như Quỳnh – Phó khoa Khám bệnh, BVĐK Hà Nội cho biết, tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh lý tuyến giáp ở nữ cao hơn nam giới từ 3-10 lần. Đặc biệt, nữ giới trong độ tuổi 20 có tần suất mắc bệnh rất cao. Tại nước ta, theo một số thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng trên 4,6 triệu người mắc u nhân tuyến giáp, trong đó, có 2% là u ác tính. Tỷ lệ nữ giới mắc bệnh cao gấp 3 lần so với nam giới.

Theo ThS.BS Phạm Như Quỳnh, sự khác biệt về cấu tạo chính là nguyên nhân khiến nữ giới có xu hướng mắc bệnh cao hơn nam giới. Với phụ nữ, cơ thể phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và họ phải chịu những biến động về nội tiết tố nhiều hơn nam giới. Đa số các trường hợp đến khám tầm soát ung thư tuyến giáp tại Khoa Ung bướu BV Đa khoa Hà Nội là nữ giới với các triệu chứng khá điển hình như: cổ phình to, khó nuốt, khàn tiếng. Hầu hết họ đều ở độ tuổi trên 30 và đã từng sinh con.

Theo ThS.BS. Phạm như Quỳnh, bệnh nhân không nên điều trị bướu cổ theo kiểu dân gian vì những cách này thực chất không chữa được bướu cổ, mà gây lở loét, khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Triệt tiêu u tuyến giáp không cần phẫu thuật

Theo ThS.BS. Phạm như Quỳnh, nhiều người bệnh có suy nghĩ, để điều trị u tuyến giáp, bướu cổ nếu không uống thuốc thì chỉ có duy nhất phương pháp mổ mở. Không ít người sợ đau, sợ động dao kéo, sợ để lại sẹo,... nên quyết "sống chung” với bướu cổ bằng cách chỉ uống thuốc. Tuy nhiên, hiện nay bệnh nhân có thể yên tâm thoải mái khi điều trị u tuyến giáp lành tính nhờ các phương pháp kỹ thuật cao ít xâm lấn, không mổ, không để lại sẹo như phương pháp đốt sóng cao tần triệt tiêu khối u.

Cắt bỏ u tuyến giáp, bướu cổ bằng tần số sóng vô tuyến, là một lựa chọn xâm lấn tối thiểu với hiệu quả tối đa để điều trị nhân giáp. Được hướng dẫn bởi hình ảnh siêu âm, các bác sĩ có thể phát sóng tần số vô tuyến một cách chính xác để làm nóng các nhân giáp nhằm thu nhỏ chúng. Quy trình được tiến hành trong điều kiện ngoại trú sử dụng gây tê tại chỗ giúp bệnh nhân có thể trở lại hoạt động bình thường gần như ngay sau đó.

Đốt sóng cao tần là phương pháp hiện đại hiện nay xâm lấn tối thiểu hiệu quả tối đa trong điều trị u lành tuyến giáp

Cắt bỏ bằng tần số vô tuyến là một phương pháp điều trị qua da dẫn đến hoại tử và xơ hóa mô nhiệt. Kết quả của quá trình này là các nốt sần nhỏ lại. Các thử nghiệm lâm sàng ở Ý và Hàn Quốc đã chứng minh khả năng co lại nốt bền 50-80% sau nhân giáp.



Theo ThS.BS Phạm Như Quỳnh, đốt u tuyến giáp bằng sóng cao tần được chỉ định trong hầu hết các trường hợp sau:

- U lành tuyến giáp (>=1,5 cm) có triệu chứng: Đau cổ, nuốt nghẹn, cảm giác có khối vùng cổ, khó chịu và ho

- Tạo thành khối lồi vùng cổ gây ảnh hưởng thẩm mỹ.

- Khối u gây chèn ép, đè, đẩy các cấu trúc xung quanh (khí quản, thực quản,...).

- Nhân nóng tuyến giáp gây cường giáp.

- Khối hỗn hợp (gồm phần dịch, phần đặc) tái phát sau điều trị.

Quy trình đốt sóng cao tần

Khoảng một giờ trước khi làm thủ tục, bác sĩ có thể cho người bệnh uống một liều nhỏ thuốc để thư giãn. Thuốc tê sẽ được bôi dưới da và xung quanh tuyến giáp.

Bước 1: Kim được đưa vào trong khối u theo đường xuyên qua da thành bụng khi bệnh nhân đã được gây mê.

Bước 2: Kim này sẽ phát sóng radio đốt nóng các tế bào ác tính của khối u trong vòng 0,5 - 1cm kề bên khối u.

Bước 3: Nhiệt độ sẽ đạt đến trên 100 độ C và sẽ duy trì trong khoảng 10 phút thì đủ để giết tất cả tế bào trong phạm vi phá hủy của kim radio.

Người bệnh có thể về nhà sau khi làm thủ thuật khoảng 30-45 phút mà không cần nằm ở viện.

Lợi ích khi điều trị u tuyến giáp bằng phương pháp:

- Thủ tục xâm lấn tối thiểu, thực hiện dưới gây tê cục bộ

- Là phương pháp điều trị an toàn, được sử dụng trên toàn thế giới

- Không để lại sẹo ngang vùng cổ

- Tỷ lệ tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược rất thấp, ít nguy cơ khàn tiếng so với phẫu thuật

- Hầu như không gặp biến chứng của suy giáp, tránh nguy cơ phải uống thuốc hormon tuyến giáp

- Thời gian phục hồi nhanh, ra viện trong ngày, không gây tổn thương các cấu trúc quanh tuyến giáp, không đau sau can thiệp

- Bảo tồn được phần tuyến giáp lành tính - không gây suy giáp

